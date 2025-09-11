Хороскопът на Алена: Лъвовете да внимават зад волана, Девите изобщо да не пътуват

ОВЕН

Не се опитвайте да прикривате проблемите на работното място. Признаването на грешките ще ви даде яснота какво трябва да промените. Бъдете отговорни.Ще се наложи да поемете отговорност за важна финансова сделка.Ваш съдружник ще ви подкрепи и за ваша изненада ще действа във ваша полза. Анализирайте внимателно всичко, което се случва в роднинското обкръжение, за да не навреди на личните ви отношения, ако ст семейни или влюбени и готови да създадете семейство. Ако имате проблеми в личните отношения и сексуалния живот, просто преразгледайте поведението си.

ТЕЛЕЦ

Отхвърлете служебните си задачи до обед, защото следобед ви очакват важни разговори. При възникнала необходимост да подпишете спешни документи откажете директно. Може само да ги подготвите.? ? Проведете разговори с роднините си, които без право и за пореден път имат имуществени претенции към вас. Не ви съветвам да спорите с брачния си партньор за битовизми, с които е редно да се справи сам, защото наранявате егото му. Не сте готови за сексуални наслади защото искате партньорът ви да се почувства виновен, но грешите и си вредите на отношенията.

БЛИЗНАЦИ

Не се ядосвайте заради клевети,станали причина за агресивното отношение на вашите колеги. Изяснете веднага проблема, за да не се задълбочи, преминавайки във взаимна омраза. Бъдете внимателни в общуването. На работното място всичко излиза извън контрол. Няма как да завършите планираните задачи, заради неочаквани трудности. В личния си живот сте в състояние да си създадете проблеми, заради прояви на безпричинна ревност към брачния или интимен партньор. Не се изненадвайте, ако сами сте причината да се лишите от сексуални удоволствия.

РАК

Обмислете как да вложите вашите пари в успешен и доходен бизнес. Не ви съветвам да пътувате, дори и ако се налага да проведете делова среща. Заети сте с важни служебни задачи, но има хора които настояват да ви видят без да се съобразят с вашето време. Вместо да се ядосвате откажете срещата и се задълбочете в работата си. Заядливият тон в дома ви би бил причината отново да се чувствате неразбрани. Разрешете създадените семейни проблеми. Не допускайте нови разправии да вгорчат живота ви. Намерете пътя към сърцата на любимия си, за да не се лишите от сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Забравете за намерението си да провеждате разговори с ваши делови партньори. На работното място трудно се справяте със задълженията си. Бъдете особено внимателни, ако сте зад волана. Най-добре е да не пътувате. Разсеяни сте и трудно ще избегнете проблемите, дори и ако са по чужда вина. Вечерта бъдете с близките си и с любимите си. Създайте романтична обстановка. Сексуалните удоволствия със сигурност ще ви разтоварят от напрежението и ще заличат умората, която сте натрупали в излишък.

ДЕВА

Днес не предприемайте пътуване. Анализирайте събитията на работното си място. Опитайте се да извлечете максимална полза за себе си. Не се впускайте в необмислени и ненужни промени.Ако се налага да приключите спешните си служебни задачи, имате достатъчно време до обед, а след това се заемете с другите си задължения. Ваши приятели, които сте превърнали неусетно във врагове, се опитват да вредят на личните ви отношения. Късметът не е с вас. Въздържайте се от от невинни флиртове, защото ще съсипете хармонията в отношенията си.

ВЕЗНИ

Денят изисква да прецените дали ви е необходима помощ и още днес се свържете с хора, които могат да ви бъдат полезни. Независимо в какво се състои възникналия проблем, съхранете доброто си настроение. В случаен разговор с колеги, с които сте излезли на разходка, ще научите за предстоящи промени на работното си място. Чувствате се свободни да прекарате вечерта както ви харесва, но ако сте семейни сте зависими и от близките си и от вашия брачен партньор. Не допускайте отдалечаването им и не се лишавайте от сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Преодолявате с лекота трудностите, само ако анализирате събитията. Не сте в състояние да овладявате своята чувствителност и ще се окажете под непрекъснатия прицел на някой, който ви се оплаква. На работното място завършете задачите си, ако ви притискат срокове за тяхното изпълнение. В личните ви отношения има леко пропукване. Ако сте сгрешили спрямо брачния си или интимен партньор, променете поведението си. Не наранявайте любимите си хора, за да не се лишите от сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Активността ви на работното място до обед ви помага да печелите с лекота. Не отказвайте допълнителните задачи. Търговците ще реализират невероятни приходи. Бизнесмените да подготвят предложенията, които трябва да обсъдят на работен обяд, без да подписват договори. В личният ви живот е спокойно. Ако не допуснете странична намеса да се превърне в причина за сътресения, ще съхраните хармонията и разбирателството. Вечерта не пропускайте миговете със семейството или с интимния си партньор, ако не сте го създали.

КОЗИРОГ

На всяка цена се постарайте да избегнете назряващ конфликт с ръководството. Колегите ви са се изказали критично за вас, но не са преценили, че вредят по-скоро на себе си. Обсъдете с подчинените си проблемите, свързани с работния процес, за да не се създадат условия за загуби в следващите дни, които няма как да предотвратите. Не се колебайте да споделите чувствата си, ако искате да съхраните отношенията си с вашия брачен партньор. Раздялата може да предизвикате сами.

ВОДОЛЕЙ

Очаквайте разправия в семейството заради неразплатени дългове с ваши роднини и неизпълнени обещания, които сте изрекли необмислено. Не се притеснявайте, ако не преобърнете събитията в своя полза. Предложенията за работа са гаранция за бъдещите ви материални успехи, ако сте достатъчно гъвкави и не пропуснете шансът си. Склонни сте да си създадете проблеми в личните отношения, заради невъзможност да приемете мнението на вашите близки за пътуване по време на празниците в края на годината. Хората мислят в перспектива, но вие не сте готови за това. Не спорете и не проявявайте ината си.

РИБИ

В този ден сте лишени от чувството си за самосъхранение. На работното си място избягвайте предизвикани от вас конфликтите с колегите и ръководството. По-добре се откажете от делово пътуване. Пазете се от автопроизшествия. Прекалено емоционални сте и конфликтите на пътя са ви гарантирани. Днес, за разлика от професионалните ви успехи, в личния живот е добре да се погрижите за хармонията и да не допускате разправии. Ако имате проблеми със секса, със сигурност ще сте обидени и със занижено самочувствие, но не търсете вината само в партньора си.