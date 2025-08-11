Хороскопът на Алена: Лъвовете с отлично самочувствие, Девите да не се ядосват заради забавени плащания

ОВЕН

Днес сте във властта на неподходящи контакти. Добре е да ги избягвате. Всички проблеми, с които се сблъсквате в този ден са породени от нежеланието ви да премълчавате, но не пропускайте да си го наложите. Отложете деловите разговори и срещи. Не обсъждайте нови договори, дори и ако сте планирали това предварително. Не забравяйте, че вечерта сте обещали да бъдете с брачния или интимния си партньор и да отидете на ресторант или парти. След като се приберете се отдайте на незабравими сексуални мигове.

ТЕЛЕЦ

Колкото и да е силно желанието ви да се притечете на помощ на човек, на когото държите преценете дали не правите непоискано добро, за да не си спечелите враг в негово лице. Следобед ще усетите завист, породена от успехите ви, която е нещо обичайно и не бива да ви притеснява. Ако сте ядосани, не допускайте агресия към семейството си и особено към интимната си половинка. Отдалечаването може да е за дълго. Не очаквайте взаимност в интимните отношения. Сексът няма да е желан от любимия. Не търсете сексуални партньори извън дома си.

БЛИЗНАЦИ

В този ден сте вдъхновени и готови да поставите началото на творческите си идеи. На работното ви място цари спокойствие. Трудностите може да се породени от рискованото ви участие в спекулативни сделки. Отношенията и с колегите и с близките ви са хармонични. Не взимайте прибързани решения, избягвайте грешките. Не бягайте от нови запознанства, които могат да се превърнат за несемейните в романтична връзка. Семейните жени да не изневеряват. Да се отдадат на сексуални наслади, а несемейните да преценят дали са сигурни в чувствата си.

РАК

Не бива да засягате близките си и да спорите с вашето дете, ако не сте доволни от оценките му от лятното училище. Мислете за предстоящите задължения на работното си място. Отложете деловите срещи. Стабилизирайте колегиалните си отношения. Предложенията, отправени ви днес, ще повлекат след себе си финансови загуби. Не създавайте предпоставка за скандал с любимия, заради нежеланието ви да отидете на ресторант, а след това да се усамотите в дома си. Създайте си добро настроение у дома, с романтична вечеря за двама, а след това не пропускайте сексуалните наслади.

ЛЪВ

Денят ви обещава отлично самочувствие и душевна хармония, ако не забравяте, че самоанализът ви носи полза. Имате намерение да започнете нов бизнес. Обсъдете идеята си. На работното място сте разсеяни, но ако се концентрирате успехът е с вас. Не разчитайте на помощ отстрани. Справете се сами със задачите си. Възможно е усложняване на отношенията в семейството, затова бъдете особено внимателни към близките си. Не подлагайте чувствата им на съмнение. Вечерта си останете у дома и се успокойте след напрегнатият ден. Ако имате намерение да изяснявате отношенията си в леглото, по-добре се откажете от секса.

ДЕВА

В състояние сте да се справите със задълженията на работното си място. Оправете лошото си настроение, породено от некоректността на ваши делови партньори. Не се ядосвайте заради забавени плащания, които ви пречат да направите нужните ви покупки. Приемете бавенето на превода като предпазна мярка, за да не прахосате парите си Деловите контакти са затруднени. Пазете се от конфликти. Искате да живеете в хармония със себе си и с чувствата си, но се страхувате, че любимите ви не ги споделят. Вечерта не се надявайте на сексуални удоволствия, заради собствената си неувереност и липсата на желание за интимност.

ВЕЗНИ

Справяте се успешно със задачите си на работното място. Деловите разговори са успешни, но с предпазливост, защото съдбата поднася неочакваности и изненади. При желание от ваша страна се заемете с творческа дейност. Полезни са всякакви срещи и разговори, както и стабилизиране на новосъздадени отношения. В своята стихия сте и активността ви заразява колегите ви. Вечерта подарете времето си на семейството и на любимия си. Изживейте приятни романтични мигове. Стабилизирайте отношенията си у дома. Не пропускайте да споделите чувствата си и да се отдадете на желани и от двама ви сексуални изживявания.

СКОРПИОН

Не се колебайте при взимане на важни професионални решения. Внимавайте с новите делови запознанства и анализирайте всяка дума, която чувате. Бъдете внимателни в думите и действията си и не разчитайте на чудеса, а само на себе си, защото няма как да отложите служебните си задължения. Не се отказвайте от романтичната среща, която сте уговорили, защото ако не сте семейни, тя е възможност за сериозно партньорство. Влюбените могат да обявят годежа си, а семейните да се отдадат на незабравими сексуални удоволствия, дори и ако са уморени.

СТРЕЛЕЦ

Нуждаете се от разтоварване. Очаквайте промени, свързани с материалното ви положение. Отпуснали сте се и трудно ще се справите с професионални проблеми, които изискват светкавично разрешаване. Ако сте зад волана бъдете предпазливи. Не бързайте към уговорената делова среща, ако искате да постигнете успех в разговорите. Бъдете умерени. Любовни срещи извън семейството ще ви донесат само разочарования в личния живот. Не ви съветвам да водите разговори с любимия си и да изяснявате отношенията си. Няма да постигнете успех. Не се надявайте на сексуални удоволствия, защото интимния ви партньор изобщо не е настроен за това.

КОЗИРОГ

Отложете планираните разговори защото днес няма да са успешни. Непредвидени разходи ще нарушат стабилността на бюджета ви. Подхождайте разумно към това, което ви се случва. В очите на околните сте стабилни и спокойни, но под тази маска се крие невероятна емоционалност. Тя е причината да имате неприятни разговори. Неприятностите са свързани с раздяла заради изневяра. Пазете се от клюки и интриги, създаващи допълнителни проблеми. Пазете се от сексуална връзка породена от физическо привличане, защото ако сте семейни ще доведе до раздяла.

ВОДОЛЕЙ

От сутринта сте в добро настроение, защото думата ви се чува и всичко казано от вас се приема без противоречие. Начинанията са успешни, въпреки че се справяте сами без странична подкрепа,. Обмислете ги и пристъпете към действие. Обърнете внимание на обажданията по телефона, ако са свързани с новите делови предложения и намерете изгодата за себе си. Интимният ви партньор е щастлив, защото намира именно във вас сигурността на чувствата и се освобождава от грижите и проблемите. Вечерта ще изживеете жадуваното щастие, на което дори и не се надявахте и незабравими сексуални мигове.

РИБИ

Имате сили да завършите работата си. Предпазвайте се от измама. От значение за професионалната ви кариера е да докажете, на колегите си, че сте коректни. Издигнете авторите си. На работното място се справяте отлично. Нежеланието да разберете партньорите си е повод за разправии у дома, които ви напрягат и изнервят. Чувствата ви са споделени и хармонични. Постарайте се да създадете приятна интимна обстановка и се усамотете с любимите си. Вечерта очаквайте да ви изненадат с предложение за интимна среща и сексуални изживявания. Ако сте семейни - не изневерявайте.