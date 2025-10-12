Хороскопът на Алена: Неотложен разговор чака Лъвовете, помощ от влиятелни хора за Девите

ОВЕН

Внушили сте си, че ви манипулират, но грешите и си вредите заради ината си. Колебанието и отстъпчивостта ви няма да помогнат. Среща с влиятелна личност ще ви издигне неочаквано в очите на околните. Ще се нагърбите с нови отговорности. Не отказвайте да предприемете промени, които отдавна обмисляте. И днес сте напрегнати и изпълнени с недоверие към хората, които обичате. Сами градите основата на бъдещи проблеми водещи до отдалечаване. Нямате желание за сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Постарайте се да намерите най-бързия начин да постигнете целите си, дори и с цената на известно забавяне. Не се оправдавайте за грешките си на работното място, защото ще задълбочите още повече конфликтите с вашите колеги. Бъдете внимателни и ги отстранете без намесата им. Не пътувайте! Откажете се от уговаряне на романтични срещи, защото е възможна проява на ревност. Не се опитвайте да възобновите прекъсната любовна връзка. Ако си позволите прибързано сексуална близост, сами ще си бъдете виновни за бъдещите проблемите.

БЛИЗНАЦИ

Трудностите, свързани с уговорени делови разговори, ви преследват от сутринта. Този ден не е добър и за партньорите ви. Ще се справите по-добре с текущите си задачи, ако за вас почивния ден е работен. Вашите колеги са склонни да проявят безотговорност към техните задължения. Пазете се от запознанства с настойчиви хора, ако държат да работите заедно. Днес решете дали да продължите живота си с интимните си партньори. В моментът на истината преценете имате ли все още чувства към тях.

РАК

Не се ядосвайте, ако вашите близки отказват да се съобразят с вас и да приемат мнението ви. Бъдете тактични и не проявявайте прекалена самоувереност при провеждане на разговори. Предпазвайте се от грешки, които могат да се превърнат в причина за провал. Потискайте емоцията си. Бъдете критични към недостатъците си и не прекалявайте с изискванията към партньора си. Не си позволявайте сексуален контакт още при първата среща с новите си партньори, защото последствията ще бъдат необратими.

ЛЪВ

Проведете неотложен разговор с важни за вас хора, като ги поканите на обяд, за да сте в по-непринудена обстановка. Обмислете плановете си за следващата седмица, без да ги обсъждате с околните. Преценете дали да поставите началото на нов бизнес или е по-добре да изчакате, но проверете и заложеното в личния ви хороскоп. Не изневерявайте, за да си спестите проблеми в личния живот. Ще срещнете трудности в общуването породени от вашата изневяра, която трудно ще ви простят.

ДЕВА

Помощта на влиятелни хора, а сред познатите ви има и такива, ви носи полза, ако не я откажете инатливо. Обмислете нови възможности за професионална изява, които ви носят добри приходи. Не се отказвайте от участието на близките ви в обсъждането на делови планове. Очаквайте големи промени в личния си живот. Семейните жени да се отдадат на чувствата си. Несемейните да очакват романтична среща. Сексуалните ви отношения са на ниво. Не пропускайте да се отдадете на сексуални наслади.

ВЕЗНИ

Трудностите са породени и от ваши минали действия. Справете се сами, за да докажете, че осъзнавате грешката си. Назряващ служебен проблем няма да се разреши във ваша полза, ако стоите бездейни в очакване. Не налагайте мнението си, за да не развалите стойностни отношения. Пазете се от конфликти с ръководството. Създайте хармония в интимните си отношения, а ако сте семейни, мили дами, с брачния си партньор. Ако сте сгрешили, поднесете извиненията си. Не се лишавайте от романтичните мигове.

СКОРПИОН

Промените свързани с професионалния ви живот ще окажат влияние и на личните ви отношения. Не е във ваша полза да сте активни и да приключите заедно с вашите и задачите на ваши колеги, ако за вас почивния ден е работен. Поемането на нови служебни задачи ще ви дари уважението, но и завистта на ваши колеги. Стабилизирайте авторитета си. Не пречупвайте чувствата си през материалните си стремежи, защото ще обидите и отдалечите интимните си партньори.

СТРЕЛЕЦ

Не съсипвайте целия ден с нежелание за работа, дори и ако сте преуморени и не ви се работи в почивния ден, за да не блокирате сами изпълнението на служебните си задачи. Емоцията ви е завладяла изцяло. Заредете се с оптимизъм и бъдете активни, за да се справите блестящо. Въпреки, че не ви се работи и сте уморени, активността днес е задължителна. Не се колебайте да проведете разговор за изясняване на личните си отношения. Забравете за съмненията и не ревнувайте без причина.

КОЗИРОГ

Избягвайте разговорите с колегите си, ясно е, че не ви се работи в почивния ден, и се заемете с изпълнението на спешните задачи. По-добре е да отложите взимането на делови решения, ако сте разсеяни или пък заядливи. Ако колеги се опитват да ви провокират да споделите ваши тайни, отклонете без агресия въпросите им. Несемейните жени могат да намерят половинката си. Семейните жени ще предизвикат ревност. Не винаги сексът е начин да се домогнете до чувствата на някого.

ВОДОЛЕЙ

Днес оценявате прекалено оптимистично неприятната ситуация, в които сте попаднали по ваша вина, но само с търпение и добра преценка ще се справите. От вас се изисква единствено признаване на грешките и коректност. При необходимост проведете делови срещи, обещаващи ви финансов успех. Ако сте семейни, мили дами, и сте решили да натриете носа на половинката си с изневяра, правите най-голямата грешка в живота си. Сексът няма да ви достави удоволствие, защото непрекъснато ще търсите в партньорите си нещо по-различно.

РИБИ

Притежавате неподозирани възможности, които ще ви дадат сили да се справите успешно. Помощта, която ви предлагат, приемете с благодарност. Бъдете активни, за да завършите задачите си до обед, ако за вас неделята е работен ден. Следобед ви изнервят неприятни новини, свързани с ваши близки. Не се съмнявайте в искреността на партньорите си. Планетите са благоприятно настроени към вас и могат да променят в положителна посока личният ви живот. Ще имате нови запознанства.