Хороскопът на Алена: Проблеми за Стрелците на работното място, Козирозите да обърнат внимание на половинките си

ОВЕН

Не предизвиквайте разправия с отказът си да работите и се съобразете с исканията на вашия началник, за да не останете без работа, особено при ретроградното движение на Меркурий. Вашите близки се надяват за вечеря да сте си у дома. Ще се почувстват обидени, ако останете до късните часове на вашето работно място, но действайте според ситуацията. Рискувате да усложните отношенията с роднините си заради тяхното отношение към брачния ви или интимен партньор, което не одобрявате.

ТЕЛЕЦ

Завършете до обед започнатата работа, защото е от значение за материалното ви състояние. Не преглеждайте разсеяно финансови документи. Не са изключени грешки и пропуски, за които ще плащате след време. Не пътувайте, делово или лично. При искане за командировка – откажете. Ако зависи от вас подгответе програмата си за следващата седмица. Вечерта ще ви донесе приятни емоции. Предложение за нова работа може да преобърне изцяло в негативна насока личния ви живот, ако бракът ви е нестабилен или домакинската работа е само ваше задължение.

БЛИЗНАЦИ

Деловите разговори и осъзнаването на трудностите, както и тяхното преодоляване ви гарантират материални успехи. На вашето работно място цари разбирателство, което повишава качеството на работата ви и заплащането. Чувствате се в най-активната си форма, което дразни някои от вашите колеги. Вредите си с проявата на прекалена доверчивост. Личните ви отношения не са стабилни. Прекалили сте с отсъствието от дома си. Вечерта се изненадайте партньора си с романтична вечеря и не пропускайте сексуални удоволствия.

РАК

Разтоварете се от напрежението в спортната зала рано сутринта и се заемете със служебните си задачи. В нервността си сте способни да предизвикате загуби на работното място, заради сериозни грешки. Престанете да изисквате от вашите близки пълно подчинение на вашата воля. Създайте си положителни емоции, вместо да се карате. Блокирайте опитите на ваши приятелки, пристигнали от чужбина, където работят и живеят, да ви отнемат днес времето, което принадлежи на близките ви.

ЛЪВ

Професионалните ви задължения изискват да намерите необичайни решения, но с разума си и внимателно, защо в еоциите си ще допуснете грешки. Преумората от напрегната седмица не е причина да обвинявате вашите близки, че не са се справили със задълженията си у дома. Вие също сте длъжни да помогнете. Посетете със семейството си ваш болен приятел или роднина, който има нужда от внимание, за да се възстанови по-бързо и не бързайте да тръгвате. Вечерта бъдете с любимите си хора и се отдайте на интимни мигове и сексуални удоволствия.

ДЕВА

До обед се опитайте да завършите спешните задачи на работното място. Професионалните ви успехи събуждат завистта на ваши неприятели, които за пореден път правят всичко възможно да ви навредят. Бъдете упорити! Вечерта се отдайте на заслужена почивка сред вашите близки или с приятна компания. Личните ви отношения са стабилни, но не оставайте следобед на работното място, за да не ядосате близките си. След като се приберете, почистете дома си, а след това отидете на ресторант или вечеряйте с добро настроение в къщи.

ВЕЗНИ

Денят е подходящ да обмислите кога да регистрирате своя фирма, стига и личният ви хороскоп да го позволява. Иначе – дълга агония или бърз фалит. Очакват ви успехи в материално отношение, които може да се превърнат във финансови загуби, заради прибързани вложения. Работата, с която сте се захванали ще ви донесе добри приходи и сте длъжни да я завършите. Не си губете времето с ненужни разговори. Съветите на вашите близки ще ви помогнат да се справите с притесненията си. Създайте хармония и в личните си отношения. Не се надявайте на интимни мигове и секс, ако сте обидили неволно партньора си и не сте се извинили.

СКОРПИОН

Наложите си спокойствие и не се вживявате в критиката, която ви отправят, особено ако е градивна. Не споделяйте плановете си, за да не се окажете замесени в конфликт с неочакван край. Около вас витаят възможности за промени в професионалния живот. Посветете вечерта на вашите приятели. Отдайте се на заслужена почивка и развлечения. Следобед не са изключени разправии на близките ви с ваши съседи, с които не общувате. Не се впечатлявайте, а успокойте семейството си.

СТРЕЛЕЦ

Налага се да се справите с проблеми на работното си място, които не очаквахте, но няма кой да се заеме с тях. Постарайте се да докажете на всички, че сте в състояние да разрешите бързо най-наболелите да завършите седмицата с добри приходи и добро настроение. Съпругът ви е на мнение, че му изневерявате. Докажете му, че сте верни в любовта и брака. Несемейните да не се отдават на секс с непознат или нов партньор. Намерете време и за почивка.

КОЗИРОГ

На работното място съхранете спокойствие си и работете умерено. В края на работния ден ще ви зарадва новина за приходи, ако не сте отказали допълнителна работа. Вечерта обърнете внимание на брачната си половинка и на децата си, защото сте им длъжници заради постоянната ви заетост. Все кариерата ви е на първо място. Време е да постигнете яснота за бъдещите си лични отношения. Тези от вас, които не са щастливи в брака може да се разведат. Ако обмисляте раздяла няма причина да се отдавате на сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Ако не вреди на работата ви може в днешния ден да си вземете отпуска. Нужна ви е. Пътувайте със семейството или с приятели, за да се отпуснете от напрежението и да се заредите със сили. Приемете предложенията за допълнителна работа, ако ви ги направят в този ден, но не я започвайте веднага. Осъзнали сте, че е добре да промените нещо личния си живот, за да съхраните брака си. Точно какво сякаш все още не ви е ясно. Започнете от външния си вид и впечатлете партньора си.

РИБИ

Атмосферата на разбирателство на работното място ви окрилява. За всички, занимаващи се с творчество, признанието и успехът придават увереност, но бъдете предпазливи заради висока самочувствие да не допуснете сериозна и сриваща ви грешка. Стабилизирайте отношенията си у дома. Не се впускайте в запознанства, дори и ако търсите половинката си. Отнасяте се към близките си с любов и радост и знаете, че няма от какво да се притеснявате. Хармонията в сексуалния ви живот е причината да сте щастливи и доволни.