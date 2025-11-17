Хороскопът на Алена: Лъвовете да бъдат добронамерени в работата, Девите са ненужно заядливи

ОВЕН

Не бъдете наивни и прекалено доверчиви, а се вслушайте в гласът на интуиция си и ако прецените, че е във ваша полза да не се обвързвате в нови отношения, откажете без колебание делово запознанството, за което настояват ваши колеги и приятели. На работното си място жънете успех и признание, заради умението бързо да се справяте и с допълнителните задачи. Тактът в личните отношения ще ви позволи да изгладите възникналите недоразумения с интимната половинка и да бъдете щастливи в любовта.

ТЕЛЕЦ

Промените са нежелателни. На вашето работно място бъдете умерени и отговорни към задълженията си. Обмислете целите си и направете финансовия си план за декември. Въпреки възможността да планирате и да подготвите добрия старт на начинания, не се впускайте в делови разговори с крайни решения. Изяснете семейните си отношения без агресия и нападателно поведение. Засилва се желанието ви да властвате над любимите си хора. Няма да постигнете нищо, ако решите да сте агресивни.

БЛИЗНАЦИ

От сутринта се сблъсквате с неочаквани обрати. Бъдете самокритични, не винете околните, без значение дали сте си у дома или сте на работното място. Не обсебвайте хората от вашето обкръжение с омайни думи, за да ви следват. Рискувате в един момент да се окажете самотни. Начинанията ви обещават бъдещи успехи. Търговците също успяват, но ако имат магазини да се предпазват от загуби и кражба на пари. Близките ви и любимите ви хора не са съгласни да ви подкрепят в рискованите начинания, които са ви обсебили.

РАК

Искате да ви възприемат като борци за добруването на човешкия род, но всъщност целите да получите незаслужена подкрепа от вашите близки, колеги и приятели. Не играйте театър. Няма как да се сближите с хора, които искате да привлечете като делови партньори, защото сте прекалено самовлюбени и не виждате добрите качества в околните. Ако можете след работа си дайте почивка и отидете на ресторант или на гости във ваши приятели или роднини, но само ако тяхната компания ви е приятна.

ЛЪВ

Бъдете добронамерени към колегите си, за да ви отговорят със същото, но не прекалявайте с помощта си. Добрите отношения с тях ви гарантират професионални постижения и подкрепата им, дори и ако идеите и целите ви са странни и трудни за възприемане. Изобщо не се изкушавайте да се срещате с ваши приятели, за да обсъждате нови възможности за професионална изява. Близките ви може да не ви успокоят от напрежението през деня, ако сте агресивни и с тях вечерта, докато споделяте разочарованието си.

ДЕВА

За пореден път сте напрегнати, ненужно заядливи и спорите с вашите близки. Ако работите през целия ден и останете след работно време, рискувате да усложните личните си отношения, заради проява на ревност. Създайте нормална обстановка на работното си място, за да завършите по-бързо задачите си. Не се лишавайте от помощ, ако ви я предложат. Не си създавайте проблеми в личните отношения, само заради слухове, без да знаете дали се отнасят за вас.

ВЕЗНИ

Не се изкушавайте да започвате нови служебни задачи, защото може да се окажат не достатъчно обмислени и да ви затруднят дори и чрез финансови загуби. Може да сте надценили силите си и да си навредите. Избегнете стреса и преумората. На работното си място се заемете със задълженията, защото това е добра основа за бъдещи финансови успехи, ако в настоящето ви липсват. Чувствата ви са споделени. Не ги съсипвайте с претенциите си. Най-добре си останете у дома. Изнервени сте.

СКОРПИОН

Въпреки, че сте заредени със сили и желание да се докажете, не прекалявайте и се вслушвайте в съветите на вашите близки. Не рискувайте. Съветвайте се при възможност и необходимост с ваши приятели адвокати, дали да се включите в инвестиционни проекти с държавно участие, но помнете, че неочакваностите са реалност, а Меркурий е ретрограден. Изпитвате желание да прекарате вечерта извън домът си, с колеги или приятели, но ви съветвам да се приберете у дома и да дарите времето си на семейството и на любимите си.

СТРЕЛЕЦ

Общувате с огромно удоволствие, но нека бъде с мярка и преценка на хората, които допускате до себе си. Неочаквано ще осъществите среща с влиятелни личности, които биха ви помогнали да достигнете нов професионален връх. Въпреки полезните срещи с хора от властта, не ви съветвам да планирате и провеждате разговори с вашите колеги. Посветете част от времето на семейството си. Не пропускайте да дадете израз на чувствата си пред любимите хора. Несемейните може точно днес да срещнат подходящата половинка.

КОЗИРОГ

Приемете без колебание допълнителна работа, защото ви носи приходи. Бъдете внимателни с разходите, за да не изпаднете във финансови затруднения. Не се съмнявайте във вашите професионални и интелектуални възможности. Вашите планове свързани със служебните ви задължения, ще се осъществят без особени трудности. Заради разходи, които не сте споделили с вашите близки, ви очакват разправиите с половинката заради липса на достатъчно стабилен семеен бюджет. Няма да ви липсват семейни проблеми.

ВОДОЛЕЙ

Изненадващи промени, които не сте предвидили, ви изнервят. Не спорете и ги приемете. Налага се да работите задълбочено и отговорно. Бъдете предпазливи със запознанствата, ако не са пожелани от вас. Може да обещаете финансиране на проекти на ваши колеги, но рискувате да сте губещата страна, ако не анализирате правилно и в детайли тяхното предложение. В личен план не е изключена нова романтична връзка, която може да ви създаде проблеми, ако сте семейни и не успеете да се освободите от нея.

РИБИ

Днес е във ваша полза да си наложите търпение и да не си внушавате проблеми, само защото срещате прегради по пътя към целта. Ще ви поднесат идеи, разкриващи пред вас възможност да превърнете в реалност своя стара мечта. Възползвайте се без да се колебаете дали момента е подходящ. Любовта ви заобикаля, но сте си виновни сами. Бъдете отговорни към интимната си половинка. Интимните ви отношения може да се окажат в криза, ако не надмогнете прекалените си претенции, които изнервят половинката ви.