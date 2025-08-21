Хороскопът на Алена: Овните подписват важен договор, Телците жънат върхови успехи

ОВЕН

Пригответе се за трудности на работното си място. Ако не съберете сили да ги преодолеете, сами сте виновни за бъдещите си проблеми. Имате възможност да подпишете важен договор и да се отправите на път. Не се отказвайте от най-смелите си цели. Не харчете. Започнете да пестите, да за не се окажете без пари, които трудно ще възстановите. Не уговаряйте романтична среща, защото последствията могат да са неочаквани. Несемейните жени да се замислят за създаване на семейство, ако има до себе си подходящ партньор. Семейните жени вечерта да се отдадат на интимни мигове и сексуални преживявания.

ТЕЛЕЦ

Денят ви поднася възможност да пътувате и да предприемете промени на работното място. Жънете успехи, но може да са върхови. Ще ви поднесат информацията, която ви е необходима без да я искате. В професионалния живот успехът няма да ви изостави и в този ден. Очаквайте новина за приходи. От сутринта ви е обзела ревност и съмнения във верността на вашите любими. С подозрения нищо няма да постигнете. В откровен разговор с тях и споделете както ви притеснява. След разправията не се надявайте, че ще имате приятни сексуални изживявания.

БЛИЗНАЦИ

В пряката ви професионална дейност се предпазвайте от грешки, породени от доверяване на непроверена информация. Искате да блеснете дори и с цената на финансови загуби. Не бива да пропускате служебно или лично пътуване заради ината си. Ако го пропуснете ще съжалявате още вечерта. Липсата на хармония в семейните отношения ви пречи да надмогнете гордостта си и да се извините скъпи жени. Любимите ви хора страдат от отношението ви. Ако се отдадете на романтични мигове и сексуални наслади, ще поправите стореното и ще си възвърнете любовта.

РАК

В този ден е добре да си извадите поука от минали грешки и да не се отнасяте безотговорно към финансите си. Очаквайте делово посещение на ваши задгранични партньори. Предварително се запознавайте с крайния вариант на всеки договор, който се налага да подпишете днес, като четете внимателно. Днес трябва да решите дали да продължите живота си с интимния си партньор. Преценете и честно си отговорете имате ли все още чувства един към друг. Не се отдавайте на сексуални удоволствия, ако ви предстои раздяла.

ЛЪВ

На работна среща няма да успеете да разрешите наболели проблеми. Очаквайте делово предложение, което е добре да не отказвате, въпреки трудностите, които имате на работното място, но не бива да приемате предложение за подписване на договори. Не пропускайте допълнителните доходи. Не ви препоръчвам да смените работата си, но не оставяйте без внимание печелившите делови предложения. Интимните ви партньори се чувстват наранени и трудно ще спечелите отново тяхното доверие, ако многократно сте го предавали, а днес е преляла чашата на тяхното търпение. Не се сещате за интимния си живот, който трябва да разгаряте със секс и с това ще предизвикате ревността им.

ДЕВА

Не бива да се опитвате да свършите няколко неща едновременно. Предстои ви наситен с емоции ден заради опита ви да надскочите себе си, въпреки че си знаете урока. Ще получите признанието и на колегите си и на ръководството заради помощта, която сте им оказали. Бъдете внимателни към новите запознанства, без значение дали са делови или лични. Отидете на работа в добро настроение. Влюбени сте, но се страхувате че чувствата ви не са споделени. Днес можете да ги споделите с мъжа, в когото сте влюбени. Не бързайте още вечерта да се отдадете на сексуални удоволствия, ако партньорът ви не подготвен за тях.

ВЕЗНИ

Днес сте напрегнати и нервни, с променливо настроение заради блокиране на намеренията ви да поставите ново начало и да блеснете. Не позволявайте липсата на спокойствие да провали работата ви. Избягвайте запознанствата и се дръжте добре с колегите си. Забравете ненужните разговори, както и желанието ви за работа с финансови документи. Радвате на вниманието на противоположния пол. Следобед ви очаква романтична среща и хармонични отношения в семейството. Контролирайте емоциите си и не се впускайте в сексуални удоволствия, само защото някой ви е привлякъл с чара си.

СКОРПИОН

Обмислете предстоящо провеждане на разговори със служители от държавните институции, с които сте обвързани в делови отношения. Не е изключена подкрепата на влиятелни личности. Претворете плановете си в реалност и не забравяйте за получената преди време подкрепа. Пътувайте, но не сядайте зад волана! Не са изключени проблеми в личния живот, скъпи дами. Несемейни да очакват изненадващи приятни срещи и романтични мигове. Ще спечелите сърцето на обекта на чувствата ви, но не се изкушавайте да се впуснете веднага в сексуални изживявания.

СТРЕЛЕЦ

Емоцията пречи на напредъка в работата и ви създава сериозни трудности в общуването, което не ви се случва за първи път. Ако сте упорити, ще си осигурите допълнителни приходи. Силите ви се възвръщат. Стабилизирайте постигнатото. Предстоят ви промени. От вас зависи да ги превърнете в успех. Жените да се подготвят за романтично увлечение. Ако сте семейни внимавайте, защото ще си създадете проблеми. Вечерта създайте романтична обстановка, за да предразположите любимите си за сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Денят е изморителен и напрегнат, но е благоприятен за начинания и преместване на нова работа. Обсъдете намеренията си с компетентни юристи и преценете дали постъпвате правилно. При делови срещи и разговори внимавайте да не се провалите с някоя не на място изречена дума. Вечерта, мили дами, отново са възможни проблеми в семейството, заради изкушението ви да кажете какво мислите и да проявите ревността си. Ако сте намерили своята половинка се радвайте на щастието си.

ВОДОЛЕЙ

Обмислете замислените от вас начинанията заедно с вашите колегите си, но само до границата на постигнат сговор, бъдете активни и следвайте пътя си, без да се отклонявате от него. Деловите разговори са успешни. Разчитайте на интуицията си при изпълнение на поставените ви задачи. Избягвайте новите запознанства. В личния живот са възможни измами от ваши роднини. Сексът със случайни партньори ще ви създаде сериозни проблеми, ако сте семейни или сериозно обвързани. Ако не сте семейни също няма да се чувствате щастливи.

РИБИ

Поставете началото на поредната доза планирани преди време нови задачи, които ви носят успех. В състояние да предизвикате неочакван обрат в живота си заради неподходящи запознанства, които осъществявате. Не взимайте прибързани решения, отнасящи се до професионалните ви планове. Не критикувайте партньора си, че не се включва в почистването на вашия дом. Допуснете ли отдалечаване, не се надявайте на интимни мигове и сексуални удоволствия, ако не поднесете извиненията си, но това е трудна задача за вас, дори и да е осъзната.