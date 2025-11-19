Хороскопът на Алена: Изненади за Стрелците, Козирозите да разчитат само на себе си

Продължаваме да публикуваме хороскопите на Алена за следващите дни, които тя според досегашната ни практика ни бе предоставила предварително.

ОВЕН

Бъдете внимателни на работното място. Предпазливостта е задължителна при инвестиции, за да не предизвикате финансови загуби и скандал с близките ви. Успехът през целия ден е с вас, ако не сте прекалено капризни и избягвате запознанствата, защото както и да ви изглеждат, обещават бъдещи проблеми. Не разчитайте на късмета си. Ревността създава сериозни недоразумения в личните ви отношения. Не опитвайте да измъкнете от любимите си признание, че са ви изневерили.

ТЕЛЕЦ

Емоцията и импулсивните действия ви вредят и ви тласкат към прибързани решения. Днес не е във ваша полза да провеждате делови разговори. Избегнете срещите с непознати хора. Денят не е добър за начинания и за импровизирана смяна на работното място, колкото и импровизациите да са чужди на вашия характер. Последиците ще са си само за вас, ако сте непредпазливи. Избегнете влошаване на семейните отношения. Не прекалявайте с претенциите към любимите си хора, за да не ги отблъснете.

БЛИЗНАЦИ

Обмисляйте спокойно и с разума си всичко, което предприемате. Ако сте отговорни ще ви изненадат приходи. Няма да ви подминат и интересни делови предложения. Съветът ми е да не сте прекалено упорити в опитите на наложите новите си идеи, защото ще се сблъскате с противопоставянето на вашите колеги. Несемейните жени, които са срещнали подходящ партньор, могат да сключат брак. Възстановете хармонията в семейните отношения. Сексуалните ви отношения са повода да се чувствате нещастни и незадоволени. Открийте причината.

РАК

Успехът е с вас, дори и ако не сте уверени в силите, знанията и възможностите си. До обед ще научите за нова задача, която ще ви издигне на ново стъпало в служебната йерархия. Деловите разговори и срещи ще бъдат успешни. Въпреки нежеланието ви за рутинна работа отхвърлете най-важните си задачи, за да ви зарадват приходи. В семейството ще се наложи да разрешавате проблеми, свързани с децата, които все отлагахте. След напрежението през деня заведете любимите си на ресторант или си създайте уютна обстановка у дома.

ЛЪВ

Успешни са вашите делови разговори. Следобед имате възможността да проведете среща с ваши нови колеги или служители и да им разясните техните задължения, но без да наставничите и без опит да им докажете, че вие сте водещите. Не проявявайте прекаленото си упорство и инат и приемете с благодарност критиката на ръководството. Проблемите в семейството и с интимната ви половинка идват от вашата непрекъсната заетост. Ако не сте се прибрали навреме, не се надявайте на романтични мигове и сексуални наслади.

ДЕВА

Всички задачи, които започнете ще завършите с успех и с добри приходи от тях. Не се колебайте да се включите в предложения ви съвместен проект с вашите колеги. Кратко пътуване в рамките на деня ви носи очакваните резултати. От вас зависи да си извоювате поредната професионална победа, може и мъничка да е, но е победа. Несемейните жени могат да създадат хармонично семейство. На семейните, които нямат деца, напомням, че е време да помислят за потомство. Прибързаните бракове или сексуални контакти не са желателни.

ВЕЗНИ

Въпреки трудностите се изявете като добри професионалисти в този ден. Не се доверявайте на съветите на хора, които познавате от броени дни. Ако допуснете провал ще поемете цялата вина. Ще отхвърлите повече от планираната работа и ще приключите с изоставането доволни от себе си. Не ви съветвам да се отклонявате от задачите заради пътуване. Вашата безпричинна чувствителност по отношение на любимите ви хора е повод да се съмнявате в тяхната вярност. Не ревнувайте.

СКОРПИОН

Трудностите днес са породени от неподходящи делови партньорства, които ви изтощават заради невъзможност да ги прекратите. Заемете се със служебните си задължения, които няма как да пренебрегнете. Стремежът към промяна може да се окаже с необратими негативни последици, ако се поддадете на съветите на непознати хора. Не бягайте от нови запознанства, които могат да се превърнат за несемейните жени в романтична връзка, ако да прецените дали сте сигурни в чувствата си.

СТРЕЛЕЦ

Денят е изпълнен с изненади за вас. Някои от вас ще пулучат предложение за повишение. Не бързайте да се радвате преди да сте се убедили, че ще се справите с новите отговорности. Успехите в материално отношение са ви гарантирани, ако не инвестирате прибързано, за да не претърпите бъдещи загуби. Не отказвайте съвети от роднини, мили жени. Следобедът предлага нови запознанства и романтични увлечения. Ако не сте семейни, ще изживеете незабравими сексуални мигове, но само ако сте уверени, че чувствата ви са споделени.

КОЗИРОГ

Приложете знанията и уменията си и осъществете всичките си планове, но не разчитайте на чудеса. Вашите колеги ви наблюдават завистливо, естествено и по разбираеми причини без желание да ви помогнат. На работното място разчитайте предимно на себе си, след като сте решили да сте кариерно дейни. Очаквайте нови запознанства и неочаквани романтични приключения. Семейните жени да не изневеряват. Сексът ще ви зареди със сили и добро настроение. Не го пропускайте заради ината си.

ВОДОЛЕЙ

Разчитайте преди всичко на собствените си сили и не се надявайте на помощ, но и не властвайте като робовладелци и не унижавайте с непрекъсната критика и ирония подчинените си. Всички служебни задължения отхвърляте с лекота. Няма да липсват и притеснения, защото се чудите как да не пропуснете уговорената романтична среща. Ще изживеете неочаквано романтично приключение, мили дами, но трябва да внимавате с контактите и новите запознанства. Нямате желание за секс, а и ако ще се развеждате, той е недопустим.

РИБИ

Ако не се осланяте на късмета си, а работите упорито, успехът ще ви споходи още сутринта. Не са изключени изненадващи делови предложения и шанс да сключите договор за допълнителен бизнес. Подгответе се и за неочаквани събития, които може да станат причина за бъдещи финансови загуби. Ще се радвате на неочаквани, но желани романтични приключения, които могат да се превърнат за несемейните жени в стабилна връзка. Семейните жени, които все още нямат деца, могат да се отдадат на сексуални удоволствия.