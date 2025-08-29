Хороскопът на Алена: Лъвовете да си наложат спокойствие, късметът изневерява на Девите

ОВЕН

Новите предложения за професионална реализация да не ви главозамайват, защото не е изключено да са подвеждащи. По-добре не напускайте сегашното си работно място. Ще съумеете да се справите бързо с професионалните трудности. От вас зависи да намерите верния път към бъдещи успехи. Вечерта очаквайте изненадващи приятни срещи и романтични мигове. Не се колебайте да дадете израз на чувствата, които бушуват във вас. Ще спечелите сърцето на обекта на чувствата ви, но не се изкушавайте да се впуснете веднага в сексуални изживявания.

ТЕЛЕЦ

Загубите, които може да предизвикате в този ден са причина за проблеми с вашите близки. Проявете гъвкавост и бъдете отговорни към всичко, което предприемате. Постепенно може да възстановите отношенията с деловите си партньори, които изоставихте преди време поради неизвестни причини. Отворете сърцето си и дайте израз на чувствата си. Семейните жени могат да изживеят сексуални мигове, а несемейните да ги оставят за друг ден, ако са със случайни малко познати партньори.

БЛИЗНАЦИ

Нервни сте, несговорчиви и настроени агресивно към хората. Вашите колеги също са подвластни на упреците и обидните ви думи. Овладейте се! Наложете си търпение и спокойствие, за да не се изпокарате с всички и да загубите шансът да ви подкрепят при необходимост. На несемейните жени Съдбата дава шанс да създадат хармонично семейство. На семейните, които нямат деца напомня, че е време да помислят за потомство. Прибързаните бракове или сексуални контакти, само защото сте решили да проявите ината си, не са желателни.

РАК

Трудности в общуването, породени от прибързаност и необмислени приказки, които може да ви объркат плановете за деня. По-добре се задълбочете в служебните си задължения и мислете преди да говорите и да критикувате. Обърнете внимание на психическото си състояние. Не се впускайте в изневяра, само защото сте срещнали обсебващи хора, които са завладели съзнанието ви. Любовната омая е временна. Прибързания секс няма да ви зарадва, нито ще ви гарантира, че чувствата ви са споделени.

ЛЪВ

Начинанията няма да ви донесат успех, а ще се превърнат в причина за финансови загуби. Наложете си спокойствие. Разчитайте на рутината и знанията си. Наложете си умереност във всичко, включително и в исканията си при провеждане на разговори, за да не си създадете проблеми с вашите делови партньори и колеги. В състояние сте да постигнете всичко в отношенията с любимия си, стига да сте тактични и да се съобразявате с неговите желания. Вечерта сексът да е предшестван от романтична вечеря.

ДЕВА

Късметът ви изневерява и няма как да разчитате на чудеса. Въпреки това, ако сте достатъчно прозорливи, може да извлечете максимална полза на работното място. Бизнесмените и хората, които се занимават с предприемаческа дейност при планирани разговори преди края на годината ще жънат успехи, на които не са се надявали. Самочувствието им в края на месеца е върхово. Вечерта ще се радвате на романтична среща. Заведете любимите си хора в тихо и приятно заведение и се насладете на уединението си. Когато се приберете подгответе с много любов романтична обстановка за предстоящите сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Нямате желание за работа, но ако не сте завършили изостаналите задачи е добре да го сторите. Не са изключени неочаквани разходи, свързани с покупки за вашите деца преди началото на учебната година или за лечение на роднини. Отложете планираните делови разговори. В никакъв случай не разказвайте за професионалните си планове на хора, което срещате днес за първи път. Дискретността е задължителна. След работа се приберете у дома и отдайте дължимото внимание на брачните си половинки или се срещнете с любимите си хора. Защо да се отказвате от интимните мигове, след като можете да откажете гостуването и да се отдадете на сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Не взимайте прибързани и необмислени решения, бъдете търпеливи и мислете, за да не си създадете проблеми. Не проявявайте импулсивност и ще се справите с трудностите по пътя си. На работното място успехът е с вас. Обмислете внимателно предложението за нова работа. Не пропускайте да проявите решителност в постигане на целите си. Очаквайте финансови постъпления. В състояние сте да предизвикате скандал с брачната или интимната си половинка, само защото сте раздразнителни. Ако сте се изпокарали с любимите си хора, заради вашите безкрайни капризи, очаквайте да ви откажат интимните мигове и сексуалните удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Разочаровани сте от хора, на които искахте на всяка цена да помогнете да излязат от кризата в личния си живот, но те не само че не ви благодариха, а и се опитват да ви навредят на вашето работно място, но всъщност вредят на себе си. Бизнесмените да обмислят добре плановете си и да преценят дали да проведат разговори за инвестиции. Не допускайте конфликт с брачната половинка да ви съсипе деня и настроението. Не бързайте да мъстите, като изневерите или флиртувате пред очите на партньора си. Всички опити да се наложите като незаменими и да докажете своята сексуалност ще останат неразбрани и без взаимност.

КОЗИРОГ

На работното място съхранете спокойствието си, ако се окаже, че сте сгрешили и ви критикуват. Случва се. Поправете грешката си още днес, за да не се стига до неочакваности. Заемете се със задачите си и премълчавайте, ако се опитват да ви ядосат без причина. Финансирането на нови проекти не е желателно. Не бързайте да правите изводи и да ревнувате, ако не сте се снабдили с доказателства за изневяра. Въпреки вашата затвореност, сексът ви зарежда със сили. От вас зависи да възстановите хармонията в отношенията с интимната си половинка.

ВОДОЛЕЙ

Бъдете внимателни при провеждане на разговори с вашите колеги. В края на работния ден не е изключен конфликт с делови партньори, с които сте приключили отношенията си. Начинанията са успешни, ако предварително са добре обмислени. Очаквайте отлични и будещи завист финансови постъпления. Предпазвайте се от нови запознанства с представители на противоположния пол. Романтичната среща ще е разочароваща. Семейните жени да не се изкушават от сексуална връзка с партньори, с които едва са се запознали, за да избегнат проблемите и раздялата с брачния си партньор.

РИБИ

Бъдете самокритични, за да осъзнаете собствените си недостатъци и да запълните пропуските в знанията си. Допълнителната работа ще ви натовари. Ако искате да промените изцяло дейността си не го правете днес. Със задълженията си на работното място се справяте трудно и сте подтиснати. Радвате на вниманието на противоположния пол. За съжаление запознанството е разочароващо. Контролирайте емоциите си и не се впускайте в сексуални удоволствия.