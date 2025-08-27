Хороскопът на Алена: Овните да бъдат сдържани, колега ще подразни Телците

ОВЕН

Отново обмислете предстоящите делови разговори, от които зависи осъществяването на бъдещите ви професионални планове. Не пропускайте да се видите с ваш приятел, адвокат и да обсъдите възможен риск. Следобед се концентрирайте в обичайните си задължения. Бъдете въздържани. Не мислете за промени на работното място. От вас зависи как ще прекарате почивния си ден, дори и ако сте заети с бизнес дела. По-добре е да си дадете почивка и да сте с близките си, а вечерта да се отдадете на романтика и интимни мигове.

ТЕЛЕЦ

Днес сте претоварени с работа, заради очаквани финансови успехи. Претенциите на ваш колега, че има повече знания от вас, ще ви подразнят, защото знаете, че не е така. Не насрочвайте делови срещи. Уговорете ги за следващия месец и не се опитвайте да поучавате колегите си как да работят, за да излеете гнева си. През целия ден сте уморени и нямате желание за развлечения с любимите си хора, заради напрегнатата седмица. Не пропускайте романтичните мигове, защото ще съжалявате. Колкото и да сте уморени, сексът ще ви зареди с нови сили и ще остави незабравима следа у вас.

БЛИЗНАЦИ

Ще останете разочаровани в очакванията си за големи печалби от ваши начинания. Подвели са ви със сумата, която са ви обещали. Въздържайте се от пътувания. Ако се налага да провеждате делови разговори, изслушвайте с внимание събеседника си, за да ви донесат очакваните резултати. Отпадналостта ви заради преумората през деня ще изчезне, ако се отдадете на заслужени приятни разговори на вечеря с чаша червено вино, на романтични мигове с любимия си. Сексът със сигурност ще ви зареди с нови сили и добро настроение.

РАК

Престанете да мърморите на партньора си, делови или в личен план, за всяка дреболия защото скоро ще му омръзнете и ще го отдалечите от себе си необратимо. Заради трудностите на работното си място не прекалявайте с претенциите си. Всичко замислено може да почака. Стабилизирайте постигнатото до момента. Ако работите в сферата на търговията успехът е с вас. Семейните жени да се отдадат на чувствата си. Несемейните жени да очакват романтична среща. Сексуалните ви отношения са на ниво. Не пропускайте да се отдадете на вечерни сексуални наслади, които ще ви заредят с добро настроение.

ЛЪВ

Заредени сте със сили и желание за работа. Промените на работното място могат да ви изнервят, но след броени часове ще се убедите, че са във ваша полза. Очаквайте приходи, които са достатъчни, за да сте спокойни до края на месеца. Отложете уговорените делови срещи, защото може да са във ваша вреда. В личния живот са възможни измами. Ново запознанство и в този ден ще завърши с разочарование. Ще ви ласкаят и ухажват, докато се поддадете и отидете на среща. Пазете се от вечеря в дома на новите си познати, защото със сигурност ще завърши със секс, който след време ще ви накара да страдате.

ДЕВА

От ранни зори ви е обзело нервно напрежение, за което нямате обяснение, но сякаш сте повлияни и притеснени неизвестно защо. Внимавайте да не нагрубите някого и не налагайте мнението си. Материалните ви стремежи са причината за трудностите, които срещате по пътя си. Печелите неприязънта на колегите си. Не преувеличавайте тежестта на разходите, които се налага да направите. Новите любовни връзки ще ви донесат само разочарования, мили жени. Ако решите да пречупвате любовта си през нейната материална стойност, няма да бъдете обичани. Няма как да си купите секс и любов, ако искате да е истинска.

ВЕЗНИ

Дребни детайли и малки недоразумения могат да ви отклонят от най-важната ви задача за този ден, а това не е във ваша полза. Бъдете концентрирани и търпеливи, умерени и предпазливи. Говорете с колегите си за новите методи, които искате да приложите на работното място и които носят полза и на тях. Имате възможност да поправите грешките в личният си живот. Пазете се от нови запознанства, които ще ви разочароват. Ако имате намерение да се отдадете на сексуални удоволствия, ще се окажете разочаровани от студенината на интимният си партньор.

СКОРПИОН

На работното място се справяте отлично с рутинните си задължения, в пълен синхрон с изискванията да сте търпеливи и отговорни. Промените са положителни. Всичко, започнато в този ден, ще ви донесе успехи. Единственото изискване е да не сте прибързани. Следобед посетете свои делови партньори. Вечерта се приберете при любимия си и му предложете да излезете на вечеря или да отидете на гости. Създайте романтична обстановка, ако искате да изживеете първите сексуални удоволствия с новите си партньори.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете умерени в разходите. Разногласия заради клевети на работното място са причина да нарушите спокойствието си. Неочаквано известие за нови задачи ще запълни времето ви. Бъдете внимателни с контактите си, избягвайте общуване с непознати хора и не се движете сред тълпите, за да избегнете проблемите. Вечерта останете сред семейството си. Личните отношения са отново проблемни, защото вместо да сте сами с любимите си, сте поканили приятелки на гости. Не очаквайте разбиране от страна на интимния си партньор, нито намерение да се отдадете на сексуални удоволствия, които не са взаимно желани.

КОЗИРОГ

Трудностите са породени от безотговорността на ваш колега, но не пречат да успявате на работното място. Ще постигнете целите си, ако не се ядосате, че всичко се осъществява по-бавно. Не избързвайте да критикувате колегата си. Изслушайте казаното от него и ще спечелите повече уважение, отколкото ако спорите и се заяждате. Несемейните жени не трябва да очакват от новите запознанства да прераснат в сериозна интимна връзка. По-добре изчакайте. При семейните жени изневярата е причина за проблеми в семейството.

ВОДОЛЕЙ

Жънете успехи и отново ви завиждат. Имате нова възможност да постигнете делови споразумения. Подгответе за подписване финансовите договори със задгранични партньори, но ви съветвам да ги приключите другия месец. Ако сте си направили планове как да вложите парите си, могат да ви ги провалят ваши конкуренти. Не разказвайте притесненията си. Възможно е ново романтично запознанство, но не бързайте да се влюбвате, защото последствията ще са неприятни. Ще постигнете съгласие и ще си възвърнете любовта на интимния партньор. Можете да се отдадете на сексуални удоволствия.

РИБИ

Начинанията са неуспешни. Полага ви се да си отдъхнете от напрежението. Не е изключено да помогнете на ваши нови служители или работници, ако заемате ръководен пост. Денят не е благоприятен за пътуване. Не рискувайте! Не проявявайте агресия към колегите си, защото ще си спечелите неприятели. През целия почивен ден ще се чувствате добре сред семейството си. Самотните жени да внимават, защото запознанствата може да се окажат неподходящи. Разочарованията ще са бързи и болезнени.