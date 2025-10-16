Хороскопът на Алена: Конфликт в личния живот на Овните, и Телците да внимават с брачния партньор

ОВЕН

Очаквайте успехи, ако овладеете емоцията и не реагирате прибързано на критиката, която е градивна. Не приемайте необмислено примамливи делови предложения, за да не загубите и личните си спестявания. Вашите близки имат свои планове за деня. Приемете ги, въпреки че се различават от вашите. В личният ви живот са възможни конфликти, последвани от рязка промяна в отношенията. Сексуалният ви живот не е хармоничен. Откажете се от намерението да се отдадете на сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Ако се готвите да осъществите делово пътуване, бъдете предпазливи в този ден, защото сте разсеяни, а мислите ви са заети с различни предстоящи задачи. Внимателно се отнасяйте към опитите да ви изнудят за спонсорство. Работете без да си поставяте неизпълними цели. Разпределете задачите си така, че да не ви натоварват. Предпазвайте се от проблеми с брачния партньор. Не реагирайте агресивно на упреците му, че сте отсъствали от дома си през целия ден. Вечерта се постарайте да забравите за разправията.

БЛИЗНАЦИ

Обмисляйте спокойно всичко, което предприемате. Очаквайте приходи. В деловите си отношения сте убедителни и печелите доверието на околните. Възобновете внимателно и без настойчивост прекъснатите отношения с хора, които могат да ви бъдат полезни. Внимателните и разумни действия ще ви помогнат да избегнете сериозните грешки. Не допускайте разправия сутринта, само защото сте разговаряли по телефона и партньора ви не е дочул с кого и какво приказвате. Вечерта се отдайте на чувствата си.

РАК

Обмисляйте добре начинанията и не бързайте да пристъпвате към тяхното осъществяване. Ще осъзнаете, че неприятели се опитват с клевети да попречат на хармонията в отношенията ви на работното място, но вредят и на личните ви отношения. Прибързаността ви вреди. Изявете най-доброто от себе си. До обед не е благоприятно общуване с роднини. Не противоречете, не говорете на висок тон и избягвате обидните изказвания. Не уговаряйте романтични срещи, защото последствията могат да са неочаквани.

ЛЪВ

Проведете планираните делови разговори. Бъдете внимателни, защото неприятелите ви за пореден път искат да ви злепоставят. Бъдете откровени пред вашите колеги и споделете коварните им планове, които вредят и на общата ви работа. Приемете без да се обиждате критиката им и тяхното мнение. Струва ви се, че е настъпила нова криза в отношенията с близките ви хора, но това не отговаря на реалността. Не се притеснявайте от проблеми с интимната половинка, която ще ви посрещне с романтична вечеря.

ДЕВА

Бъдете отговорни към служебните си задължения. Внимателно се вслушвайте в разговорите на колегите си, които може да ви упрекнат в нежелание да им бъдете полезни. Не допускайте емоцията да ви грабне и запрати в неочаквана и неподходяща делова среда, за да не съжалявате. Вечерта ще се радвате на приятна вест от далече. Отношенията в семейството ви се нормализират. Сексуалният ви живот изисква да сте в добро настроение, за да не отдалечите отново любимите си хора.

ВЕЗНИ

На вашето работно място не се замесвайте в спор, който изобщо не ви засяга, но сте решили на всяка цена да кажете мнението си. Рискувате да създадете сериозни проблеми в деловите си отношения, а скоро ще ви трябва колегиална подкрепа. Не ви препоръчвам да се подчинявате на емоцията. Несемейните ще срещнат подходящия партньор, но за пореден път ще прекалят с претенциите си, които могат да съсипят веднага запознанството. Не се надявайте на хармонични сексуални отношения, ако сте изневерили.

СКОРПИОН

Постарайте се да не допускате финансови загуби. Вашият стремеж към промяна носи негативни последици. Трудностите на работното ви място възникват по ваша вина. Бъдете предпазливи, защото съветите на ваши колеги могат да ви навредят при доверчивост от ваша страна. Не се впускайте в любовни връзки, за да не страдате след като настъпи моментът на истината и разочарованието се стовари над главите ви. Сексуалните удоволствия с непознати партньори, предизвикани от желанието ви да доказвате своята уникалност.

СТРЕЛЕЦ

За пореден път имате възможност да блеснете със знания и умения. Ще заслужите уважението на колегите си и на ръководството. Справяте се дори и с трудностите, които не са свързани с вас, за да помогнете за успеха на общата работа. Вашето мнение се оказва водещо. Планираните задачи отхвърляте с лекота. Не създавайте проблеми и в отношенията с близките си. Намерението ви да им докажете, че сте господарите в дома си ще ги дистанцира. Сексът няма да ви достави наслада, дори и ако сте си мечтали през целия ден.

КОЗИРОГ

Обсъдете с адвокатите си възможността да подготвите договори за съдружие с нови партньори и ги подпишете през следващата седмица. Ще спечелите нови приятели и делови партньори. Разкрийте изцяло своите възможности, като предприемете планираните промени в професионалните си планове. Откажете се от романтични срещи, защото е възможна проява на ревност, проблеми в личните отношения и разправии. Вашето провокативно отношение към любимите ви и сексът с ваша стара любов, ще раздразни близките ви.

ВОДОЛЕЙ

Въпреки че сте склонни да се доверите на ваши приятели и делови партньори, днес не бива да приемате техните съвети как да разрешите финансови проблеми. Тези от вас, които управляват собствен бизнес, трябва да са особено предпазливи. При делови разговори ще усетите напрежение, което не е във ваша полза. Семейните жени могат да се отдадат на чувствата си и да пътуват с любимите си хора. Несемейните да внимават със запознанствата.

РИБИ

Не се поддавайте на изкушението да подготвите инвестиция в проект на ваши партньори, защото ще си създадете сериозни финансови затруднения. Ако имате уговорено гостуване и се налага да отделите повече време за служебните си задължения, предупредете близките си, за да не си създадете проблеми. Подгответе се мили дами, че новото романтично увлечение ще е разочароващо. По-добре се дистанцирайте веднага. Сексуалните ви отношения с новите партньори са привидно хармонични, но се чувствате наранени.