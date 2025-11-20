Хороскопът на Алена: Нови познанства за Водолеите, Рибите да очакват приходи

ОВЕН

Намерението ви да се заемете с нови задачи ви носи успех, ако не се притесните и не се окажете сами, без очакваната помощ. Овладейте емоцията си, защото блокира действията ви. Пазете се от неприятели. Не пропускайте да отхвърлите планираните служебни задачи и не се доверявайте на късмета си, за да не се провалите въпреки отличните възможности, които имате. Не мислете, че след като сте дали обещание да сте точни ще ви простят лесно закъснението. Личните ви отношения са проблемни и не са изключени скандали.

ТЕЛЕЦ

Бъдете внимателни към деловите предложения, които днес трябва да обсъдите и да дадете отговор. Имате възможност да се справите блестящо със служебните си задачи и да постигнете много по отношение на интелектуалното си израстване. Начинанията са успешни, ако сте ги обмислили добре и сте сигурни, че сега е подходящия момент за тях. Приятна новина за успех в любовта ще ви оправи настроението. Вечерта сте под влияние на разправиите, разразили се следобед.

БЛИЗНАЦИ

Успехът е с вас, стига да не се отпуснете и не решите, че задълженията ви са досадни и изнервящи. Няма да си навредите, но и няма да получите повишение, защото работата, която отказвате носи добри приходи на колегите ви, които ще си я разпределят. Ако сте отговорни и се задълбочите в работата си ще се справите с всичко, което сте си поставили за цел. Обмислете промените, които са задължителни в личния ви живот. Вечерта очаквайте романтична среща и сексуални удоволствия, за които дори не сте си мечтали.

РАК

Завършете до края на деня започнатите служебни задачи и не отлагайте важните разговори за следобед. Не бива да губите вяра във възможностите си, потиснати заради личен проблем. Заради обзелата ви депресия началото на нови занимания е нежелателно. Вечерта анализирайте постигнатото в професионален план. Бъдете внимателни с хората, които обичате и на които държите, особено към близките си. Не ги наранявайте без причина. Не е изключено да постигнете хармония в личните отношения.

ЛЪВ

В днешния ден преценете с кои от деловите си партньори да продължите работата си и с кои е по-добре и във ваша полза да я приключите. Бъдете предпазливи към запознанствата и не правете опити да се сближавате с непознати. На вашето работното място цари спокойствие, ако разчитате на рутината и си наложите търпение. Щастието и хармонията в любовта ви следват по петите. Не се отказвайте от романтична среща, ако все още търсите голямата си любов. Не пропускайте личния празник на ваш приятел.

ДЕВА

Промените, които ви предстоят са причината да сте напрегнати. Успехите от начинанията са ви гарантирани, ако не разчитате на късмета си и сте отговорни към работата си. Дори и ако нещо промени плановете ви, не се ядосвайте и не търсете виновни за случващото се, а приемете, че и то е във ваша полза. Не е изключено да разрешите важни семейни и лични проблеми, но условието за успех е да запазите спокойствие. Сексуалните ви отношения все още са проблемни и не сте активни, но е време да промените това положение.

ВЕЗНИ

Вашите професионални успехи ще ви върнат доброто самочувствие. Не се доверявайте на съвети на непознати хора. Не се поддавайте на емоцията, толкова характерна за вас. Бъдете разумни и практични. Денят е идеален да започнете частен бизнес, стига и хороскопът ви да го позволява, както и да направите преглед на финансовите документи. Прибързаността не ви носи полза. Проблемите ви в късния следобед са свързани със семейството, но и неприятните разговори носят полза и стабилизират отношенията ви.

СКОРПИОН

Днес е във ваша полза да внесете яснота в личните си отношения. Преценете дали не е време да смените работата си. Разсъждавайте с разума си, а не с емоциите, което нерядко ви се случва. Не се впускайте в начинания и промени, които са плод на ваше внезапно решение или случайно хрумване. Ще си навредите. Общуването с околните, дори и с най-близките ви е затруднено, заради желанието ви да спорите и да налагате мнението си. От вас зависи дали ще изживеете романтични мигове и сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Успявате да изгладите разногласията с хората от вашето делово обкръжение. Ще ви натоварят със сериозна и отговорна работа, ако на всяка цена искате да изявите възможностите си. Не избързвайте при желание да предприемете промени в живота си и ги обмислете още веднъж. Подобрете материалното си положение чрез планирана печеливша инвестиция. Не давайте информация за личния си живот, за да не се възползват ваши неприятели от нея и да не навредят на отношенията ви.

КОЗИРОГ

Пред вас е успешен ден, ако не се притеснявате заради служебните си задължения. Ще се справите, без да се впускате в необмислени начинания, които могат да ви провалят. Тези от вас които са планирали провеждането на делови срещи да не влизат в спор с никого. Новина за приходи не е причина да уговаряте инвестиции. Вечерта срещате затруднения у дома, защото ще ви намерят работа, която няма да ви е по вкуса. Не се измъквайте, а я свършете.

ВОДОЛЕЙ

Имате възможност да създадете нови познанства и да стабилизирате финансовото си състояние. Не допускайте намеса в личните ви отношения и в професионалните ви планове. Не пътувайте, а работете задълбочено. Ако сте на ръководен пост бъдете внимателни, когато подписвате документи, особено ако са свързани с кредити. В личните отношения сте нестабилни. Проблемите са породени от ваши грешки. Оправете възникналите недоразумения в семейството. Близките ви са разочаровани от вашето отсъствие.

РИБИ

Натоварени сте с много работа, дори и с допълнителна, но пък приходите ви са отлични. Готови сте да заведете приятели на ресторант, за да отпразнувате успеха си, но по-добре не го правете, защото не си струва да харчите, за да събудите тяхната завист. Проверете внимателно финансовите си отчети до момента. Не допускайте проблеми в семейството си, още повече, че за тях не съществува причина. Отношенията ви са идеални и не си струва заради служебни проблеми да съсипвате и хармонията в дома си.