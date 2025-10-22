Хороскопът на Алена: Овните да обърнат внимание на роднините си, Телците да прегледат финансите си

ОВЕН

Имате сили да се справите с всичките си служебни задачи, въпреки че ви се струват прекалено много за ден. Не се притеснявайте, ако се налага да пътувате, защото не се очертават трудности. Посетете ваши роднини или приятели, ако си почивате, се освободите от песимизма си и не търсите насила проблеми. Вечерта се отдайте на чувствата си и на любимите си хора. Не сте настроени за интимни мигове и сексуални изживявания, защото сте разочаровани от поведението на интимния си партньор.

ТЕЛЕЦ

Ваши колеги приемат поведението ви като нежелание да сте им полезни. Те винаги са ви подавали ръка. Време е да си направите равносметка на постигнатото до този момент. Занимавайте се само с рутинната си работа. Преценете финансовото си състояние. Радвате се на стабилност в семейния живот и хармония в интимните отношения. Въпреки това не пропускайте да показвате чувствата си. Сексуалните отношения започват да ви изнервят, защото мислите, че не сте единствените интимни партньорки на любимия.

БЛИЗНАЦИ

Ваш колега не е съгласен с мнението ви, спори заядливо и ви ядосва така, както имате навика да постъпвате и вие. Не превръщайте този факт в драма и не се оплаквайте. Няма да срещнете подкрепата на висшестоящите. Нервността ви вреди. Прекалените емоции в семейството ви, които ви лишават от личната ви свобода, са причината за желанието ви да изневерите. Не сте готови да простите обидите и да се отдадете на сексуални удоволствия.

РАК

Отдайте се на активна работа, свързана със спешни служебни задължения. Контактите с ръководството са затруднени заради вашата необщителност и склонност да критикувате. Бъдете упорити и изисквайте подкрепа, ако идеите ви са доказано доходни. Очаквайте щастие и успехи с брачната половинка, а също бременност, която ще ви дари мечтаното раждане на дете в семейството. Сексуалният ви живот се нормализира. Постарайте се да не проявявате агресия в леглото.

ЛЪВ

От сутринта сте заети с неотложните си задачи. Приходите, които ще получите са отлична стартова основа за нов бизнес, стига и хороскопът ви да го позволява, както и за стабилизиране на финансовото ви състояние. Планирали сте задгранични пътувания, чиято подготовка трябва да започне веднага. Вечерта сте изнервени и обидени най-вече на партньора си, въпреки че не е виновен за нищо. Естествено това е повод да се откажете от секса, но дали решението ви е правилно, ще разберете в следващите дни.

ДЕВА

Не взимайте важни решения под влияние на емоцията. Не давайте неизпълними обещания. Не се включвайте в разправия, която не ви засяга, само защото сте решили да защитите ваш колега, когото почти не познавате. За непоисканото добро ще си получите наказанието и то веднага, а омразата му ще ви срази. Не пропускайте да уговорите романтична среща. Семейните жени да създадат романтична обстановка у дома. Вечерта се отдайте на чувствата си и без задръжки на желани сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Стабилизирайте постигнатото, за да имате признание и успех. Днес е от огромно значение за бъдещите ви успехи да сте умерени в изказванията си пред колегите, ако са свързани със спорни въпроси по професионални проблеми. Не прекалявайте с желанието си да покажете своята компетентност. Рискувате да отблъснете колегите си. Разрешете още сутринта семейните си проблеми. Сексуалните контакти може и да не ви доставят очакваното удоволствие.

СКОРПИОН

Мнозина ще изпитат недоволство от постигнатото в професионално отношение, но не бива да се ядосват. Не се опитвайте да надскочите себе си. Планирайте работата си за следващите дни. Обмислете най-важните си задачи и при необходимост ги обсъдете с вашите колеги. Причината за изневярата на партньора ви, мили дами, е в тях самите и ще им създаде проблеми, а вас ще разочарова и отдалечи, ако я допуснат. Бързо ще съжалят, че са затръшнали вратата към стабилните си интимни отношения.

СТРЕЛЕЦ

Не провеждайте разговори за разширяване на дейността си. Няма да срещнете подкрепата на влиятелни хора, въпреки дадените обещания. Прибързаността ви вреди и може за секунди да съсипе авторитета, който сте градили с години. Предстои ви напрегнат и рутинен ден. Късметът ви изневерява. Бъдете честни и искрени в отношенията си. Вечерта останете със семейството си и с интимната си половинка. Семейните жени могат да се отдадат на желани сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

?Бъдете сдържани в общуването, предпазливи и разумни, ако искате да превъзмогнете трудностите. Недоглеждане от колегите ви при изпълнението на поставените задачи, ще усложни отношенията ви. Емоцията ви пречи да водите спокойни разговори и да намерите изход от създадената ситуация. Почивайте с близките си и с любимите си хора, ако имате тази възможност. Не се надявайте на сексуални мигове, ако имате до себе си партньори, които са разстроени от свои преживявания.

ВОДОЛЕЙ

Не се съгласявайте да се срещате с непознати хора, защото сте напрегнати и лесно ще избухнете, създавайки неприятно и грешно впечатление. Не сте склонни да приемете новите делови предложения, които ви поднасят. Притеснени сте, че може да сте губещи, ако участвате в начинания, свързани и с други хора. Не изневерявайте! Не се колебайте да докажете, че обичате до полуда любимите си хора. След вечеря се усамотете, отдайте се на чувствата си и си подарете незабравими интимни мигове.

РИБИ

Наблюдавайте внимателно събитията, ако в този ден сте на работното си място, за да си направите верните изводи и да се впуснете в полезни промени, свързани с професионалното ви развитие. Въпреки трудностите, налагащи да промените плановете си, отхвърляте служебните си задачи с лекота. Не разочаровайте любимите си хора и бъдете с тях. Направете всичко възможност да се почувстват щастливи. Сексът в този ден може да окаже негативно влияние на настроението ви, защото сте разсеяни и без желание за интимност.