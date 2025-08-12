Хороскопът на Алена: Перфекционизмът носи полза на Везните, неочаквани разходи нарушават финансите на Скорпионите

ОВЕН

Въпреки желанието ви да творите се пригответе за трудности, заради невъзможност да получите необходимата ви информация. Не се впускайте в начинания. Успехът ще бъде с вас, ако на работното място завършите започнатите задачи и забравите за известно време да инвестициите. Неочаквано ще ви изненадат с информация за предстоящи финансови постъпления. Несемейните жени за пореден път ще изживеят интересна и запомняща се романтична среща. Вечерта си създайте приятна обстановка, усамотете се с любимите си хора, не пропускайте сексуалните изживявания.

ТЕЛЕЦ

Промените на работното място трябва да са умерени и предварително обмислени. Ще ви отправят делово предложение, на което не можете да устоите, но го отложете за обсъждане през следващите дни. Отговорете, че ще го обмислите и обсъдите и ще дадете отговор в следващите дни. Не прекалявайте с високите скорости, ако сте зад волана. Важните разговори, целящи изясняване на отношенията, заради роднинска намеса, по-добре отложете за друг ден. Постигнете хармония в отношенията и се отдайте на сексуални удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

В този ден ви предстои разговор, в който ще се сблъскате с неочаквани проблеми. Не се радвайте прибързано на получените пари, защото веднага има къде да ги вложите или да разплатите сметки. Денят е подходящ за рутинни занимания. Проблемите са много, заради липса на стабилност в мнението ви. Ще се разкъсвате между информация, която не сте проверили, ревност и съмнения. По-добре поговорете директно с партньора си и изяснете всички недоразумения на мига. Сексуалните удоволствия ще ви помогнат да преодолеете кризата в отношенията си.

РАК

Направете необходимите анализи на финансовото си състояние, особено ако управлявате ваша фирма. Изслушвайте мнението на колегите си. Предвидените инвестиции може да навредят на бъдещата ви работа, особено при ако са се оказали различни от договореното. Бъдете тактични. Поднесете идеите си, ако искате да бъдат подкрепени от партньорите ви. Не забравяйте, че създадената хармония в семейството ви е гаранция за доброто ви самочувствие. Не изневерявайте, ако сте щастливи в брака. Опитите ви да намерите нови сексуални партньори, въпреки че имате вече такива, ще ви донесат бъдещи душевни страдания.

ЛЪВ

Разговорите с делови партньори ще ви помогнат да откриете нови възможности за излизане от финансовите проблеми, които са ви споходили. Подхождайте предпазливо към предложенията, за да не се окажете излъгани. Отложете деловите разговори, свързани с преките ви задачи, за да не си създадете конфликти на работното място, като не пренебрегвате мнението на вашите колеги. Възможни са усложнения в личния живот или любовни разочарования. Не се впускайте импулсивно в нова романтична връзка. Не си позволявайте сексуални забежки извън семейството, защото вечерта няма да сте във форма в леглото и ще ви разкрият.

ДЕВА

Днес сте обсебени от желание на всяка цена да сте на върха на работното място. Ако сте решили да постигнете признание е във ваша полза да изчакате да получите оценка от колегите си, особено ако сте им помагали и те ви ценят и уважават. Време е да помислите и за себе си, а не само за хората около вас. Отношенията с ви са хармонични. Отдали сте се изцяло на интимния си партньор, но чувствата ви не са споделени така, както очаквате. По-добре се разделете. Не допускайте сексуален контакт, ако нямате желание за това. Ще ви е неприятно.

ВЕЗНИ

Работете спокойно и не забравяйте да отчитате всички детайли в работата си. Не взимайте прибързани решения, заради ината си или желанието ви да блеснете. Перфекционизмът ви носи полза. Не се поддавайте на провокации. Ще научите за постъпили пращания, добра оценка за ваш отдавна положен труд. Ако имате запознанства, свързани с личния ви живот, предпазливостта е задължителна, защото рискувате да се обвържете с неподходящ партньор. Знаете, че сексът ви доставя удоволствие, само ако сте готови да се съобразите с желанието на интимния си партньор.

СКОРПИОН

Неочаквани разходи в семейството ще нарушат финансовата ви стабилност. Всичко замислено, свързано със задачите ви на работното място, ще се осъществи. Преодолейте нервността си и се предпазете от повтаряне на стари грешки. Отложете деловите срещи и разговори. Не рискувайте. Не давайте пари на заем. Възможни са усложнения с близките ви хора, заради невъзможност да дадете израз на истинските си чувства. Интимният ви партньор се чувства наранен. Направете крачката към изясняване на отношенията, зарадвайте любимите си и се отдайте на приятни сексуални изживявания.

СТРЕЛЕЦ

Откъснете се от мислите за проблемите, които имате да разрешавате. Не е изключено случайно запознанство да окаже положително влияние на бъдещото ви финансово състояние. Изненадващо можете да откриете нови източници на доходи, но бъдете внимателни, за да не ви измамят. Влюбени сте, но не знаете как да спечелите обекта на чувствата си. Несемейните да очакват предложение за брак. Сексът ще ви зареди с добро настроение, само ако сте сигурни в чувствата си и не изпитвате ревност, която блокира желанието ви за интимност.

КОЗИРОГ

Пазете се от измами, свързани с намерението ви да поставите началото на нова дейност. На работното място бъдете внимателни в думите и действията си. Всеки опит да се заяждате и да иронизирате колегите си е във ваша вреда. Рискувате да се провалите, заради прибързаност и необмислени действия. Интимните ви партньори се чувстват привлечени от вас. Ако ги обичате, не ги наранявайте. Ако сте коректни и искрени в чувствата си, ви очакват незабравими интимни изживявания.

ВОДОЛЕЙ

Интересни запознанства ви зареждат с желание да успявате и обогатяват знанията ви. Подновете стари и полезни делови контакти, но внимавайте и не се сближавайте бързо, както преди години – хората са различни. Деловите ви партньори ще подпомогнат финансовите постъпления, които отдавна очаквате. Със задачите си се справяте добре. Пазете се от проблеми в личния живот. Обърнете внимание на близките си. Контролирайте емоциите си. Отношенията с интимния ви партньор не са много добри, затова е добре да контролирате емоциите си. Не се надявайте на сексуални удоволствия.

РИБИ

Погледнете на професионалните си задачи с оптимистично настроение, спазвайки повелята на Съдбата и ще се справите без проблем и напрежение. На работното място сте във върховата си форма и ще получите похвала. Ще се срещнете с нови партньори, които искат да работите съвместно и ще ви донесат бъдещи успехи. Жените родени в знака изживяват романтична любов. Дайте възможност на мъжа до вас да ви подкрепя. Сексуалните ви отношения са хармонични. Сексът с любимите ви хора премахва напрежението и умората.