Хороскопът на Алена: Лъвовете да се пазят от влиянието на близки, Девите - от разправии

ОВЕН

На работното място се чувствате в своята върхова форма, но не сте готови за начинания. Не поставяйте ново начало, а завършете започнатото. Отношенията с околните са хармонични. Денят е добър за пътувания. Професионалните ви задължения изискват пълната ви концентрация. Ако имате спешни служебни задачи, обяснете на интимния си партньор причините за закъснението си, за да си спестите прояви на ревност. Сексът със сигурност ще ви се отрази добре. Не го пропускайте, за да остави у вас спомен за невероятно изживяване.

ТЕЛЕЦ

Вашата активност ще окаже влияние на работата ви и ще ви издигне на нов връх. Ще научите че имате отлични финансови постъпления. Начинанията са успешни. Направете бъдещите си професионални планове. Бъдете търпеливи и не давайте воля на отрицателните си емоции. Изпълнени сте с желание да сте обичани, но дали ще е така, зависи и от вас, скъпи жени. За съжаление не сте доказали на интимния си партньор, че споделяте чувствата му. Ако интимния ви партньор не е готов за сексуални удоволствия, съобразете се с желанието му.

БЛИЗНАЦИ

Всичко около вас се развива много бавно. Започнатото няма да е успешно. Неочаквана новина за допълнителна работа ще усложни отношенията с колегите ви, защото нарушава вашите планове. Не пътувайте. Отложете деловите срещи и разговори. Ще си спестите обтягане на отношенията. Трудно ще намерите пътя към сърцата на любимите си хора, заради предизвикан от вас конфликт, заради съмненията ви в изневяра. Забравете за сексуалните удоволствия, които отдалечихте сами. Ще ви трябва време и много усилия, за да се сближите отново.

РАК

Имате възможност да осъществите запознанства, които да ви осигурят финансова подкрепа. Четете внимателно и между редовете проектодоговорите, за да не се окажете притиснати от непосилни клаузи. Не харчете без причина, за да не останете без пари в следващите дни, само защото сте задоволили капризите си. Не ви съветвам да водите разговори с роднините си и да изяснявате отношения. Не се опитвайте да възобновите прекъсната любовна връзка. Ако вечерта си позволите сексуална близост, сами ще си бъдете виновни за проблемите.

ЛЪВ

Отново ще срещнете затруднения в професионален план. Ако сте заети с творческа професия, денят ви няма да е успешен. Ще се наложи да направите корекция на плановете си, а това няма да ви хареса. Към неуспехите си се отнасяйте без вълнение и приемете, че те ви предпазват от провали и са за ваше добро. Пазете се от влиянието на ваши близки, които искат на всяка цена да принудят към нови запознанства. Не одобряват интимната ви връзка. Опитите на ваши роднини да се отдадете на сексуални преживявания с избран от тях партньор трябва да избегнете на всяка цена.

ДЕВА

Денят изисква да сте представителни и да не давате повод за съмнение в качествата и интелекта си, за да получите похвала и по-високо заплащане. Професионалните ви задачи изискват пълното ви отдаване на работата, затова не си губете времето с безсмислени разговори. Не отказвайте помощ отстрани. Предпазвайте се от разправии. Няма да ви липсват семейни проблеми, свързани с нежеланието ви да задоволите прищявка на интимния си партньор. Сексът няма да ви достави удоволствие, защото е средство за изнудване. Не го допускайте.

ВЕЗНИ

Поставете началото на запознанства, свързани с бъдещата ви самостоятелна дейност. Бъдете предпазливи в деловите отношения и при обсъждане на договорите, ако сте започнали скоро самостоятелен бизнес. Въпреки успешният ден при непредпазливост от ваша страна, са възможни финансови загуби, които трудно ще възстановите. Ако не сте семейни и сте намерили подходящата половинка, днес е идеален ден за създаване на семейство. Постарайте се да сте мили с любимите си хора. Вечерта се отдайте на незабравими сексуални удоволствия. Сексът ще ви зареди със сили.

СКОРПИОН

Не пропускайте добрите възможности. Ще разрешите финансов проблем. Емоцията няма да ви позволи да сте обективни към колегите си и ще стане причина за разправии. Имате възможност да блеснете с изявите си. Силни сте и се справяте добре със задълженията си на работното място, но сте отличници и в развлеченията. Несемейните жени да очакват романтична среща. Чувствата на семейните са споделени. Нямате причина, мили жени, да недоволствате и да обвинявате партньора си, че не ви обръща внимание.

СТРЕЛЕЦ

Потърсете ново поле за развитие и проявете такт и търпение. Имате възможност да обсъдите прехвърляне на друга работа с по-високо заплащане. Не я пропускайте, ако ви я предложат днес. Проявете решителност в постигане на професионалните си цели, дори и ако умишлено ви пречат. Денят ви дарява шанс за среща с подходящия партньор, ако не сте семейни, но не бива да бягате от запознанства и да се затваряте в себе си, с надеждата че принцът сам ще се появи. Въпреки това проявете предпазливост и си дайте време, за да се убедите, че не грешите в преценката си.

КОЗИРОГ

Смело се заемете с новите си задачи, които ще ви донесат успех. Избегнете срещи със задгранични партньори, особено ако не са планирани. Имате възможност да попълните банковата си сметка. Не се колебайте да изкажете мнението си и да дадете съвети на колегите си, които да са от полза на всички. Възможно е, ако не сте семейни да срещнете подходящ партньор. Денят е идеален за встъпване в брак за тези, които вече го имат до себе си. Ако сте семейни или обвързани в сериозни отношения, не се впускайте в нова сексуална връзка.

ВОДОЛЕЙ

Очаквайте ново предложение за работа, което ще ви впечатли със заплащането. Бъдете реалисти и преценете добре заслужава ли си да приемете, особено ако ви се струва несигурно или рисковано. Работете без да отклонявате вниманието си с извънслужебни разговори и ще имате успех. Ако чувствата ви са силни и срещат взаимност, не пропускайте възможността да създадете семейство, дори и човекът до вас да не отговаря на идеалът ви. Въпреки, че все още между вас и половинката ви съществува дистанция, днес можете да се сближите чрез желаните и от двама ви сексуални удоволствия.

РИБИ

Промените за деня са свързани с необходимостта да изясните отношенията с колегите си. Бъдете предвидливи и не взимайте прибързани крайни решения, ако сте началници. Бъдете внимателни с колегите си, за да не засегнете егото им и да не предизвикате завистта им. Пазете се от проблеми в личния живот. Не проявявайте ревността си, особено ако вие самите сте прегрешили. От една страна сте влюбени, от друга - изпитвате страх да не бъдете обсебени или пък наранени в интимните мигове.