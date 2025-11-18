Хороскопът на Алена: Нови приятелства за Везните, Скорпионите да се пазят от завистници

Продължаваме да публикуваме хороскопите на Алена за следващите дни, които тя според досегашната ни практика ни бе предоставила предварително.

ОВЕН

Ако сте планирали пътуване с вашите близки, по-добре го отложете, за да не изостанете със служебните си задължения. В рамките на деня отхвърлете задачите си, а вечерта може да си почивате. Предпазвайте се от грешки, които може да допуснете в бързината. Не канете гости, дори и приятели, с които имате винаги за какво да си говорите, ако семейството ви иска вечерта да си почивате и да не общувате с външни хора. По-добре се отдайте интимни мигове, на чувствата си и на сексуални наслади.

ТЕЛЕЦ

Съветът ми е да не се захващайте с нови задачи. Постарайте се още днес да поправите грешките си, без да действате необмислено и импулсивно. Бъдете компромисни. Изнервени сте, че и вечерта нямате възможност за истинска почивка, но не търсете непрекъснато виновни около себе си. От вас зависи да си я осигурите. Семейните да не оставят без внимание децата и брачната си половинка, за да не се окажат в един момент без тяхната подкрепа. Несемейните да се отдадат на развлечения.

БЛИЗНАЦИ

Денят ви поднася изненади. Пригответе се за трудности, особено на работното място. Финансовото ви положение може да се влоши, ако се оставите да ви измамят със спешно участие в печеливши проекти. Денят не позволява да подписвате документи, освен това и Меркурий е ретрограден. Не проявявайте наивност, която ще ви коства сериозни проблеми. Не правете опити да промените личния си живот чрез създаване на нова интимна връзка, ако сте семейните или обвързани.

РАК

Обмислете поредното ново начало, обещаващо ви приходи през месеца. Внимателно започнете подготовката днес, въпреки че ще има забавяне и успеха ще бъде с вас. Разсеяност ви при разговорите с вашите колеги може да е причина за финансови загуби. Допуснете ли ги трудно ще ги възстановите и виновните ще сте вие. Следобед в този ден се очертават разправии с близките ви заради непрекъснатата ви заетост, въпреки че сте обещали да сте повече у дома през целия месец. Вечерта се отдайте на романтични мигове.

ЛЪВ

Налага се да проведете делови разговори, които ще ви проправят пътя към успеха, но няма да от е най-леките и може да ви изнервят. Запазете спокойствие, емоцията с нищо не ви помога. Вашето усърдие ще подтикне заинтересованите да ви подкрепят. Не отказвайте помощта им, ако ви помолят. Няма намерение да си дадете почивка и днес и на планираните приятни занимания, защото работите по важни проекти. Близките ви вече се притесняват от вашето отсъствие, а също и от самотата в почивните дни.

ДЕВА

Денят не ви позволява начинания, но можете да завършите започнатите и изостанали задачи, за които не се изисква много време. Помислете си за бъдеща промяна на работата или за възможностите за допълнителен бизнес. Въпреки възможността за приходи търговците може да претърпят загуби заради кражби. Избягвайте запознанствата. И днес не разчитайте на късмета си. Вечерта си почивайте. Откажете гостуването и останете с близките си у дома. Не пропускайте възможността за възстановяване на хармонията в отношенията.

ВЕЗНИ

Общувате с лекота в този ден. Не пропускайте да създадете нови приятелства. На вашето работно място, не прекалявайте с натоварването и не се преуморявайте. Опитите ви да докажете, че сте незаменими и ще се справите и с най-трудните задачи, няма да са ви от полза, защото заради умората ще започнат пропуските, а след тях идва депресията. Направете необходимите промени в подредбата на дома си, но не без да сте ги обсъдили. Говорете с близките си как точно да го сторите.

СКОРПИОН

Делово пътуване зад граница заради факта, че вашите партньори в чужбина са ви поканили, е успешно, ако не вреди на изпълнението на служебните ви задължения. Работата ви спори и завистници обмислят да ви заформят интрига. Надхвърляте очакванията им и гоните поредния професионален връх. Ако се приберете ядосани и пренесете служебните си проблеми у дома конфликт с близките ви не е изключен. Ако не сте семейни помислете за създаване на семейство, ако сте семейни съхранете хармоничните си отношения.

СТРЕЛЕЦ

И в този ден ще успеете да се справите с трудностите, които ще възникнат неочаквано, често по вина на близките ви или на ваши колеги. Ако сте на ръководна позиция избягвайте критиката, за да не ви напуснат вашите подчинени. Запазете спокойствие и бъдете умерени в поведението си, за да не разочаровате хората от деловото си обкръжение. Стабилизирайте отношенията с близките си, почивния ден позволява да го сторите с лекота. Не нарушавайте хармонията в дома си.

КОЗИРОГ

Непланирани промени, свързани с предстоящ финансов успех объркват плановете ви, но жертвата си струва. Не разчитайте на помощ отстрани. Не позволявайте да ви убедят да си останете у дома, защото есенния вирус ви е омаломощил и да ви отклонят от важните делови разговори, които е във ваша полза да проведете в този ден. Намерете най-безболезнения начин, за да наложите мнението си в семейството. Брачната ви половинка има проблеми, които са причина за отказ от сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Стабилността ви ще изиграе важна роля за хармонизиране на отношенията с вашите близки. Ако се налага поработете до вечерята върху служебните си задачи. Не давайте обещания, ако няма да ги изпълните. При необходимост бъдете компромисни, защото така ще съхраните добрия тон. След обяд ще ви ядосат ваши роднини, които не сте чували от години но ви идват на гости. Не се притеснявайте от появата им, не бъдете прекалено гостоприемни, защото не идват в дома ви с добри намерения.

РИБИ

Нежеланието ви да се съобразите с плановете на вашите близки и с мнението им, ще изнервят обстановката в дома ви. Спешни задачи ви зоват на работно място. Начинанията са нежелателни, колкото и вашите колеги да ви убеждават в техния успех. Предпазвайте се от необмислени финансови разходи и загуби. От вас зависи да се организирате и да пътувате. Създайте си положителни емоции с вашите близки или с интимната половинка. Вечерта бъдете мили и се отдайте на романтични мигове и сексуални наслади.