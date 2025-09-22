Хороскопът на Алена: Приходи за Близнаците, спешни задължения за Раците

ОВЕН

Ако сте на работа и днес имате сили и възможности да се справите с всичките си служебни задачи. Не се притеснявайте, ако се налага да пътувате, защото не се очертават трудности. Посетете ваши роднини или приятели, ако си почивате, се освободите от песимизма си и не търсите насила проблеми. Общуването с близките ви е затруднено. Поканете си гости! Овладейте емоцията си, ако искате да си спестите неприятностите. Ако съхраните хармонията ви очакват приятни романтични мигове и сексуални наслади.

ТЕЛЕЦ

Ваши колеги приемат поведението ви на работното място като нежелание да сте им полезни. Те винаги са ви подавали ръка. Време е да си направите равносметка на постигнатото до този момент. Занимавайте се само с рутинната си работа. Преценете финансовото си състояние. Очаквайте ново запознанство, което ще ви изненада с незабравимо романтично приключение. Поставете успешно начало на стабилизиране най-вече на личните ви отношения и сексуалния ви живот.

БЛИЗНАЦИ

Ако сте на работа очаквайте приходи. Ваш колега не е съгласен с мнението ви, спори заядливо и ви ядосва така, както имате навика да постъпвате и вие. Не превръщайте този факт в драма и не се оплаквайте. Няма да срещнете подкрепата на колегите си. Нервността ви вреди. До обед се подгответе за проблеми в личните отношения, които няма как да разрешите в движение, защото изискват разговор с вашите близки. Не се надявайте, че интимният ви партньор ви е простил и забравете за сексуалните си фантазии.

РАК

Отдайте се на активна и успешна работа, свързана със спешни служебни задължения. Контактите с ръководството са затруднени заради вашата необщителност и склонност да критикувате. Бъдете упорити и изисквайте подкрепа, ако идеите ви са доказано доходни. Личните ви отношения постепенно се нормализират. За съжаление сте склонни да забравяте, че страдахте и да се впуснете във флиртове, които нараняват любимия ви. Дали ще ви зарадва романтична вечеря и сексуални наслади, които няма да забравите, зависи от вашето поведение и коректност.

ЛЪВ

От сутринта сте заети с неотложните си задачи на работното място. Приходите, които ще получите са отлична стартова основа за нов бизнес и за стабилизиране на финансовото ви състояние. Планирали сте задгранични пътувания, чиято подготовка трябва да започне веднага. Вечерта изяснете проблемите в семейните отношения, скъпи жени. Очаквайте промени в личния живот, които са за ваше добро. Не се лишавайте от сексуалните удоволствия и романтичните мигове. Задължителни са грижите за здравето и профилактичното лечение на хронични заболявания.

ДЕВА

Не взимайте важни решения под влияние на емоцията. Не давайте неизпълними обещания. Не се включвайте в разправия, която не ви засяга, само защото сте решили да защитите ваш колега, когото почти не познавате. За непоисканото добро ще си получите наказанието и то веднага, а омразата му ще ви срази. Вечерта излезте с приятна компания, но не прекалявайте с искането си да се съобразяват с вашите планове и избор на заведение. Възможна е нова интимна връзка при несемейните жени. Сексът ще ви помогне да се справите с разногласията с брачния си партньор.

ВЕЗНИ

Стабилизирайте постигнатото, за да имате признание и успех. Днес е от огромно значение за бъдещите ви успехи да сте умерени в изказванията си пред колегите, ако са свързани със спорни въпроси по професионални проблеми. Не прекалявайте с желанието си да покажете своята компетентност. Рискувате да отблъснете колегите си. Приберете се, разкрасете се и отидете да се повеселите. Несемейните жени може на парти или по време на гостуване да срещнат своята половинка. Бъдете уверени в чара си и не пропускайте сексуалните мигове с любимите си хора.

СКОРПИОН

Мнозина ще изпитат недоволство от постигнатото в професионално отношение, но не бива да се ядосват. Не се опитвайте да надскочите себе си. Планирайте работата си за следващите дни. Обмислете най-важните си задачи и при необходимост ги обсъдете с вашите колеги. Предстои ви изпълнена с приятни изживявания вечер и среща със стари приятели. Проявете внимание и грижовност към вашите близки. Предпазвайте се от проблеми в семейството или с интимния партньор и не се лишавайте от сексуални наслади.

СТРЕЛЕЦ

Не провеждайте разговори за разширяване на дейността си. Няма да срещнете подкрепата на влиятелни хора, въпреки дадените обещания. Прибързаността ви вреди и може за секунди да съсипе авторитета, който сте градили с години. Предстои ви напрегнат и рутинен ден. Късметът ви изневерява. Работният ви ден е напрегнат. Следобед сте длъжни да се отдадете на почивка, защото вече сте на края на силите си. Опитайте се да нормализирате отношенията си с вашите половинки и да постигнете сексуална хармония.

КОЗИРОГ

Бъдете сдържани в общуването, предпазливи и разумни, ако искате да превъзмогнете трудностите. Недоглеждане от колегите ви при изпълнението на поставените задачи, ще усложни отношенията ви. Емоцията ви пречи да водите спокойни разговори и да намерите изход от създадената ситуация. Не сте готови да споделите чувствата си, а този факт ви измъчва и не ви дава спокойствие. Вечерта отидете на романтична вечеря и без притеснение дайте израз на обичта си към любимите хора. Сексът ще ви зареди със сили и невероятни изживявания.

ВОДОЛЕЙ

Не се съгласявайте да се срещате с непознати хора, защото сте напрегнати и лесно ще избухнете, създавайки неприятно впечатление. Не сте склонни да приемете новите делови предложения, които ви поднасят. Притеснени сте, че може да сте губещи, ако участвате в начинания, свързани и с други хора. Вечерта си останете у дома. Бъдете с близките си и обсъдете последните приготовления предстоящ семеен празник. Би било добре за вас и половинката ви да се отдадете на чувствата си и на сексуални удоволствия.

РИБИ

Наблюдавайте внимателно събитията, ако в този ден сте на работното си място, за да си направите верните изводи и да се впуснете в полезни промени, свързани с професионалното ви развитие. Въпреки трудностите, налагащи да промените плановете си, отхвърляте служебните си задачи с лекота. Овладейте бликащата емоция заради неразбирателство с интимния ви партньор, което лесно може да бъде превърнато в разбирателство. Вместо да се ядосвате, прекратете връзката си, ако не сте семейни. Сексът не е повод за примирие.