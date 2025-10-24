Хороскопът на Алена: Семейни конфликти заплашват Лъвовете, Девите да не прибързват

ОВЕН

Неочаквана разправия на работното място ще отнеме част от времето ви сутринта. Вместо да работите, ще изяснявате причината, която за пореден път е прозаична и именно поради това трудна за разкриване. Финансови постъпления са породили завист в колегите ви. Не давайте заеми, само защото се надявате да намалите напрежението. Опитите ви да спечелите сърцето на чаровен мъж ще се окажат напразни. Не се опитвайте да го привлечете с подаръци, а ако ви обърне внимание, на бързайте да се отдавате на интимни мигове.

ТЕЛЕЦ

Срещате трудности при договаряне за предстоящо подписване на сделка, но причината не е само във вас, а в хората, с които водите разговорите и които са неуверени. Странични занимания, породени от искания на ваши колеги, блокират възможността ви да приключите със задачите си в рамките на работния ден. Интимните ви партньори са се отдалечили, заради съмнения, че им изневерявате. Не се опитвайте да се сдобрявате в леглото, защото дори и да се стигне до сексуален контакт, той няма да оправи отношенията ви.

БЛИЗНАЦИ

Съдбата ви закриля, но не ви позволява да сте прибързани и устремени към необмислени начинания, дори и ако са доходни. Чувствате се бодри и изпълнени с желание за активна работа. Успехът може да се отклони от пътя ви, ако прекалите със самоувереността си. Бъдете внимателни и задълбочени в служебните си задължения. Изпълнени сте с желание да сте обичани. За съжаление не сте доказали на интимните си партньори, че споделяте чувствата им.

РАК

Внимавайте настроението ви да не се превърне в причина за финансови загуби. Ако не ги избегнете се сърдете на себе си за загубата на доверие във вашите делови партньори. Напрегнати, агресивни, емоционални и раздразнителни сте въпреки че сте доволни от постигнатото през изминалите дни. От сутринта ви е обзела ревност. Глождят ви съмнения във верността на вашите любими. С подозрения нищо няма да постигнете.

ЛЪВ

Помислете дали да се натоварите с непосилни задачи, които може да блокират възможността ви за професионални успехи. Обсебени сте от желание да блеснете и да впечатлите колегите, но днес не е деня. Започнете веднага, без бавене, изпълнението на преките си служебни задачи. В семейството ви назрява конфликт. Изневерили сте и са ви разкрили. Трудно ще намерите оправдание за действията си. Не и с проява на агресия. Сексът с брачния ви партньор ще остане само в мечтите ви. Не се домогвайте до това.

ДЕВА

Заредете се с нови сили и разширете познанията си. Не си позволявайте прибързаност, ако искате да завършите започнатите служебни задачи. Спестете си критиката към старите си колеги, с която сте се подготвили да впечатлите новопостъпилите? ? за обучение при срещата ви днес. Няма да спечелите тяхното уважение. Звездите ви предпазват от неочаквани проблеми в личния живот. Отдалечили сте се от любимите си хора.

ВЕЗНИ

В този ден успехът е с вас и в начинанията, които сте планирали. Възползвайте се без колебание от възможността да спечелите пари. Денят е неблагоприятен за командировки. По-добре е да не пътувате. Информация, която ще получите ще ви принуди да преосмислите действията си и да промените начинът си на работа.През целия ден сте уморени и нямате желание за развлечения с любимите си хора. Не пропускайте романтичните мигове, защото ще съжалявате. Колкото и да сте уморени, сексът ще ви зареди с нови сили.

СКОРПИОН

Очаквайте приходи, които идват навреме преди края на месеца. Ще блестите ярко в светлината на поредните си успехи. Защитете без колебание интересите си, но не забравяйте, че все още не сте поднесли извинение за вашето непростимо поведение, с което сте ги обидили и част от тях отказват да разговарят с вас. Вечерта си останете у дома и се успокойте след напрегнатият ден. В отношенията с любимия бъдете въздържани в изразяване на емоциите. Семейните жени ще изживеят небарвими сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете уверени в професионалните си качества. Ще се справите даже и с неприятните задачи, които неочаквано се налага да приемете. Справяте се отлично със служебните си задължения. Деловите разговори са успешни, въпреки притеснението, което ви е обзело от сутринта. Неуспехите през деня ще се отразят на отношенията ви в семейството и с любимите ви хора. Рискувате да ги отдалечите от себе си. Вечерта се постарайте да си създадете незабравими мигове и да се отдадете на сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Не е изключено в живота ви да се появят влиятелни хора, които ще ви предложат подкрепата си. Установяването на нови делови познанства ви отваря пътя за обмисляните начинания. Осъществете плановете си за деня и проведете срещите си. През целия ден имате възможност да докажете чувствата си. Не оставяйте без внимание любимия. Не отказвайте на партньора си сексуалните изживявания.

ВОДОЛЕЙ

Бизнесмените да се откажат от увещанията за съдружие, което ще им наруши финансовата стабилност и ще ги вкара в руслото на продължителни проблеми. Съдбата ви закриля, но не ви предпазва от необмислени постъпки. Постарайте се да мислите и да действате с разума си. Блокирайте авантюристичната си нагласа, за да не се провалите. Следобед ви очаква незабравима романтична среща. Несемейните жени ще осъществят ново запознанство, което може да се окаже търсената любов.

РИБИ

Стабилизирайте деловите си отношения. Проведете неотложните служебни разговори и срещи. Постигнете поредната финансова стабилност чрез активна работа. Чрез тях имате възможност да подготвите договори с банковите институции, ако се налага да финансирате нови проекти. Не се отказвайте от приятните романтични мигове, които са ви подготвили любимите ви хора. Подарете им цялата си обич. Сексът ще ви достави взаимна наслада. За да сте спокойни, изключете телефоните си и се отдайте на чувствата си.