Хороскопът на Алена: Доходно предложение за Везните, Скорпионите да сдържат амбициите

ОВЕН

В почивния ден се очертават неподозирани възможности за разширяване на деловата ви дейност които не са за пренебрегване. Не отменяйте срещите си, а ги проведете рано сутринта. Ще ви изненадат с интересни предложения, които може да обмислите и обсъдите с близките си и да осъществите в следващите дни. Сериозни са проблемите в отношенията с любимите ви хора. Следобедът ви предлага нови запознанства и романтични увлечения, особено ако сте на плажа. Не правете прибързани опити за сближаване.

ТЕЛЕЦ

Задължително се обогатете с информация, която е полезна за работата ви и е от значение за вашия успех. Запознанства ви носят професионална полза, ако съумеете да ги съхраните и не побързате да се дистанцирате, защото нещо не ви е допаднало. В този случай вашата гордост и усещане за самодостатъчност ви вредят. Бъдете отговорни в този ден към задълженията си у дома мили жени. Не приемайте покана за вечеря в дома на новите си познати.

БЛИЗНАЦИ

Няма да ви липсват делови предложения в почивния ден. Успешно завършете служебните си задачи, за да избегнете загубите. Нови познати навлизат неочаквано в живота ви, като се домогват и до информация за бизнеса ви. Бъдете внимателни, за да не се превърнат в причина за бъдещи неприятности. Вечерта очаквайте приятни новини, свързани с романтична среща и изясняване на чувствата ви с любимите ви хора. След като си докажете, че се обичате, сексът ще ви зареди със сили и добро настроение.

РАК

Избягвайте запознанствата, въпреки че общувате с лекота. В материално отношение очаквайте успехи, ако не проявите наивността си на работното място, ако за вас почивния ден е работен. Следобед ви липсва настроение, заради грешки на ваши колеги, които са ви принудили да работите и днес. Избягвайте агресивната критика. Интимните ви партньори се чувстват все по-привлечени от вас. Не ги наранявайте. Ако сте коректни и искрени в чувствата си, ви очакват незабравими интимни изживявания и здравословен секс.

ЛЪВ

Пътувайте и се подгответе за приятни емоции и запознанства. Преди това може да разговаряте за предстояща инвестиция, на която отдавате голямо значение преди края на месеца. Не се притеснявайте от трудностите, за да не съсипете постигнатото до момента.? Емоцията ви пречи да сте мили и да показвате чувствата си без импулсивност и агресия. Рискувате да отблъснете любимите си хора. Стремежът ви да вкарате новия си партньор в леглото, само за да докажете колко сте сексапилни, е във ваша вреда.

ДЕВА

Добре обмислените действия са гаранцията за бъдещите ви успехи. Бъдете умерени в работата си и думите си и не показвайте на всички колко сте доволни от започнатото. Спестете си хвалбите за добрите финансови постъпления, за да не предизвикате завистта на колегите си. Не предприемайте промени, ако не сте подготвени за тях. Прекарайте деня сред семейството си. Не се опитвайте да налагате на любимите си хора правила на поведение и не ревнувайте.

ВЕЗНИ

От сутринта сте емоционални, но не сте агресивни. Очаквайте предложение за допълнителна работа, която ще ви донесе стабилни приходи. Анализът на грешките ви е във ваша полза. Обърнете внимание на Съдбовните предупреждения. Знаете, че трудностите ви предпазват от проблеми и ги преодолявайте с благодарност. Заради ваши залитания в извънбрачни връзки се очертават сериозни проблеми и недоразумения в семейството. Сексуалните ви отношения са съсипани, заради обидата, която сте нанесли на любимите си хора.

СКОРПИОН

Не проявявайте амбиции точно в почивния, но работен за вас ден, да се доказвате пред колегите си, ако са ви засегнали, като се решите да направите предложение за цялостна промяна на работното място, която може да не е във вашите правомощия. Рискувате да останете без работа. Когато изтрезнеете от обидата и осъзнаете, какво сте сторили, може да се окажете в безизходица, която да продължи и през следващия месец. Подвластни сте на силни чувства, за които не сте подозирали.

СТРЕЛЕЦ

Справяте се блестящо, отговорно и компетентно със задачите си на работното място в неделния ден. Стабилизирайте постигнатите резултати и не се изкушавайте веднага да започнете новите си задачи. Още веднъж огледайте плановете си, за да избегнете разпиляването, захващайки се ту с едно, то с друго. В състояние сте да постигнете хармония отношенията с любимите си хора, стига да се съобразявате с техните желания.Сексуалните наслади гарнирайте с романтична вечеря и чаша хубаво вино.

КОЗИРОГ

Не споделяйте плановете си. Рискувате да привлечете вниманието на неприятели, които със сигурност ще ви навредят. Нови идеи, които споделяте, ви обещават бързи финансови постъпления. Обмислете ги още веднъж, преди да поставите началото на тяхната реализация. При необходимост проведете неотложните разговори и срещи. Често сте склонни да забравяте, че импулсивността в интимните отношения е безпричинна и може да засегнете любимите си хора. Не си позволявайте по-бурен секс.

ВОДОЛЕЙ

Необмислено и прибързано съгласие за инвестиция, примамваща ви с обещания за бърза печалба, ще ви лиши от спестяванията ви още през предстоящата седмица. По-добре откажете. Вместо да постигнете материален успех, сте застрашени от провал заради собствената си непредпазливост. Предпазвайте се от неподходящи запознанства, дори и ако ви ги налагат. Възможно е усложняване на отношенията в семейството, затова бъдете особено внимателни към близките си.

РИБИ

На някои от вас ще бъде предложена спешна работа в неделния ден обещаваща отличен припод. Срокът на изпълнение е до края на деня и е във вашите възможности. Радва ви възцарилата се хармония във вашето семейство, която е допълнителен стимул за вашия успех. Имате възможност да дадете изява на интелекта си. Обърнете внимание на любимите си хора, които страдат от липсата на време за романтични мигове. Вечерта се приберете с любимото ви вино и след романтичната вечеря се отдайте на приятни сексуални мигове.