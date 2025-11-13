Хороскопът на Алена: Приятна новина очаква Стрелците, Козирозите да не отказват допълнителната работа

ОВЕН

При служебни срещи не поставяйте непосилни изискванията на деловите си партньори. Подкрепата им е важна за вас в този ден, а късметът може да ви изневери. Предпазвайте се от необмислени изказвания на работното място, за да не провалите плановете си за деня, които, ако сте умерени и разумни сте в състояние да осъществите успешно. Откажете се от уговаряне на романтични срещи, защото е възможна проява на ревност. Не се опитвайте да възобновите прекъсната любовна връзка. Ще ядосате близките си.

ТЕЛЕЦ

Изкушението да рискувате в този ден, вместо да се заемете с рутинните си служебни задължения, ви носи трудности. Ще ви бъде невъзможно да възстановите бързо загубите. Не ви съветвам да действате инатливо и да се впускате в начинания. Служебните ви задачи за деня са достатъчни, за да не се провалите. Вечерта за ваша изненада се чувствате най-добре сред близките си и спокойствието на своя дом. Отложете поканите за гостуване, вечеряйте и си почивайте. Сексуалните ви отношения изискват да промените поведението си.

БЛИЗНАЦИ

Не ви съветвам да поемате много и неизпълними задачи, обсебени от желанието да печелите много и бързо, ще се провалите и пари няма да получите. Материалните ви стремежи ви вредят и в този ден блокират приходите ви. Днес късметът не е на ваша страна, нито лесните начини за печалба, а деловите познанства не са подходящи, колкото и да са интересни, са без перспектива. Не са изключени проблеми в личния живот, които са породени от новото ви романтично увлечение, което не отговаря на вашите надежди и очаквания.

РАК

Заредете се с оптимизъм и успехът ще бъде с вас на работното място. Трудностите са свързани с личния ви живот и с нежеланието ви да признаете грешките си пред вашите близки. Срещите с вашите делови партньори са успешни. Бъдете отговорни, ако подготвяте документи, свързани с международни договори, но помнете, че до 29 ноември Меркурий е ретрограден. Нежеланието ви да разберете партньорите си е причината за раздразнителност и агресивно поведение и ще предизвика сериозни конфликти в семейството ви.

ЛЪВ

Денят е успешен за вас, ако се заемете сериозно и задълбочено с текущите си служебни задължения. Не предприемайте промени уверени в късмета си, защото днес той може да ви изневери. Стабилизирайте професионалните си отношения, за да разчитате на успех, ако сте намерили партньори, които ви подкрепят в начинанията. Рискът от проблеми в личните отношение съществува, ако закъснеете за уговорената среща. Не се изкушавайте от инцидентен сексуален контакт, защото сте податливи на инфекции.

ДЕВА

До обед не уговаряйте делови срещи, а и не са благоприятни за вас, каквито и мечтания да имате. Работата ви спори, ако не се занимавате с проблемите на вашите колеги или на досадни роднини, които упорито ви преследват с исканията си. Възможни са разходи, които водят до финансови загуби, ако прекалите с ненужни покупки. Спокойствието в дома ви е най-доброто лекарство срещу умората. Приберете се и си почивайте. Ако имате намерение да се отдадете на интимни мигове, ще останете разочаровани от себе си.

ВЕЗНИ

В този ден в професионален план успехът е с вас. Очаква ви реализация на ваши нови проекти. Запознанствата са нежелателни, а също и изясняването на проблемите с вашите близки. Очаквайте нови делови предложения и се доверете на партньорите си, но въпреки това бъдете и бдителни, за да не пропилеете възможностите за финансова стабилизация. Не уговаряйте романтична среща, ако сте без настроение. Последствията могат да бъдат неочаквани заради желанието ви да анализирате.

СКОРПИОН

Не уговаряйте проекти и не давайте съгласие да инвестирате, ако не сте уверени в печалбата от участието ви в предложеното начинание. Предпазвайте се от финансови загуби. Бъдете коректни и отговорни на вашето работното място и проявете търпение към колегите си. Бъдете естествени и не играйте роля, която не ви носи полза и възхитата на околните. Близките ви очакват да се приберете за вечеря, както сте обещали. Сторете го, за да избегнете ново напрежение.

СТРЕЛЕЦ

Успехът е с вас, ако се занимавате с бизнес и имате намерение да разговаряте, за да се справите с проблемите, които ви създават вашите съдружници. Бъдете безкомпромисни, ако са непочтени с вас и приключете отношенията си. Имате възможност да блеснете със знания и да впечатлите дори непознатите, присъстващи на служебно събиране. След края на работния ден, уморени и изпълнени с намерение да си почивате, ще научите приятна новина, свързана с личния ви живот.

КОЗИРОГ

Постарайте се да не пилеете време и да отхвърлите служебните си задачи в рамките на работния ден. Вечерта ще се справите с личните си проблеми, стига да не мълчите инатливо. Не отказвайте допълнителната работа, ако ви носи добър приход. Задължителният анализ на постигнатото до момента е във ваша полза. Не изневерявайте, дори и само с флирт, който според вас е невинен, но ще нарани интимната ви половинка и може да доведе до разправия и отдалечаване. Сексуалният ви живот не е хармоничен и ви притеснява.

ВОДОЛЕЙ

Въпреки че денят е натоварен сте инициативни и се справяте без проблеми със служебните си задължения. Очаквайте приходи. Успехът е с вас, ако сте упорити и не се отказвате от допълнителната работа. Имате възможност да регистрирате ваша фирма и да започнете бизнес, стига и хороскопът ви да го позволява. Не се впускайте в любовни връзки, за да не страдате, след като ви разкрият. Мислите, че сте неотразими и неустоими. Това мнение не ви дава право да изневерявате.

РИБИ

Денят ви носи успех, въпреки че сами сте в състояние да си създадете финансови затруднения. Полезни са добре обмислените начинания и деловите срещи. На работното си място избягвайте прибързаните действия, за да не пропуснете мига, в който ще си извоювате признание и ще достигнете до нов професионален връх. Нежеланието да разберете интимните си партньори е повод за разправии у дома, които ще ви напрегнат и изнервят. Не реагирайте прибързано и импулсивно, за да не отдалечите мечтаните сексуални удоволствия.