Хороскопът на Алена: Положителни емоции за Овните, Телците да отстоявате възгледите си с упорство

ОВЕН

Предстои ви успешен и изпълнен с положителни емоции ден. Време е да докажете на колегите си, че новите ви идеи са реални и лесно осъществими, дори и ако откажат да ви помогнат. Сами ще се справите и заслужено ще получите мечтаното признание. Поднесете идеите си на ръководството и изчакайте търпеливо да ги одобрят. Пазете се от проблеми у дома. Отношенията в семейството ви са хармонични, мили жени. Не налагайте мнението си и се отдайте на романтични мигове. Сексът ще ви разтовари от напрежението.

ТЕЛЕЦ

Налага се упорито да отстоявате възгледите си и да защитите интересите си. Сторете го, за да не измените хода на събитията във ваша вреда. Очаквайте материални успехи, но ако получите пари ги съхранете. Следобед забравете за намерението си да обещавате и да влагате част от полученото в необмислени сделки, защото скоро ще се окаже, че сте в губеща позиция. На несемейните жени Съдбата поднася шанс за романтично запознанство, но след това дълго ще доказват сериозността на своите намерения.

БЛИЗНАЦИ

Материалните ви успехи привличат желаещи да се срещнат с вас, за да ви искат заеми, които е редно директно да откажете, за да не търпите загуби. Не планирайте деловите си срещи в този ден. Не взимайте важни делови решения, ако са свързани с финансиране на проекти. Не са изключени грешки на работното място, заради неправилната ви оценка доколко са надеждни партньорите ви. Личните отношения са затруднени, мили жени. Вечерта очаквайте сцени на ревност, ако не сте се прибрали навреме.

РАК

Очаквайте трудности и конфликти, заради собствената ви невъздържаност и нежелание да приемете мнението на колегите. Не проявявайте безпричинна агресия заради материалните си стремежи. Понякога се налага да отстъпите, особено когато крачката назад е във ваша полза. Желанието ви за професионални успехи е зависимо от поведението ви. Постарайте се повярвате в чувствата на партньорите си. Вечерта организирайте приятно гостуване или пътувайте с близките си, за да се разтоварите.

ЛЪВ

Засилва се стремежът ви към промени, водещи до успехи, ако не решите да се откажете да ги предприемете, но това е ваше право. Обмислете началото на нови занимания. Претоварването с непосилна работа е във ваша вреда и ще ви изложи. Прибързаността е нежелателна, особено ако е свързана с разговори за сериозни инвестиции. Очаквайте нови запознанства и неочаквани и незабравими романтични приключения. Семейните жени да не изневеряват. Желанието да изживеете сексуални наслади с друг партньор е повод за неразрешими проблеми.

ДЕВА

Стабилизирайте отношенията си на работното място. Поемете с разум и предпазливост нови отговорности в службата. При възможност пътувайте, гостувайте на приятели или колеги и проведете планираните за деня делови разговори. Намерението ви веднага да подпишете договорите за бъдеща дейност може да бъде причината за провал. Отидете на гости или си поканете приятели у дома. Самотните жени ще получат признание и успех в личния живот. Вечерта сте уморени. Искате да избегнете секса, но той ще ви разтовари.

ВЕЗНИ

Внимавайте да не пропуснете добрите възможности за финансиране и планирайте целия месец, за да не се натоварите до физическо изтощение. Съгласете се на предложение за сътрудничество, ако не е свързано с рисковани инвестиции. Очаквайте финансови постъпления от участието ви в голям проект, но не инвестирайте прибързано. Чувствата ви са споделени и хармонични. Бъдете внимателни и не се поддавайте на авантюри, за да не съсипете хармонията в отношенията си. Няма как да сте щастливи в леглото.

СКОРПИОН

Задълбочете се и не позволявайте на никой да ви отклони от задачите ви. Имате възможност да започнете предпазливо нови задачи около обед. Прибързаността е забранена. Изпълнени сте с противоречия. Една част от тях са свързани с работата ви, а друга с факта, че сте склонни пасивно и безучастно да гледате какво става около вас. Личните ви отношения могат да се нормализират. Интимния ви партньор се съмнява в чувствата ви. Не вярвайте на интригите, с които се опитват да ви накарат да изневерите.

СТРЕЛЕЦ

Ще осъзнаете, че в този ден на работното ви място цари хаос и ви изнервя. Проверете всички разпореждания, които са ви дали и сте дали вие самите на вашите подчинени се заемете със задълженията си. Предстои ви да стабилизиране завоюваните позициите. Търговците ще жънат успех. Всичките си идеи можете да осъществите с помощта на доверени хора. Радвате се на стабилност в семейния живот и хармония в отношенията. От вас зависи да ги съхраните. Не пропускайте да се отдадете на интимни мигове с брачната си половинка.

КОЗИРОГ

Не се заблуждавайте, че са ви направили изгодно делово предложение. От сутринта се сблъсквате с трудности, породени от емоционалните ви реакции. Примирете се, че около вас има и некоректни хора. Допуснатите грешки са свързани с ваши професионални претенции и изисквания, които явно не са преценени правилно. Въпреки вашето добро желание да се справите с трудностите в личния ви живот, които сте предизвикали сами сте обзети от нервност и женски инат. Вашият брачен партньор е разочарован от поведението ви.

ВОДОЛЕЙ

Промените зависят от вас, затова ги обмислете в детайли. Напрегнати сте, но този факт не пречи да ги превърнете в положителни. От вас се изисква да сте предвидливи, за да не хлътнете в рисковани сделки. Ядосвате се заради трудности при общуването с деловите си партньори, които са ви дали неизпълними обещания. Ще ви изненада романтично запознанство, но не бързайте да се влюбвате, защото последствията ще са неприятни. Бъдете искрени и нежни с любимите си хора, ако искате да изживеете сексуални удоволствия.

РИБИ

Очаква ви обичайната рутинна работа, за съжаление днес комбинирана с много емоции. Постарайте се да не са негативни, за да избегнете депресията и служебните проблеми. Стабилизирайте постигнатото. Подписаните договори може и да не са печеливши, ако не сте ги прегледали внимателно. В личен план не очаквайте спокойствие, защото ще създадете конфликт с необмислени приказки и хвалби за флиртове и изневери. Постарайте се да разберете, че интимния ви партньор няма желание за сексуални удоволствия.