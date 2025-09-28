Хороскопът на Алена: Овните да дарят за благотворителност, успешни сделки за Телците

ОВЕН

Съберете средства за благотворителна кауза, само ако сте убедени дълбоко в себе си, че усилията си струват. Ако развивате собствен бизнес обмислете как по-бързо да привлечете нови съдружници, които няма да ви предадат след време. Обмислете добре действията си и проявете решителност в постъпките си, за да имате успех в начинанията.

ТЕЛЕЦ

Ще се радвате на успех при уговаряне на сделки, ако работите за себе си и не се натоварвате с чужди задължения, които ви пречат да се справите с вашите. Ще постигнете разбирателство с деловите си партньори. Поставете началото на новите си предварително обмислени и съгласувани задачи. В интимните отношения ще имате успех, ако не изневерявате и си спестите хвалбите.

БЛИЗНАЦИ

Вашите убедителни обяснения ще заставят хората около вас да се съгласят с доводите ви и да подкрепят новите ви идеи и начинания след края на месеца. Не приемайте сериозно случайно подхвърлените язвителни забележки. Бъдете внимателни при срещи с непознати. Пътуване до познат и приятен за вас ресторант сред природата с близките ви е начин да се освободите от напрежението.

РАК

Ограничете по възможност разговорите с колегите и с началниците си, за да не се изпокарате заради вашите критични забележки, които не успявате да преглътнете. Не започвайте нови занимания. Всички прибързани действия ви обричат на провал. Отстоявайте мнението си и бъдете верни на себе си, само ако сте сигурни в правотата си.

ЛЪВ

Изявете творческите си заложби без колебание. Отдайте се на активна работа и изясняване на отношенията с вашите колеги. Предстои ви доста натоварен в професионално отношение, но и успешен ден. Няма да ви липсват емоции, делови предложения и разговори, но във ваша полза. След края на работния ден си създайте приятни емоции с брачната или интимна половинка.

ДЕВА

Намерете компромисно делово решение, свързано с очаквано от вас финансиране на нов проект, за да ви подкрепят. Не проявявайте прекомерна доверчивост към хората от вашето обкръжение, за да избегнете загубите на работното място. Задълбочете се в работата си. Трудностите няма да са малко, но не бива да ви притесняват. Няма как да избегнете проблемите в семейството си, защото не сте изпълнили дадени преди време обещания.

ВЕЗНИ

Зад волана бъдете внимателни. В този ден е по-добре да не обсъждате инвестициите. От сутринта ще ви изненадат неочаквани обрати. Отдалечете от пътя си и работата си всички ваши познати, които проявяват интерес към плановете ви. Не бъдете прекалено доверчиви, ако ви убеждават, че ще са ви полезни. Близките ви са изненадани от рязката промяна на настроението ви и се мъчат да ви успокоят. Споделете с тях притесненията си.

СКОРПИОН

На работното място ще жънете успехи. Поставете успешно начало на важни делови разговори и осъществете срещи с нови партньори. Ще ви изненадат нови предложения. Съдбата ви дава шанс да се срещнете със стари колеги, които ще ви бъдат полезни при постигане на вашите нови цели. Не сте изкушени от чаровни обожатели и отказвате поканите им за вечеря.

СТРЕЛЕЦ

Хората, които днес пренебрегват вашите съвети, ще загубят от нежеланието да се задълбочат в думите ви. В тяхна вреда е липсата на желание да ви чуят, но вредата е за тях, въпреки че късно ще я осъзнаят. Няма да са успешни запознанствата, особено деловите. Вечерта очаквайте романтична среща, която ще ви зарадва, защото ви помага да избегнете самотата в тези дни.

КОЗИРОГ

Водите битка за надмощие с ваш колега, която е ненужна и натоварваща. Не надценявайте силите си и знанията си. Не сте уверени в себе си и ви е трудно да вземете важни решения. Не се поддавайте на изнудване заради взет заем. Запазете спокойствие и се задълбочете в задълженията си. Отношенията с близките ви са нестабилни, заради прояви на ревност от тяхна страна.

ВОДОЛЕЙ

Възможни си измами, ако се занимавате с търговия в този ден, въпреки че в края на месеца имате добри приходи. Интуицията ви помага да прецените правилно действия си и да не допускате грешки. Не се изненадвайте, ако ваши колеги се държат грубо и предизвикателно и не им отговаряйте със същото поведение. Следобед ще ви занимават проблеми на ваши близки.

РИБИ

Не допускайте конфликт на работното място, дори и ако ви предизвикват. Вашите служебни задължения изискват да планирате деня си така, че да се справите с тях до края на работното време. Не се впечатлявайте от страничните дразнители. При възможност помогнете на ваш близък, който се нуждае от съвет. Вечерта посетете ваше любимо заведение.