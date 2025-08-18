Хороскопът на Алена: Заслужени постъпления за Везните, Скорпионите с подкрепа от партньори

ОВЕН

Проведете планираните разговори, без да подписвате договорите. Обмислете ги още веднъж и тогава съставете клаузите. Прибързаността ви води до грешки, които може да не осъзнаете, но е добре ако ги има да ги отстраните бързо. Денят не е добър за делово пътуване. Дразни ви намесата на хора, които са добронамерени и искат да ви помогнат. След работа ви се иска да се отдадете на романтична среща, но чувствате, че не сте уверени в силата на любовта си. Сексуалните удоволствия ще ви заредят със сили, ако сте готови за тях и особено ако имате до себе си партньор Рак.

ТЕЛЕЦ

Денят е благоприятен за смяна на работата, ако сте уговорили всичко предварително и се местите от едното на другото място. Бъдете решителни. Общуването с непознати или малко познати хора е неблагоприятно. На работното място ще имате успех, ако сте разумни. Възможни са финансови успехи. Деловите разговори и срещи също са успешни. Ако се влюбите в неподходящ партньор, грешката може да ви донесе страдания през целия живот. Трудно ще прекратите започналата днес връзка. Сексуалните ви отношения са подложени на изпитание, ако сте семейни, мили жени.

БЛИЗНАЦИ

Очаквайте запознанства, час от които ще са ви полезни в годините пред вас. Работата ви и умението да се справяте с всичко ще бъде отчетено от ръководството и ще получите парично възнаграждение. Проведете отлаганите делови разговори. Подпишете важните документи и договори. Радвате се на закрилата на Съдбата. Избегнете влошаване на семейните отношения заради намесата на ваши роднини. Не прекалявайте с претенциите към към любимия си. Когато се приберете пригответе романтична вечеря и се отдайте на желани сексуални удоволствия.

РАК

Вашата чувствителност ще ви изиграе лоша шега, ако не овладеете емоциите си. Склонни сте да отмъщавате на колегите си за трудностите. Очаквайте подобряване на материалното си състояние. При необходимост потърсете помощ. Пътуване зад граница е нежелателно или ако е неотложно не сядайте зад волана. Прекаленото вглеждане в недостатъците на любимия не ви е от полза, защото няма идеални хора. Можете да се обречете на самота. Не бива да критикувате партньора си в най-интимния момент. Сексът няма да ви създаде наслада.

ЛЪВ

Не избързвайте и работете със съзнанието, че ако сте разумни ще успеете. Бъдете практични. Едва следобед се отдайте на новите си занимания. Проведете важните делови разговори и срещи. Не отказвайте предложения за доходна работа, която ще завършите до края на деня. Приходите не са ви излишни, а и няма да усетите умора. Семейните жени да очакват проблеми. Ако не сте семейни и имате запознанство, не бързайте да се влюбвате от първата среща. Не се опитвайте да преодолеете проблемите, като приласкаете любимите си в леглото- може да нямат желание за секс.

ДЕВА

Избягвайте разправиите у дома и на вашето работно място. Обърнете внимание на новите изгодни предложения, без да давате положителен отговор в същият ден. Справяте се успешно със задълженията си. Не надценявайте силите и възможностите си и не разчитайте на добрия случай. Изгодата от направените предложения е нереална. Жените да не пропускат възможността за запознанство и за романтични приключения. Чарът ви покорява мъжете и може да се превърне в началото на изневяра. Склонни сте да се впускате в преживявания с различни партньори.

ВЕЗНИ

Очаквайте заслужени финансови постъпления. Няма да липсват и професионални трудности, изискващи задължителен анализ на работата ви до момента. Заемете се с рутинните си задължения. Не правете прибързани изводи на работното място, ако не сте уверени в правотата си. Избягвайте критиката към вашите Несемейните жени да очакват романтично запознанство, което може да се превърне в сериозна връзка. Отдалечили сте любимия си и страдате, защото се чувствате самотни. Направете крачката към изясняване на отношенията, особено ако виновните сте вие, мили дами. Не пропускайте да се извините, ако причината е във вашето поведение или в неволно изречена критика.

СКОРПИОН

Възползвайте се от благоприятната възможност да оформите важни документи, свързани с желанието ви да започнете частен бизнес. Не споделяйте какво сте постигнали, за да не ви попречат. Очаквайте подкрепата на партньорите си. Не проявявайте раздразнение, ако видите, че планираното се осъществява по-бавно от очакваното. Очакват ви усложнения с любимия, които могат да доведат до пълен разрив на разклатените отношения, заради изневяра от ваша страна. Ако сте семейни, сексът ще ви донесе наслада. Несемейните жени, които имат среща с нов партньор, да не избързват, ако не са уверени в чувствата си.

СТРЕЛЕЦ

От вас се изисква особена предпазливост по отношение на запознанствата. Възможни са срещи с неприятели. Не се включвайте в обсъждане на съвместни финансови операции. Търсете начин да стабилизирате собствените си позиции. Отложете деловите срещи и разговори и не подписвайте финансови документи. Бъдете предпазливи. Несемейните жени да очакват романтично запознанство, което може да се превърне в сериозна връзка. Семейните да не изневеряват. Вечерта ще изживеете приятни романтични мигове. Не се опитвайте да оправдаете закъснението си със заетост, защото ще се лишите от секс.

КОЗИРОГ

Ако нещо не върви по план ставате досадни и раздразнителни. Трудностите няма да ви попречат да жънете професионални успехи. Промените, които ви предстоят са и положителни. Отложете деловите срещи и разговори. Не разчитайте на късмета си. Не е желателно да сте прибързани. Очаквайте романтично запознанство. Партньорите, които силно ви привличат, са се дистанцирали заради силното ви желание да ги обсебвате. Докажете на партньора си, че уважавате желанията му, ако искате да изживеете сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Бъдете активни и работете упорито, но със засилено внимание. Жънете неочаквани материални успехи. Пазете се от кражби. Пътуване ще ви се отрази добре. Не очаквайте помощ от деловите си партньори. Само ще загубите време в очакване и ще си създадете допълнителни проблеми. Радвате се на вниманието на ваш чаровен колега. Не бързайте да приемете поканата за обяд. Отложете романтичната среща за вечерта. Не проявявайте емоция и не взимайте импулсивни решения за сексуални удоволствия.

РИБИ

Въпреки желанието на вашите колеги да ви помогнат, неприятностите в този ден са породени от емоции. Направете необходимите промени на работното място. Деловите разговори ще ви ядосат. Новите предложения може да ви донесат покровители и приятелска подкрепа. Не бързайте да осъществите замисленото. Днес ще осъзнаете, че сте се дистанцирали от любимия си, а това вреди на отношенията ви. Вечерта бъдете с него. Сексуалният ви живот е нередовен, а това пречи на доброто ви самочувствие. Направете всичко възможно да не пропускате сексуалните мигове.