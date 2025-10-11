Хороскопът на Алена: Клевети тормозят Близнаците, Раците да не пътуват

ОВЕН

Не се опитвайте да прикривате служебните проблеми, ако за вас почивният ден е работен. Признаването на грешките ще ви даде яснота какво трябва да промените. Бъдете отговорни. Ще се наложи да поемете отговорност за важна финансова сделка. Ваш съдружник ще ви подкрепи и за ваша изненада ще действа във ваша полза. Ваши неприятели, които завиждат на хармонията в семейните ви отношения, искат да ви навредят с интриги и клевети. Пазете се. Не допускайте срив в сексуалните си отношения. Не се лишавайте от здравословен секс.

ТЕЛЕЦ

Отхвърлете служебните си задачи до обед, защото следобед ви очакват важни разговори, точно в почивния ден. При възникнала необходимост да подпишете спешни документи откажете директно. Оставете ги за понеделник. Проведете разговори с роднините си, които без право и за пореден път имат имуществени претенции към вас. Не забравяйте, че създадената хармония в семейството ви е гаранция за доброто ви самочувствие. Не изневерявайте, ако сте щастливи в брака.

БЛИЗНАЦИ

Не се ядосвайте заради клевети, станали причина за агресивното отношение към вас. Изяснете веднага проблема, за да не се задълбочи, преминавайки във взаимна омраза. Бъдете внимателни в общуването. На работното място всичко излиза извън контрол в почивния, но работен за мнозина ден. Няма как да завършите планираните задачи, заради неочаквани трудности. Не се поддавайте на провокациите на партньора си, проявяващ ревността си и целящ само да ви ядосат. Вечерта се отдайте с удоволствие на желан и от двама ви незабравим секс.

РАК

Обмислете как да вложите вашите пари в успешен и доходен бизнес. Не ви съветвам да пътувате, дори и ако се налага да проведете планирана отдавна семейна среща. Мнозина от вас са заети с важни служебни задачи, но има хора, които настояват да ви видят без да се съобразят с вашето време. Вместо да се ядосвате откажете срещата. Ще се радвате на ново неочаквано запознанство, скъпи жени. Не се впускайте в изневяра, ако сте семейни, защото дори и да сте привлечени от нечии неустоим чар, ще е повод за бъдещи неприятности.

ЛЪВ

Забравете за намерението си да провеждате разговори с ваши делови партньори. Трудно се справяте със задълженията си в почивния ден, ще си заслужите семейния скандал. Бъдете особено внимателни, ако сте зад волана. Най-добре е да не пътувате. Разсеяни сте и трудно ще избегнете проблемите, дори и ако са по чужда вина. Обсебени сте от мисълта за любимите си и искате час по-скоро да бъдете с тях. Вечерта ви очакват незабравими интимни мигове. Сексуалните удоволствия са естествен край на приятните вечерни мигове.

ДЕВА

Днес не предприемайте пътуване. Анализирайте събитията на работното си място. Опитайте се да извлечете максимална полза за себе си. Не се впускайте в необмислени и ненужни промени. Ако се налага да приключите спешни служебни задачи, имате достатъчно време в този почивен, но работен за вас ден. Не надавайте ухо на клеветите. Възможни се непредвидени трудности в личните отношения. Стабилността ви в чувствата е причина да сте добри и в леглото. Сексът с новите ви партньори ще бъде впечатляващ.

ВЕЗНИ

Денят изисква да прецените дали ви е необходима помощ и още днес се свържете с хора, които могат да ви бъдат полезни. Независимо в какво се състои възникналия проблем, съхранете доброто си настроение. В случаен разговор с колеги, с които сте излезли на разходка, ще научите за предстоящи промени на работното си място. Възможни са проблеми в семейството или с интимния ви партньор. Не правете прибързани изводи. Най-добрият начин за доказване на любовта ви е отдаването на незабравими сексуални изживявания.

СКОРПИОН

Преодолявате с лекота трудностите, само ако анализирате събитията. Не сте в състояние да овладявате своята чувствителност и ще се окажете под непрекъснатия прицел на някой, който ви се оплаква. На работното място завършете задачите си, ако ви притискат срокове за тяхното изпълнение и не се оплаквайте, че работите в почивния ден. Семейните разправии не трябва да ви притесняват, защото ще ви донесат спокойствие, след като споделите проблемите си. Сексуалният ви живот е на ниво.

СТРЕЛЕЦ

Активността ви на работното място до обед ви помага да печелите с лекота. Не отказвайте допълнителните задачи. Търговците ще реализират радващи ги приходи. Бизнесмените да подготвят предложенията, които трябва да обсъдят на работен обяд, но без да подписват договори. Не се притеснявайте, че сексът може да ви обвърже с интимния ви партньор, ако все още не сте готови за създаване на семейство. И той не е мислил по този въпрос и би се изненадал много, ако изведнъж заявите че чакате дете.

КОЗИРОГ

На всяка цена се постарайте да избегнете назряващ конфликт. Колегите ви са се изказали критично за вас, но не са преценили, че вредят по-скоро на себе си. Заемащите ръководен пост да обсъдят с подчинените си проблемите, свързани с работния процес, за да не се създадат условия за загуби в следващите дни, които няма как да предотвратят. Личните отношения са проблемни, заради опитите ви за пореден път да наложите мнението си и да не изслушвате близките си. Опитвате се да властвате и в леглото.

ВОДОЛЕЙ

Очаквайте разправия в семейството заради неразплатени дългове с ваши роднини и неизпълнени обещания, които сте изрекли необмислено. Не се притеснявайте, ако не преобърнете събитията в своя полза. Предложенията за работа са гаранция за бъдещите ви материални успехи, ако сте достатъчно гъвкави и не пропуснете шансът си. Самотните жени трябва да са внимателни в избора на интимни партньори. Не е изключено днес да срещнете спътника си в живота. Не бързайте да се отдавате на сексуални наслади.

РИБИ

В този ден сте лишени от чувството си за самосъхранение. Предупреждавам да избягвате предизвикани от вас конфликти. По-добре се откажете от делово пътуване. Пазете се от автопроизшествия. Прекалено емоционални сте и проблемите на пътя са ви гарантирани. Вечерта ще изживеете приятни романтични мигове. Сексуалните ви отношения трябва да са в пълен синхрон и да задоволяват желанията и на двама ви. Отделетее време и за себе си, и за близките си и за почивка.