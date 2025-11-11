Хороскопът на Алена: Лъвовете са стабилни и успяващи, Девите да потърсят помощ от колеги

ОВЕН

Избегнете проблемите, не допускайте вашите колеги да ви изненадат със среща с непознати, които нямат място до вас, но се домогват до деловите ви планове. Деловите срещи, които не са планирани ви носят проблеми, ето защо ви съветвам да ги отмените, дори и ако хората, които искат да разговарятe са прекалено настойчиви, въпреки че не ги познавате. В обедната почивка ще ви изненада запознанство, а вечерта - романтична среща. Ако сте семейни не изневерявайте, за да не съсипете отношения вкъщи.

ТЕЛЕЦ

Сутринта сте планирали успешно начало на делови разговори. Ще ги проведете във ваша полза, ако сте избегнали личните проблеми и не сте променливи в мнението си. На работното място не отказвайте предложената помощ от колеги, за да приключите по-бързо със служебните си задължения и да не оставате след работно време. Разходете се вечерта или се вижте с приятели, за да се разтоварите от напрежението. В приятна компания ще се освободите от мислите за натоварения ден.

БЛИЗНАЦИ

Не сте настроени за работа и мечтаете да се отдадете на развлечения. Служебните ви задължения не търпят отлагане. По-добре се заемете с тях защото са от огромно значение за вашия авторитет, затова е редно да не пропилявате деня си в бездействие с вярата, че утре ще наваксате изоставането. Не рискувайте. Вечерта си почивайте. Очаквайте романтична среща, която може да ви дари незабравими мигове. Не се отказвайте от желаните сексуални наслади, ако чувствата ви са споделени, но ги пропуснете, ако имате съмнение.

РАК

Позволете на Съдбата да ви дари успехи в личния и в професионалния живот. Разчитайте на себе си и не се доверявайте на съветите на хора, които изобщо не са добронамерени. Успехът на работното ви място е сигурен, ако не прекалите с изискванията си към колегите или подчинените си. В личният ви живот са възможни конфликти, последвани от резки промени в настроението и отдалечаване. Отношенията ви за пореден път са подложени на проверка. Сексуалните ви отношения са напълно замразени.

ЛЪВ

Стабилни и успяващи сте както на работното място така и ако сте се заели с активна и по-различна от обичайната кампания с цел представяне на вашата дейност. Не ви липсват увереност и отлично самочувствие. Денят ви носи успех при изпълнение на вашите делови и бизнес планове, но бъдете разумни и не се поддавайте на емоцията. Обстановката в дома ви е мразовита заради съмнения в изневяра, които са породени от интриги, достигнали до половинката ви, а тя за първи път е надала ухо.

ДЕВА

Предстоят ви важни и дълго очаквани промени, които не допускат крайности в поведението и във вашите действия. Позволете на вашите колеги да ви помогнат. Ако имате спешни задачи се справяте успешно, но с помощ отстрани. Сами трудно ще успеете. Не се изкушавайте от предложения за финансиране на „перспективни“ проекти с неясна цел и неясен очакван резултат. Романтично настроени сте и изпълнени с обич към любимите си хора. Те ще оценят вашето отношение, но не се поддавайте на увещания за покупки.

ВЕЗНИ

Ако прекалявате с хвалбите? ? си успехите ви ще предизвикат завистта на околните. Деловите срещи също са неуспешни. Прибързаността е забранена. Трудностите на пътя ви са преодолими. За съжаление сте склонни да се доверявате на късмета си, който днес е на светлинни години от вас. От вас зависи дали сте уговорили гости, дали вечерта ще имате посещение на приятели или ще се усамотите с близките си. Не пропускайте сексуалните удоволствия заради гости, които отказват да си тръгнат.

СКОРПИОН

Делово пътуване зад граница заради факта, че вашите партньори в чужбина са ви поканили, е успешно, ако не вреди на изпълнението на служебните ви задължения. Работата ви спори и завистници обмислят да ви заформят интрига. Надхвърляте очакванията им и гоните поредния професионален връх. Ако се приберете ядосани и пренесете служебните си проблеми у дома конфликт с близките ви не е изключен. Ако не сте семейни помислете за създаване на семейство, ако сте семейни съхранете хармоничните си отношения.

СТРЕЛЕЦ

От вашата упоритост допълнена със състрадание заради проблемите на вашите близки и колеги зависи да не провалите плановете си за деня. Не рискувайте. Вашите възможности в този ден ви позволяват да се изявите така на работното си място, че да стабилизирате позициите си и авторитета си. Срещите не са желателни, ще са разочароващи. Не уговаряйте срещи с приятели, за да не се изпокарате с близките си. Ще ви изненадат с незабравима романтична среща.

КОЗИРОГ

Независимо, че промените в днешния ден са ви наложени от обстоятелства, които не е възможно да пренебрегнете, може да се възползвате от тях и с успех да осъществите професионалните си планове, които са във ваша полза. Внимавайте с разходите, за да избегнете финансовите проблеми в дните пред вас. Време е да внесете хармония и в отношенията с колегите си. Променете към по-добро отношения си в семейството. Ако имате до себе си любим човек се отдайте на интимни мигове и сексуални наслади.

ВОДОЛЕЙ

Не се поддавайте на съвети, целящи да се впуснете в рисковани начинания в този ден. На работното си място не рискувайте като обещаете да се включите в губещ проект, блокиращ шансовете ви за успех. Предпазете се от финансови загуби свързани с желанието ви точно днес да си купите кола или обзавеждане за дома, помнете, че Меркурий е ретрограден. Намерете начин, ако сте обидили интимната си половинка да поднесете извиненията си.

РИБИ

Денят ви носи отлична възможност за себереализация и подобряване на финансовото състояние. Не обръщайте внимание на трудностите и не пилейте времето си в пътуване. Желанието ви да блеснете и да надскочите себе си ще ви донесе както успех и признание в този ден, така и неприязненото отношение на завистници. Не планирайте среща с приятели, които сте поканили на вечеря, за да не изострите допълнително обстановката. По-добре се усамотете в компанията на любимите си и се отдайте на секс.