Хороскопът на Алена: Овните да се заемат с най-трудните задачи, Телците да приемат критиките

ОВЕН

От сутринта се заемете с най-трудните си задачи. Отхвърлете ги като проявите творчество в работата си и не разчитате на рутината, която не винаги ви носи успех. Ще си гарантирате финансова стабилност. Неочаквани промени ще погълнат част от деня ви. Пътуванията са полезни, ако сте внимателни зад волана. Не е изключено да сте изпълнени с недоверие към брачния си партньор заради нещо казано, но недоказано. Недоверието ще навреди на отношенията ви. Сексуалните удоволствия ще ви се разминат, ако сте си позволили да споделите съмненията си с любимия си.

ТЕЛЕЦ

Не допускайте нови грешки в общуването с вашите колеги. Приемете критиката с разума си и обсъдете претенциите им към вашата работа и причината, поради която ги чувате. Деловите разговори са успешни. Ако имате възможност ги проведете в ранния следобед. Семейни проблеми са причината да реагирате емоционално. Ако успеете да надмогнете гнева си, бързо ще се справите с ината на близките си и ще стабилизирате отношенията си. Дори и ако се чувствате засегнати, не се лишавайте от интимните мигове и невероятния секс.

БЛИЗНАЦИ

На работното ви място се редуват успехи с неуспехи, заради невъзможността да сте постоянни в изискванията си. Много от вас ще изпитат желание да творят, но не трябва да се отклонявате от преките си служебни задължения и да вредите на авторитета си. Върнете взетите заеми от ваши приятели. Вечерта няма да избегнете конфликт с близките си, заради невъзможност да ви разберат и да се съобразят с професионалните ви задължения, изискващи цялото ви внимание. Ако не пропуснете секса, ще сте доволни и заредени със сили, но това зависи от вашето настроение и желание.

РАК

Време е да постигнете компромис свързан с противопоставянето ви на плановете на вашите колеги за подобряване на работата. Завършете започнатите задачи, за да избегнете критиката на началниците си. Кратко пътуване ще ви изпълни с надежда, че новите ви планове са осъществими. В личния ви живот съществува крехка хармония, която може да бъде разрушена за миг, с една дума или импулсивно действие от ваша страна. От вашето поведение зависи дали ще се отдадете на романтични мигове и сексуални удоволствия или ще предпочетете и днес да се цупите заради вчерашната разправия.

ЛЪВ

Обмислете добре действията. Бъдете решителни в постъпките, за да имате успех. Въпреки трудностите имате възможност да реализирате всичките си планове и идеи от изминалата седмица. Партньорските отношения с представителите на противоположния пол ще ви дарят щастие. Следобедът ще ви поднесе запознанства и романтични увлечения, но късметът не е с вас, скъпи дами. Не изневерявайте дори и само с невинен флирт, защото рискувате да се лишите от интимните мигове с любимите си хора.

ДЕВА

Неочаквани постъпки на ваши колеги са причина за усложняване на отношенията ви още от сутринта. По-добре премълчавайте и не показвайте лошия си характер, раздавайки правосъдие на ляво и на дясно. Очаквайте финансови постъпления, въпреки необходимостта от отстраняване на служебни пропуски и грешки. Очаквайте нови запознанства и неочаквани романтични приключения, скъпи жени. Предпазливостта при сближаването е задължителна, за да си спестите разочарованията. Мечтаете за романтични мигове и сексуални наслади заради проблеми във вашия интимен живот, които ви лишават от тях. Може да вземете решение за раздяла

ВЕЗНИ

Пътувайте, ако няма да навредите на професионалните си планове. Постарайте се без отлагане да приключите със започнатите спешни задачи. Не допускайте финансови загуби. Всички ваши грижи са породени от липсата на желание за активна работа. След работа направете планираните покупки за дома. Неочаквано романтично приключение е причината да се почувствате обичани и желани, но въпреки това бъдете предпазливи със запознанствата, за да избегнете разочарования. Настроение сте за интимни мигове и сексуални удоволствия. Не ги пропускайте и бъдете нежни в леглото.

СКОРПИОН

Неприятели се стремят да ви представят в неблагоприятна светлина. Работата ви спори. Пътуване ще ви се отрази добре и скоро ще ви донесе отлични финансови постъпления. Не споделяйте с вашите колеги намеренията си да осъществите делова среща, за да не ви изпреварят и провалят, но нека бъде кратка. Ще изживеете неочаквани, но желани, романтични приключения, уви, някои от тях свързани и с изневяра. Когато се приберете у дома клюката ще е достигнала до вашия партньор и скандалът, лишаващ ви от секс, е неизбежен.

СТРЕЛЕЦ

Не допускайте да ви изненадат с пропуски на работното място, които не са споделили с вас. Грозят ви сериозни финансови проблеми, ако не сте в състояние да отстраните бързо причината. Не разчитайте на помощ. Не забравяйте, че безотговорното отношение на колегите ви няма как да се промени. Вечерта очаквайте гости, които може да останат да нощуват в дома ви, но този факт не бива да ви изнервя и притеснява, ако сте успели да ги нагостите. Ще се ядосате най-вече заради невъзможността спокойно да се отдадете на сексуални наслади.

КОЗИРОГ

Ако сте решили да пътувате ще се изнервите до крайност. Следобед избягвайте общуването с досадници, които ви губят времето. Заедно с вашите колеги ще постигнете по-големи успехи. Напрегнати сте заради отговорните и спешни задачи, които трябва да завършите. Приходите ви са навременни и впечатляващи. Следобед ви очакват запознанства, които ще поставят началото на романтично увлечение. Семейните да не допускат изневяра само защото са привлечени от нечий чар, защото днес сте застрашени от опасността да ви изненада неочаквана бременност, която ще промени живота ви в неочаквана посока.

ВОДОЛЕЙ

Не се преуморявайте заради желанието си да се захванете със задачи на ваши колеги. Не сте достатъчно компетентни. Ще предизвикате подигравки, които ще ви засегнат. По-добре се откажете да раздавате помощта си. Завършете рутинните си задачи и не проявявайте ината си, само защото сте решили да не се предавате. Близките ви са очаровани от предложението да ги заведете на ресторант и още сега да обсъдите къде ще сте по време на празниците в края на годината. Време е да направите плановете си и да отделите нужните средства. След приятните мигове и интимни разговори се отдайте на сексуални наслади.

РИБИ

Днес сте изпълнени с планове, идеи и нови надежди. Обмислете нови възможности за професионална изява. Успехите ви ще станат причина за усложняване на отношенията с хората от професионалното ви обкръжение. Погрижете се за собствените си потребности, не забравяйте, че сте живи хора с ваши желания, болки и мечти и не обгрижвайте само близките си. В семейството ви ще се наложи да разрешавате проблеми свързани с децата, които незнайно защо отлагахте. Брачната ви половинка може да ви изненада, че очаквате още едно дете. Поздравете я подобаващо и ако тя има желание не се лишавайте от сексуалните удоволствия.