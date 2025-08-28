Хороскопът на Алена: Приходи изненадват Близнаците, Раците да се пазят от ласкателства

ОВЕН

Неочаквани проблеми заради неподходящи запознанства налагат да въведете ред в живота си. Отдалечете от пътя си хората, които проявяват интерес към вашите планове. Не бъдете прекалено доверчиви, ако се занимавате с бизнес. Денят е изпълнен с промени, които са свързани с професионалните ви планове. Обмисляйте добре действията си. Вечерта прекарайте сред семейството си в тихи и приятни разговори. Празник е. Чувствата ви са споделени. Склонни сте да се впуснете в сексуална връзка с непознати партньори, само защото са погалили егото ви, мили неомъжени жени.

ТЕЛЕЦ

Подгответе се за изненадващо посещение на хора, които не сте виждали от години. Явно са решили, че могат да извлекат лична полза. Бъдете предпазливи. Всички, които имат намерение да сключват договори за съдружие днес да проведат консултации с бъдещите си партньори. Не се отказвайте от приятните романтични мигове, които са ви подготвили любимите ви хора. Подарете им цялата си обич. Сексът ще ви достави взаимна наслада. За да сте спокойни, изключете телефоните си и се отдайте на чувствата си.

БЛИЗНАЦИ

Ще ви изненадат приходи, които са добре дошли след вчерашните ви притеснения. Не бързайте да харчите, дори и да ви се струва, че няма да изпаднете в криза, защото са възможни неочакваности. Следобед ще получите предложения за нови професионални изяви от ваша страна и добри приходи. Преценете дали не са рисковани. Не уговаряйте романтични срещи. Посетете ваши близки или ги поканете на обяд. Можете да срещнете подходящия партньор и да си гарантирате щастливи години съвместен живот. Сексуалните удоволствия са добра възможност да докажете отново чувствата си.

РАК

Очаквайте достатъчни доходи, за да направите покупките за дома и офиса си. Ако сте уговорили важна среща, осъществете я до обед. Не са изключени разочарования. Пазете се от ласкателства. Преодолейте прекалената си чувствителност. Деловите разговори са успешни, ако ви предложат да ги проведете днес. Компромисите в любовта са във ваша вреда. Ако чувствата ви са охладнели, по-добре потърсете ново интимно партньорство. Не се колебайте да откажете сексуален контакт на половинката си, ако сте сигурни в предстоящата раздяла, за да си спестите опити за ново сближаване.

ЛЪВ

Не бъдете прекалено изнервени, ако ви принуждават да правите ремонти, особено след като сте планирали нещо друго, което според вас ще ви донесе приходи и признание. Потърсете компромиса защото без него не си гарантирате добри резултати. Ако имате възможност пътувайте и се разтоварете от напрежението, а и умората вече ви личи. Обземат ви чувства, за които до скоро не сте подозирали. Тази е причината за изневяра, която ще ви създаде проблеми. Сексуалните ви контакти не трябва да свързани с изневяра, защото след време ще съжалявате, че сте затръшнали вратата към стабилните си интимни отношения.

ДЕВА

Контакти ви днес са много, а запознанствата могат да ви донесат не малко разочарования. През целия ден сте подвластни на резки промени в настроението. Ще създадете проблеми с обкръжението си. Ако сте на работното си място не се претоварвайте. Работата ви спори и без притеснения от ваша страна. През целия ден бъдете сред семейството си. Трудностите в семейните отношения са предизвикани от поредните интриги от ваши съседи, които искат да съсипят брака ви. Вечерта се усамотете с любимите си хора и се отдайте на чувствата си. Сексът ще ви помогне да забравите.

ВЕЗНИ

Днес сте готови на всичко, за да отхвърлите задачите си до края на деня и след това да се отдадете на развлечения с ваши гости от чужбина. Наложете си спокойствие и ще отхвърлите задачите си с лекота. Бизнесмените, на които предстои да планират инвестиции могат да изчакат няколко дни. В личните ви отношения цари хаос, заради невъзможността ви в този ден да сте верни на партньора си. Не се надявайте на сексуални мигове тази вечер, защото сами сте допуснали ревността да отдалечи любимия ви.

СКОРПИОН

Можете да се радвате на успехи. От вас зависи да постигнете разбирателство с партньорите си и да получите съвети от приятели. Не се доверявайте на непознати. Бъдете внимателни, за да не пропуснете възможността за провеждане на разговорите с началниците си и да искате повишение. Интимните ви отношения са нестабилни, скъпи жени. Пазете се от разочарование и пълен разрив в отношенията с новия си интимен партньор. Ако не сте уверени в чувствата си, не се поддавайте на желанието за сексуални наслади, защото рискувате да си създадете проблеми.

СТРЕЛЕЦ

Логиката и сериозно изречените думи ще убедят хората около вас да се съгласят с вашите доводи и да ви подкрепят. Всички смислени и доходоносни идеи можете да реализирате с помощта на близки хора. Трудностите са преодолими и не бива да ви притесняват. Бизнесмените, които развиват дейност, свързана с големи инвестиции, могат да потърсят нови партньори. Вечерта ще изживеете поредните приятни романтични мигове с любимия си. Някои от вас ще се разочароват, че чувствата им не са споделени. Не бързайте да се отдавате на сексуални изживявания със случайни или малко познати партньори.

КОЗИРОГ

Не пътувайте, защото сте разсеяни и са възможни изненади. Надеждите и плановете ви няма да се осъществят, ако предприемате импулсивни промени. Ограничете контактите с колегите и началниците си. Не започвайте нови занимания преди края на месеца. Приемете предложение за работа, ако можете да я завършите в деня. Щастливи сте от новината, че сте обичани без да подозирате. Съвсем скоро ще се уверите сами. Вечерта ще сте най-щастливите хора на този свят и с право ще се отдадете на сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Помислете си върху плановете за близкото бъдеще, чието начало може да поставите през следващата седмица. Пристъпете към изясняване на отношенията, които сте развалили. Отложете планираните делови разговори. Непредвидени разходи може да нарушат стабилността на бюджета ви, ако прахосвате парите си необмислено преди края на месеца. Не пропускайте среща с голямата любов, която ще ви издигне на гребена на вълната на неземно щастие и хармония. Няма да ви липсва романтична среща, последвана от желани и незабравими сексуални удоволствия.

РИБИ

Не проявявайте доверчивост към непознати хора, за да избегнете загуби, особено ако решите да сте им полезни. Не бъдете прекалено критични към колегите си и не прекалявайте с изискванията си на работното място. Бизнесмените да избягват инвестициите, за които нямат доказателства за гарантирана печалба. Вечерта организирайте семейно празненство, което ще ви възвърне доброто настроение. Постарайте се да сте мили с любимия си. След като изпратите гостите си и останете сами с любимите си хора, се отдайте на незабравими сексуални удоволствия.