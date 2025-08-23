Хороскопът на Алена: Лъвовете да не взимат прибързани решения, пътуванията са нежелателни за Девите

ОВЕН

До обед в този ден не уговаряйте срещи. При запознанства, не се поддавайте на нечий чар или умение да омайва всеки с думи, за да не се разочаровате в деловите отношения, които нямат общо със сладките приказки на неангажираща раздумка. Вечерта очаквайте ползотворни делови срещи, но бъдете внимателни. Не обръщайте внимание на дребните неприятности. Разрешете семейни проблеми и недоразумения с интимния си партньор. Вечерта се отдайте на приятни романтични мигове. Без притеснение се отдайте на сексуални удоволствия, които са желани от двама ви, защото ще ви избавят от напрежението.

ТЕЛЕЦ

Ще се сблъскате с трудности, които са пречка при работа, изискваща финансиране. Проблем е, че няма как да го осигурите бързо особено в този ден, а не е изключено и да се откажете от него, защото сте преценили, че се справяте и с вашите средства. Завършете дълго отлагана работа и ще си разчистите пътя към бъдещи успехи. Следобед ви очаква незабравима романтична среща. Несемейните жени ще осъществят ново запознанство, което може да се окаже търсената любов. Сексуалните ви контакти трябва да са добре преценени, за да си спестите заболяванията на половата система и инфекциите.

БЛИЗНАЦИ

Предстои ви труден ден. Отложете срещите си и новите запознанства. Не е изключено да се почувствате виновни, заради факта, че не сте се включили в задълженията у дома. Не проявявайте прекалена активност на работното място. Обсъдете с вашите колеги и началници нововъведенията на вашето работно място. Вечерта очаквайте романтична среща. В личният ви живот ще възникнат усложнения, заради интриги, свързани с изневяра, които са ви развалили настроението. За пореден път трябва да се откажете от секса, защото няма да срещнете взаимност у партньорите си.

РАК

Не се поддавайте на желанието да блеснете с нови идеи и промени. Време е за начинание, но изчакайте още десетина дни, защото не сте решили какво и кога да започнете. Имате време за размисъл Не сядайте зад волана. Избягвайте обсъждането на делови проблеми. Проявете търпение, каквото и става около вас. Ще се наложи да разрешавате лични и семейни проблеми, защото сте прибързани и не преценявате думите си. Ревността ви заслепява. Сексът няма да ви достави удоволствие, защото непрекъснато ще търсите в партньора си нещо по-различно, което да подклажда съмненията ви, че ви изневерява.

ЛЪВ

Не взимайте прибързани решения и не предприемайте решителни стъпки за промяна. Възможно е влошаване на финансовото състояние. Бъдете отговорни и въздържани. Отложете деловите разговори и внимавайте в думите и действията си, дори и ако ви упрекват, че не е било редно да ги отказвате. По-важно е вие да избегнете трудностите. Заради ваши грешки в поведението и залитания в извънбрачни връзки се очертават сериозни проблеми и недоразумения в семейството. Сексуалните ви отношения са съсипани, заради обидата, която сте нанесли на любимия си, усъмнявайки се в неговата почтеност.

ДЕВА

Работата ви отегчава с еднообразието си и сте готови за промени в професионален план. Пътуванията са нежелателни заради вашата разсеяност. Пазете се от недообмислени решения, за да избегнете грешки. Много от вас трябва да направят важен житейски избор. Денят позволява провеждането на делови разговори и срещи. Отношенията с близките ви са хармонични и искрени, но на моменти изпитвате съмнение. Колкото повече внимание им дарявате, толкова по-обичани ще бъдете. Не пропускайте да си доставите незабравими романтични и сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Пазете се от кражби на интелектуален труд и агресия от страна на конкуренти, които лесно ще оборите, а може да заведете и дело за нарушение на вашите права, но само го обмислете. Търговците имат възможност да реализират отлични печалби. Не предприемайте начинания. Заемете се с рутинната си работа, за да не се провалите. Денят не ви позволява да рискувате. От вас зависи да създадете хармония в личния си живот. Направете първата крачка. Сексът е от огромно значение за добрата ви форма. Събудете желание у интимния си партньор и не пропускайте сексуалните удоволствия.

СКОРПИОН

Не ви съветвам да приемате прекалено лично отправените ви забележки, ако искате да се справите с най-обикновени задачи. Пазете се от кражба на улицата. Не е изключена криза в материално отношение. Контролирайте разходите си и не раздавайте заеми. Преди да търсите удовлетворение от щедростта си, преценете дали постъпвате правилно. Бъдете търпеливи с партньора си, защото сте напрегнати и е възможен разрив в отношенията, който трудно ще избегнете. Не мислете, че ако сте засегнали любимия си с типичното си рязко поведение, ще успеете да изгладите недоразуменията в леглото.

СТРЕЛЕЦ

Заредете се с воля и решителност и променете навиците си в общуването, като започнете от днес. Въпреки шансовете за приходи, денят е неблагоприятен. Възможни са разправии с партньорите ви на работното място, но и в личния живот. Отдайте се на интелектуални занимания. При възможност осъществете делово пътуване. Вечерта очаквайте романтично приключение. Несемейните жени ще срещнат нови приятели, които ще обогатят живота им. Сред тях е и мечтаната половинка. Ако за първи път излизате с новите си партньори не бързайте да се отдавате на сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Бъдете пестеливи. В близките дни не очаквайте приходи. Възможни са загуби, ако харчите безразсъдно, само защото не сте готови с инвестициите и си позволявате ненужно прахосване на пари. Общуването с нови познати ще ви попречи да работите спокойно и съсредоточено в този важен за вас ден, заради планираните важни задачи. Самотните жени имат шанса да срещнат подходящ партньор, но трябва внимателно да преценяват новите си познати, за да не сгрешат в избора си. Семейните жени да се отдадат на чувствата си и да изживеят незабравими интимни мигове с любимите си хора.

ВОДОЛЕЙ

Денят не е благоприятен за активна работа. Не очаквайте приходи. От сутринта се налага да разрешавате стоварили се върху вас проблеми на работното място, въпреки че не ви засягат пряко. Въпреки усилията ви да постигнете примирие с вашите разярени колеги, няма да успеете да ги успокоите. След напрежението през деня, ако сте били на работното си място, вечерта и се отдайте на интимни преживявания. Не са изключени прояви на ревност от страна на вашия партньор, особено ако добронамерени роднини са му подхвърлили някоя клюка за вас.

РИБИ

Оценявайте реално действията на околните. Не губете решителността си и ще блеснете с професионалните си умения, дори ако дадете отказ на поредното делово предложение. Успехът ви е гарантиран, ако не сте прибързани и планирате работата си. Уговарянето за подписване на сделки, свързани с инвестиции не е благоприятно за вас. Личните отношения са проблемни, заради изневяра от ваша страна. Изяснете се с интимната си половинка. Откажете се от намеренията си за интимни мигове и сексуални удоволствия, ако сте наранили любимия. Вечерта си дайте почивка и излезте сред природата.