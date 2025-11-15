Хороскопът на Алена: Овните да избягват запознанствата, Телците да не разчитат на късмет

ОВЕН

Тези от вас, които пътуват, да избягват запознанствата и да не разчитат на късмета си. В тяхна полза е да бъдат внимателни с всяко свое действие и дума. На работното място в почивния ден работата е спокойна. Може да ви изнудят да проведете срещи с ваши делови партньори. Не давайте обещания за съвместен бизнес или за участие в нови проекти, Меркурий е ретрогаден. Не се впускайте в любовни връзки, за да не страдате, след като разочарованието се стовари над главите ви.

ТЕЛЕЦ

Предстоят ви успешни делови запознанства, но не е редно в почивния ден да запознавате непознатите хора с работата си и плановете си, защото не знаете защо са избрали точно вас за партньори, колкото и да ви хвалят. Не разчитайте на късмета си, а работете отговорно. Този ден ви позволява да пътувате и да водите преговори за бъдещо съдружие. Късметът може да ви изневери само, ако решите да вървите срещу Съдбата си. Не създавайте проблеми и в отношенията с близките си.

БЛИЗНАЦИ

На работното място, ако за вас почивния ден е работен, ви очакват успехи, но и разочарования заради вашите колеги, които не са достатъчно отговорни. Ако сте спокойни, ще ги избегнете още сутринта и ще продължите уверено към целта си. Във ваша полза е следобед да проведете планираните срещи. Предпазвайте се от делови запознанства. Откажете се от романтични срещи, защото е възможна проява на ревност, проблеми в личните отношения и разправии.

РАК

От една страна сте разочаровани от вашите близки и колеги, а от друга ви очакват положителни промени, но не могат да ви споходят, ако не сте внимателни в думите си и обиждате с критика без доказателства. Занимаващите се с частен бизнес да не подготвят договори, с изключение на тези, които се занимават с търговия, въпреки че и за тях днес не е доходоносен ден, а и Меркурий е ретрограден. Семейните жени могат да се отдадат на чувствата си и да пътуват с любимите си хора.

ЛЪВ

Стабилизирайте постигнатото и финансовото си състояние. Нуждаете от почивка, за да не навредите на здравето си, затова е по- добре да си останете у дома в този почивен ден. Заетите в банковата система да не се изкушават на маса и на чашка да дават обещания за кредитиране на своите приятели. Няма да блеснат, но може да си навредят. Подгответе се, мили дами, че новото романтично увлечение ще е разочароващо. По-добре се дистанцирайте веднага.

ДЕВА

Денят не предполага прекомерна работа, но бъдете отговорни и перфектни по отношение на служебните си задачи, ако се налага да се занимавате с тях в почивния ден. Проявете търпение и разбиране към досадни гости, които целят да ви изнудят да им дадете заем, който, въпреки обещанията нямат намерение да ви връщат, при това без да ви казват за какво са им необходими парите. Може да ги искат за развлечения или защото някой ги притиска да му върнат дълг, бъдете внимателни.

ВЕЗНИ

Вместо да се ядосвате на колегите си, че сте по-заети от очакваното в почивния ден заради техни задължения, с които са натоварили вас, се огледайте и се заемете със служебните си задачи. Избегнете всички делови срещи и разговори, защото няма да ви донесат нито полза, нито успех, но ще ви загубят времето. Избегнете и запознанствата, които ви изнервят допълнително, особено ако не са ви приятни. Предпазвайте се от проблеми с брачния партньор. Не реагирайте агресивно на упреците му, че сте отсъствали от дома си през целя ден.

СКОРПИОН

В този почивен ден сте готови за трудови подвизи, очаквате приходи, но сте разсеяни заради започнали отношения с ваше ново завоевание. Предпазвайте се от разочарования. Късметът не е на ваша страна. На работното място, завършете задачите и вечерта се отдайте на активна почивка. В служебните ви отношения цари хармония, която може да се срине заради вашето безпричинно недоволство. Не допускайте разправия сутринта, ако партньорът ви не е дочул с кого и какво приказвате.

СТРЕЛЕЦ

Овладейте ината си, който вреди на личните ви отношения и ви носи самота, но също така блокира добрите ви възможности и успехи на работното място, ако не сте отговорни поне към себе си. Не е изключено да проведете неочаквани делови срещи, които ще се окажат началото на продължителни успешни отношения. До обед не е благоприятно общуването с ваши роднини. Не противоречете, не говорете на висок тон и избягвайте обидните изказвания. Не уговаряйте романтични срещи.

КОЗИРОГ

Запознанствата преценявайте правилно, за да си спестите бъдещи проблеми, особено ако са свързани и с професионалните ви планове. Предприемете промени, но разчитайте на себе си и не споделяйте плановете си. Не пропускайте вечерта да си дадете почивка, дори и ако имате до късно делови задължения в този почивен ден. Може да ви се струва, че е настъпила нова криза в отношенията с близките ви хора, но това е ваше мнение, което не отговаря на реалността.

ВОДОЛЕЙ

Общувате с нетипична за вас лекота. Не се изкушавайте да иронизирате. Не е във ваша полза да сте прекалено доверчиви, инатливи, критикуващи и да се изкушавате да флиртувате. Деловите разговори са успешни преди обед. Въпреки, че сте доволни от срещите, които сте планирали за този ден, предпазливостта е задължителна. Вечерта ще се радвате на приятна вест от далече. Отношенията в семейството ви се нормализират. Сексуалният ви живот изисква да сте в добро настроение, за да не отдалечите отново любимите си.

РИБИ

Проявете сдържаност и търпение, за да се справите с трудностите в личен план, които ви изнервят без причина или заради вашата гузна съвест. Не са изключени роднински скандали имотни разправии и проблеми, в които ще намесят и вас. Не е във ваша полза да обсъждате сделки или да поставяте подписа си под тях, а и денят го забранява заради ретроградното движение на Меркурий. Несемейните ще срещнат подходящия партньор, но за пореден път ще прекалят с претенциите си, които могат да съсипят веднага запознанството.