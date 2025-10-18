Хороскопът на Алена: Лъвовете да не пътуват, Девите да не проявяват наивност

ОВЕН

Днес сте застрашени от грешки и пропуски, само защото мислите ви са заети с новите идеи. За да избегнете проблемите насочете силите си към служебните си задължения. Обмисляте промени.? ? Правите опити да договорите работа в съдружие, но днешния почивен ден не е подходящ за целта. Със съжаление ще установите, че обектът на чувствата ви е отправил погледа си в друга посока. Не си заслужава да страдате. Несемейните жени отмъщават за неосъществената любовна връзка.

ТЕЛЕЦ

Не бива да се обвързвате в делови отношения с непознати хора,? ? само защото са ви ги препоръчали ваши роднини, а и вие обичайно си патите именно от роднини, които или назначавате или им давате заеми. Това е една от най-честите възможности да бъдете измамени.? ? Избегнете предвидливо бъдещите загуби. Имате намерение да се впуснете в нова любовна авантюра, мили жени. Помислете добре дали заслужава усилията ви или ще си загубите времето напразно. Щастието е кацнало на рамото на семейните жени.

БЛИЗНАЦИ

Отлична изява ще имат и хората на изкуството, но и всички останали, особено занимаващите се с научна дейност. Внимавайте с думите си. С остри изказвания, критика или премълчаване няма да постигнете нищо на работното си място, ако за вас денят е работен. Не прекъсвайте събеседниците си, ако провеждате разговори. Изяснете проблемите си в личните отношения. Не допускайте да ви тласнат в посока, която е различна от отредената ви по Съдба. Непредпазливия секс ще ви създаде проблеми заради неочаквана бременност.

РАК

Нервното напрежение блокира активността ви и е пречка пред осъществяването на плановете ви за деня. Бъдете внимателни в общуването с деловите си партньори. Вашата сдържаност и тактично отношение към колегите и началниците ви помагат да съхраните добрия тон в почивния, но работен за вас ден. Не проявявайте незаслужена амбиция. Възможен е сблъсък с грубост и некоректни отношения от страна на интимната ви половинка. Бъдете внимателни. Не бъдете прекалено упорити и инатливи.

ЛЪВ

Не е желателно да пътувате, защото сте разсеяни? ? и съществува опасността не само да си създадете проблеми с пътната полиция, а и да претърпите материални щети. Интуицията ви предпазва от провал, който рискувате да предизвикате при доверяване на непочтени делови партньори. Не уговаряйте срещи. Не харчете получените пари. Семейните и влюбените жени да подготвят романтична вечер, насаме с любимите си. Самотните да не се затварят в къщи.

ДЕВА

Пътуванията са успешни, стига да не сядате зад волана. Бъдете компромисни, но не проявявайте наивност. Предпазливо допускайте в живота си нови хора. Промените са толкова неочаквани, че на някои от тях не ви е възможно да реагирате. Не допускайте натиск върху вашата воля. Ако денят е бил уморителен за вас, мили дами, вечерта си създайте положителни емоции с любимите си хора. Зарадвайте интимния си партньор с мечтаните романтични мигове и се отдайте на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Не пренебрегвайте текущите си задължения, заради внезапно хрумнали ви начинания. Не налагайте с агресия реда и идеите си, защото ще предизвикате обратен ефект. Не прекалявайте с изискванията към колегите си, ако се налага да поемете отговорност за поставената ви обща задача и за вас съботата е работен ден. Затрудненията в общуването с брачната или интимна половинка са сигурни, ако не се опитате да хармонизирате отношенията си. Звездите ви предупреждават за край на романтично увлечение.

СКОРПИОН

Не рискувайте с обещания, които няма да изпълните и сте наясно, че ще си спечелите неприятели! При делови срещи бъдете изключително тактични. Ще се справите отлично със задълженията си, ако не се оставите в лапите на депресията, заради липса на увереност в собствените ви възможности. Възможни са проблеми, свързани с любим човек или приятел. Единствено от вас зависи дали ще се разделите завинаги или ще продължите отношенията си.

СТРЕЛЕЦ

Стабилизирайте постигнатото и се заемете със служебните си задължения, за да завършите всичко в ранния следобед. Внимавайте при разговорите с колегите си и не се изкушавайте да спорите в почивния, но работен за вас ден. И днес ви предстои разрешаването на проблеми. Настъпва моментът да приключите проблемите с интимния си партньор, които ви притесняваха в последните дни. Не се надявайте на сексуални удоволствия, ако сте проявили ината си и неразбиране към любимите си хора.

КОЗИРОГ

Ще ви изненадат непредвидени разходи. Практичността ви? ? не е повод да изисквате повече от позволеното и да налагате мнението си. Тактът ще ви помогне да избегнете разправиите. Недоразуменията са предизвикани от емоцията, която не успявате да овладявате. Имате възможност да разрешите личните си проблеми, които ви отдалечават от любимите ви хора. Възвърнете си хармонията в отношенията, за да изживеете незабравими сексуални наслади.

ВОДОЛЕЙ

Рано сутринта се заемете с домашните си задачи, особено с изостаналите или тези, които нарочно забравяте и отлагате. Възстановяването на хармонията в отношенията е най-важното ви задължение. При необходимост не се колебайте да поднесете извиненията си. Стабилизирайте заеманата обществена позиция. Следобед се очертават разправии заради обещания, които не сте изпълнили и които са породили ревност у партньорите ви. Разсейте на всяка цена съмненията за изневяра.

РИБИ

Намерете компромисно решение на проблем, предизвикал разправия на вашето работно място, въпреки че не ви засяга пряко. Прибързаността ви вреди. Не се ядосвайте, ако срещнете трудности. Обмислете задачите си за деня, ако за вас е работен, степенувайте ги по важност, за да се справите без притеснение. В личните отношения се пазете от проблеми, скъпи дами. Повишените претенции към близките ви ще доведат до скандал. Помислете си как да си възвърнете хармонията в интимните отношения, ако искате да се отдадете на сексуални удоволствия.