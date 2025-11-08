Хороскопът на Алена: Повишение за Водолеите, Рибите да контролират емоциите

ОВЕН

Очаквайте трудности при постигането на мечтаните материални успехи и заради ваши пропуски в този почивен ден. Не пропилявайте шансовете си за уговаряне на доходна работа. Приемете делово предложение. Работата в съдружие ви носи успех, защото ще ви бъде по-лесно да преодолявате трудностите по пътя си. Звездите съветват да проявите гъвкавост в общуването с близките си. Ако овладеете емоциите си няма да се лишите от сексуални наслади.

ТЕЛЕЦ

Днес сте във властта на неблагоприятни познанства, които ви пречат да сте достатъчно прозорливи. Намерете бързо решение на проблемите си в почивния ден, за да не се задълбочат по време на започващото утре ретроградно движение на Меркурий. Ако сте концентрирани и търпеливи, ще се справите със задълженията си. Не допускайте чувствата да попречат на разума да види истинските черти на хората, домогващи се до вашите планове. Не предизвиквайте сами собственият си провал.

БЛИЗНАЦИ

Денят изисква да сте критични към постъпките си, за да избегнете трудностите сутринта в почивния ден, неовладяването на които може да прерасне в сериозен професионален проблем. Имате възможност да се справите със задълженията си на работното място, не я пропилявайте. Избягвайте новите запознанства, бъдете сдържани в общуването с колегите си и деловите си партньори. Очертават се проблеми в личния ви живот заради изневяра или невинен флирт, за който са ви докладвали.

РАК

Събудете любопитството на вашите началници, ако за вас почивния ден е работен, като ги запознаете с ваши идеи и им помогнете да вникнат в същността им. Авторитетът ви ще нарасне впечатляващо, ако ги претворите в реалност. Бизнесмените днес не бива да се съгласяват на инвестиции. Да отложат разговорите за следващия месец, когато Меркурий ще е директен. Вечерта очаквайте проблеми в семейството. Не проявявайте агресия. Докажете на интимната си половинка, че уважавате желанията є.

ЛЪВ

Денят е особено успешен за хората на изкуството, които ще получат мечтаното предложение за изява извън България. Не бива да го отказват. Не пропускайте възможността за себеизява. Не е във ваша полза да започване нови задачи в този почивен ден. Изчакайте няколко дни и обмислите още веднъж намерението си. Личните ви отношения от сутринта са пред пълен провал. Причината е във ваша изневяра, която не е довела до интимни отношения.

ДЕВА

Днес, в почивния ден, сте импулсивни и устремени към нови хоризонти. Искате да осъществите ваша голяма мечта, но не го правете с устрем, който може рязко да бъде спрян заради неочаквани и независещи от вас трудности. Не е изключено да ви посетят ваши делови партньори, пристигнали неочаквано от чужбина. На всяка цена осъществете среща с тях, а не отлагайте докато не намерите отговор на притеснението си защо са дошли без да ви уведомят.

ВЕЗНИ

Ще бъдете неприятно изненадани от новината, че ваш конкурент опитва да ви отстрани от заемания пост, особено ако се занимавате с политика. Бъдете бдителни. Не ви съветвам да се трудите активно, ако се налага да сте на работното място в почивния ден, отдайте се на задълженията си до обед. Пътувайте. Постарайте се да не си създавате проблеми в личния живот, само защото действате на своя глава. Интимната ви половинка се е усъмнила във верността ви и силата на вашите чувства.

СКОРПИОН

Постарайте да си изясните какви са плановете ви за следващият месец и не допускайте ненужно разпиляване, за да приключите с задачите си до празничните дни след месец. От правилното разпределение на вашите задачи зависи дали ще ги отхвърлите в срок. Тези от вас, които имат намерение да пътуват за делова среща, да са подготвени, че може да закъснеят. Не проявявайте нервност. Вечерта сте поканени на вечеря с роднини. Внимавайте с интимната си половинка, за да избегнете проблемите.

СТРЕЛЕЦ

Не сте настроени за общуване с близките си, нищо че денят е почивен, и с вашите колеги. Ако имате професионални проблеми ги разрешете сами, без намесата на вашия началник, защото искането за подкрепа може да се окаже във ваша вреда. Тези от вас, които развиват бизнес, днес може да пожънат неочакван успех. В късния следобед близките ви ще ви изненадат с проблеми, които трябва да разрешите вечерта. Не се притеснявайте и не допускайте депресивни състояния.

КОЗИРОГ

Чувствате сте стабилни и доволни в почивния ден. Доброто ви настроение ще повлияе и околните. Нямате причина да се притеснявате за финансовото си състояние. Какво по-хубаво от това. Опитват се да провалят обмислянето на новите ви професионални планове, но няма да успеят да ви навредят, защото сте подготвени за удари от неприятели. Въпреки напрежението през деня сте доволни от успехите си и искате да ги отпразнувате с любимите си хора. Не бъдете прекалено разточителни.

ВОДОЛЕЙ

Ако следвате верните ходове, може да ви предложат повишение точно в почивния ден. Не мислете дълго, а приемете. Задачите ви е са много и затова ви съветвам да планирате следващия месец и да обмислите къде да прекарате празнични дни в края на декември. Очертават се проблеми в личните ви отношения. Не закъснявайте много и се приберете навреме у дома. Пригответе се за романтична среща и незабравими сексуални удоволствия.

РИБИ

Съдбата ви закриля, въпреки трудностите на работното място, ако за вас почивния ден е работен. Засилва се увереността ви, че успешно ще се справите със задачите си в поставения срок. Пазете се от негативно влияние, контролирайте емоцията. Откажете предложения за инвестиции, за които нямате достатъчно средства и ще се наложи тегленето на кредит. Завист у околните няма да липсва. Ще се опитат да навредят на личния ви живот и да съсипят брака ви.