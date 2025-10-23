Хороскопът на Алена: Проблеми с колегите за Близнаците, Раците да не отклоняват делови предложения

ОВЕН

Предстои ви изпълнен с положителни емоции ден. Осъзнайте, че е безполезно да си губите времето за пазаруване. Подгответе финансовите си отчети и трудовите договори на нови служители. Назначенията задължително трябва да бъдат подписани преди края на месеца. Отдайте дължимото внимание на семейството си. Бъдете искрени в отношенията с любимите си хора. Ако не сте сигурни в чувствата си или се съмнявате в чувствата на интимния си партньор, забравете за сексуалните удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Не се доверявайте на чужда преценката си, за да избегнете бъдещи финансови проблеми. Няма да постигнете желаният резултат. Рискувате да предприемете пътуване, което заради нервното напрежение е причина да си създадете проблеми. Не предприемайте промени, дори и ако сте направили задълбочен анализ. Семейните ще имат неприятности с брачната си половинка, а несемейните - с интимния си партньор. Проявете търпение. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Вашите колеги са несговорчиви и дистанцирани, но причината е и във вашето поведение, което ги е огорчило. Очаквате друг да се заеме със задачите ви, но дори и да се случи това, губите приходи, за което ще съжалявате. Не проваляйте бъдещите възможности да печелите пари с лекота от допълнителни задачи. Не допускайте проблеми в семейството, което ще ви отдалечи от любимите ви хора. Сексуалните ви отношения не са хармонични.

РАК

Приемете деловите предложения, които ви поднасят сутринта. Въпреки вашето съмнение, ви носят материални успехи. Не пропускайте да поставите ново начало заради прекалено дълъг размисъл и колебливост. Работа в съдружие ви носи успех, въпреки колебанията ви и притесненията, които блокират бързото ви решение. В отношенията с интимния партньор е най-добре да сте въздържани в изразяване на емоциите, за да си спестите разправиите. Не се надявайте, че ще се отдадете на сексуални изживявания, след като сте създали повод за отдалечаването на любимия.

ЛЪВ

Не позволявайте на емоцията да съсипе хармоничните отношения на работното ви място. Внимавайте да не създадете ненужна дистанция между себе си и подчинените си, ако заемате ръководен пост. Ако се занимавате със семеен бизнес в никакъв случай не се обезличавайте живеейки в сянката на вашите близки. Създайте отново хармония в личните си отношения, след като с женския си инат я разрушихте сами. Докажете на интимния си партньор, че чувствата ви не са се променили.

ДЕВА

Не пропускайте да споделите новите си идеи. Влиянието на вашите колеги върху мнението на началниците ви не е за пренебрегване. Не подценявайте техните съвети. Начинанията са успешни, ако си наложите умереност и търпение. Гарантират ви добри финансови постъпления. Избегнете проблемите в семейството и с интимния си партньор и се отдайте на почивка и развлечения. Не пренасяйте лошото си настроение върху тях. Вечерта се откажете от компанията на приятели.

ВЕЗНИ

Анализирайте постигнатото до момента. Поправете допуснатите грешки. Не подписвайте договори с банкови и финансови институции, защото може да си навредите. Направете консултацията със специалисти, вместо да търпите финансови загуби. С повече предпазливост, успехът е с вас. Не се колебайте да се извините на брачната или интимната си половинка, ако сте били изнервени сутринта и сте го засегнали с някой остра реплика. Няма причини за отказът ви от сексуалните удоволствия.

СКОРПИОН

Справяте се успешно със задачите си, но не сте доволни от постигнатото. Не се поддавайте на опити да ви отклонят от промяната. Анализът на вашето поведение ще ви предпази от грешки. Прекалили сте с неприязънта си към вашите колеги, които няма да ви простят с лека ръка обидните думи. Имате колебания по отношение на чувствата си. Още не сте опознали любимия си. Не бързайте да обещавате брак. Не се доверявайте на декларациите, че сте обичани до полуда и не се отдавайте на прибързан секс.

СТРЕЛЕЦ

Интелектуалците жънат професионални успехи. Търговците да се заемат с обновяване на складовете и стоките си. Направете финансова ревизия. Бракувайте негодните за продажба стоки, дори и ако претърпите временни загуби, които бързо ще възстановите с новото зареждане. В личните отношения контролирайте емоциите си, ако искате да избегнете разправиите, скъпи дами. Бъдете мили с любимите си хора. Вечерта отидете на ресторант, а след като се приберете се отдайте на сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Не поставяйте началото на нови задачи. Ако сте прибързани може да се окажете заплетени в рисковани начинания, водещи до загуби, вместо да подобрите материалното си положение. Коректността в отношенията с колегите ви ще ви предпази от неприятности и ще събуди доверието им във вас. Следобед в днешния ден е възможна разправия с близките ви само защото не са съгласни с вас. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия, само ако имате желание и не сте подложени на натиск.

ВОДОЛЕЙ

Не харчете без причина, за да посрещнете неотложни разходи във вашата фирма през следващите дни. Прибързаността ви е изцяло във ваша вреда и може да се превърне в причина за критични забележки. Преодолейте разсеяността си, която поражда грешки при изпълнението на служебните ви задължения. Семейните ви отношения са хармонични, но сте изнервени и можете да си навредите.Вечерта се отдайте на приятни разговори с любимите си хора и на сексуални удоволствия, ако са взаимно желани.

РИБИ

Наложете си спокойствие и търпение, за да стабилизирате постигнатите резултати от работата си с цената на незначителни промени. Въздържайте се от делово общуване, защото сте склонни да водите ненужни спорове, провалящи планираните сделки за следващата седмица. Не се сърдете на колегите си. Трудно овладявате емоцията. Ако не сте семейни имате възможност да срещнете подходящия партньор, скъпи жени. Не бързайте да се отдавате на сексуални удоволствия, ако не сте опознали добре партньора си.