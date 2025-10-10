Хороскопът на Алена: Приятни изживявания за Овните, Телците да не проявяват импулсивност

ОВЕН

Запознанствата ще ви обогатят с приятни изживявания. Интересните и оригинални идеи изискват време, за да ги дооформите, преди да ги поднесете. Премълчавайте и не правете забележки, които не са заслужени. Лошото настроение няма да ви помогне за успешното изпълнение на служебните ви задължения. На несемейните жени Съдбата дава шанс да създадат хармонично семейство. На семейните, които нямат деца напомня, че е време да помислят за потомство.

ТЕЛЕЦ

Не проявявайте импулсивност и не се заяждайте за грешките, които неволно са допуснали вашите колеги. Нямате право да ги унижавате, особено в присъствието на външни хора, защото ще запомнят как сте ги изложили и в най-болезнен за вас момент ще намерят начин да ви отмъстят. Търпението и тактът са във ваша полза. Поставете началото на обсъждане на нови идеи. Вашата безпричинна чувствителност по отношение на любимите ви хора е повод да се съмнявате в тяхната вярност. Не ревнувайте.

БЛИЗНАЦИ

Желанието да се противопоставяте на хората от обкръжението си ще ви донесе само вреда. Не изяснявайте отношенията си, ако сте ги обтегнали заради необмислени обидни квалификации. Ще изпитате раздразнителност от непрекъснатите семейни проблеми, които ви следват от сутринта в този ден. Не бягайте от нови запознанства, които могат да се превърнат за несемейните жени в романтична връзка. Семейните жени да не изневеряват.

РАК

Колкото и да ви е трудно да надмогнете обидата си към хора, които според вас са ви предали, възобновете прекъснатите приятелства, защото те изобщо може да не са осъзнали случващото се. Във ваша полза е да създадете и нови, полезни запознанства. Трудностите са породени от обидата, нанесена ви от ваши неприятели. Не отказвайте съвети от роднини, мили жени. Следобедът предлага нови запознанства и романтични увлечения. Ако не сте семейни, ще изживеете незабравими сексуални мигове.

ЛЪВ

Съдбата ви подлага на изпитания, с които трябва да се справите сами. Докажете, че сте способни да преодолявате трудностите на пътя си. Промените, които предприемате неочаквано, ще станат причина за разногласия с вашите колеги или близки. Не пътувайте, денят не е подходящ, крие опасности, които може и да ви подминат, но гаранция няма. Очаквайте нови запознанства и неочаквани романтични приключения. Семейните жени да не изневеряват.

ДЕВА

Днес ви предстои напрегнат, но въпреки това изпълнен със спокойни мигове ден. Бъдете обективни в преценката си и не спорете с никого. Не опитвайте да наложите погрешното си мнение на всяка цена. Няма да съсипете авторитета си, ако признаете грешките си и поискате помощ, за да ги отстраните. Ще изживеете неочаквано романтично приключение, мили дами, но трябва да внимавате с контактите и новите запознанства. Нямате желание за секс.

ВЕЗНИ

На работното място бъдете умерени и не се опитвайте да надскочите възможностите си. Забравете амбицията да отхвърлите задачите си, защото няма как да се справите. Не сте орисани да ви дадат няколко дни отпуска, като награда за положените усилия и постигнатия отличен резултат. Ще се радвате на неочаквани, но желани романтични приключения, които могат да се превърнат за несемейните жени в стабилна връзка. Семейните жени, които все още нямат деца могат да се отдадат на сексуални удоволствия, но и да очакват зачеване на дете.

СКОРПИОН

Бъдете отговорни към задълженията си, ако сте поели обещание да завършите важен проект осигуряващ. Завършете до обед започнатите задачи, които са изостанали заради отсъствието на ваш колега. Възстановете хармонията и добрите отношения в дома си. Отново сте във върховата си форма. Ревността създава сериозни недоразумения в личните ви отношения. Не опитвайте да измъкнете от любимите си признание, че са ви изневерили. Сексуалните удоволствия могат да премахнат недоразуменията в семейството ви.

СТРЕЛЕЦ

Не се съгласявайте да инвестирате по-голямата част от спестяванията си. Заслепени сте от думите и предложенията на измамници, които искат да печелят чрез вашия труд и парите ви. Нямате такива уклони, но може да ви обещават недостижими за момента върхове. Себеанализът е задължителен. Преценявайте успехите и провалите си с разума, а не с емоцията рисуваща планини от пари, за да не се окажете на дъното на пропастта на немотията. Избегнете влошаване на семейните отношения.

КОЗИРОГ

Предпазливостта и разумните действия ще ви помогнат да се справите до обед със служебните си задачи. Денят не ви позволява да правите крачката към начинания. Постарайте се да избягвате компанията на агресивно спорещи ваши колеги. Не се намесвайте, ако спорът им не ви засяга. Без да се усетите ще станете невинна жертва на чужда кавга. Несемейните жени, които са срещнали подходящ партньор, могат да сключат брак. Възстановете хармонията в семейните отношения. Сексуалните ви отношения не са желани и от двама ви.

ВОДОЛЕЙ

Приемете допълнителни задачи. През втората половина на деня ще се сблъскате с интриги, които не за първи път целят да развалят настроението ви. Бъдете сдържани и търпеливи и премълчете думите, които парят езика ви. Така ще успеете да нанесете съкрушителен удар на интригантите. В семейството ще разрешавате проблеми свързани с децата. След напрежението през деня бъдете инициатори и заведете любимите си на ресторант или си създайте уютна обстановка у дома, за да се насладите на чувствата си.

РИБИ

Не иронизирайте събеседниците си, дори и ако чуете неотговарящи на истината техни твърдения. Отложете взимането на важни решения. Ново запознанство ще изиграе неблагоприятна роля в живота ви. Начинанията са успешни, ако не сте прибързани. Бъдете внимателни и прозорливи. Избягвайте критичните изказвания. Проблемите в семейството ви идват от вашата непрекъсната заетост. Ако не сте се прибрали навреме, не се надявайте на романтични мигове и сексуални наслади.