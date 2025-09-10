Хороскопът на Алена: Семейни проблеми за Близнаците, Раците да помислят за старите приятелства

ОВЕН

Запознанствата ще ви обогатят с приятни изживявания. Интересните и оригинални идеи изискват време, за да ги дооформите, преди да ги поднесете. Премълчавайте и не правете забележки, които не са заслужени. Лошото настроение няма да ви помогне за успешното изпълнение на служебните ви задължения. Напрежението от дена ви е обезсилило. Вечерта си почивайте в компанията на любимите си хора. Имате право на това. Пригответе нещо вкусно за хапване. Сексуалните удоволствия ще ви възвърнат самочувствието.

ТЕЛЕЦ

Не проявявайте импулсивност и не се заяждайте за грешките, които неволно са допуснали вашите колеги. Нямате право да ги унижавате, особено в присъствието на външни хора, защото ще запомнят как сте ги изложили и в най-болезнен за вас момент ще намерят начин да ви отмъстят. Търпението и тактът са във ваша полза. Поставете началото на обсъждане на нови идеи. Несемейните ще изживеят многообещаващи срещи и интересни, но уви, краткотрайни запознанства. Не се отдавайте на удоволствия, ако не сте опознали добре партньорите си.

БЛИЗНАЦИ

Желанието да се противопоставяте на хората от обкръжението си ще ви донесе само вреда. Не изяснявайте отношенията си, ако сте ги обтегнали заради необмислени обидни квалификации. Ще изпитате раздразнителност от непрекъснатите семейни проблеми, които ви следват от сутринта в този ден. Заради лични проблеми сте се оплели в мрежите на агресията и емоцията, от които сами няма как да се измъкнете без душевни рани. Не се надявайте на сдобрявате в леглото, ако сте създали повод за отдалечаване на любимия ви.

РАК

Колкото и да ви е трудно да надмогнете обидата си към хора, които според вас са ви предали, възобновете прекъснатите приятелства, защото те изобщо може да не са осъзнали случващото се. Във ваша полза е да създадете и нови, полезни запознанства. Трудностите са породени от обидата, нанесена ви от ваши неприятели. Самотните жени да очакват романтична среща, която ще промени изцяло живота им, ако не се затварят в дома си. Сексът няма да ви достави удоволствие, ако сте стигнали до точката на кипене и сте допуснали скандал.

ЛЪВ

Съдбата ви подлага на изпитания, с които трябва да се справите сами. Докажете, че сте способни да преодолявате трудностите на пътя си. Промените, които предприемате неочаквано, ще станат причина за разногласия с вашите колеги. Не пътувайте, за да се справите успешно със служебните си задължения! Склонни сте да бягате от реалността в личните си отношения, скъпи жени. Сами ще предизвикате усложнения в личния си живот, които ще ви донесат любовни разочарования.

ДЕВА

Днес ви предстои напрегнат, но въпреки това изпълнен със спокойни мигове ден. Бъдете обективни в преценката си и не спорете с колегите си. Не опитвайте да наложите погрешното си мнение на всяка цена. Няма да съсипете авторитета си, ако признаете грешките си и поискате помощ, за да ги отстраните. Не спорете с роднините си, които са решили да ви омъжат без да искат вашето мнение. Кажете, че днес не ви се разговаря по тази тема. Семейните имат възможност да се отдадат на интимни мигове и удоволствия.

ВЕЗНИ

На работното място бъдете умерени и не се опитвайте да надскочите възможностите си. Забравете амбицията да отхвърлите задачите си, защото няма как да се справите. Не сте орисани да ви дадат няколко дни отпуска, като награда за положените усилия, въпреки че са увенчани с успех. Ще се приберете уморени, но доволни от себе си, заради успехи на работното място. Останете с близките си. Не се колебайте и се отдайте на романтични мигове и сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Бъдете отговорни към задълженията си, ако сте поели обещания да завършите важен проект осигуряващ ви отлични приходи. Завършете до обед започнатите задачи, които са изостанали заради отсъствието на ваш колега. Възстановете хармонията и добрите отношения в дома си. Отново сте във върховата си форма. Ще се на ложи да помогнете на ваш човек, който се е оженил за ваша приятелка. Рискувате да предизвикате ревността на партньора си си, който иска да дойде с вас. По-добре изберете по-малкото зло и го вземете на уговорената среща.

СТРЕЛЕЦ

Не се съгласявайте да инвестирате всичките си спестявания. Заслепени сте от думите и предложенията на измамници, които искат да печелят чрез вашия труд. Нямате такива уклони, но може да ви обещават недостижими за момента върхове. Себеанализът е задължителен. Преценявайте успехите и неуспехите си с разума, за да не се окажете губещи. Вечерта очаквайте разправии с роднини заради непотушен скандал, започнал в ранни зори с родителите на съпруга ви. Няма как да сте удовлетворени от сексуалния си живот.

КОЗИРОГ

Предпазливостта и разумните действия ще ви помогнат да се справите до обед със служебните си задачи. Денят не ви позволява да правите крачката към начинания. Постарайте се да избягвате компанията на агресивно спорещи ваши колеги. Не се намесвайте, ако спорът им не ви засяга. До обед избягвайте разправии със семейството и се опитайте да се приберете веднага след края на работното време. Изяснете причината за напрежението с брачната си половинка и не се отказвайте от сексуалните удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Приемете допълнителни задачи. През втората половина на деня ще се сблъскате с интриги, които не за първи път целят да развалят настроението ви. Бъдете сдържани и търпеливи и премълчете думите, които парят езика ви. Така ще успеете да нанесете съкрушителен удар на интригантите. Вечерта си дайте заслужена почивка. Забравете за семейните си задължения, за готвенето, дори и да са свързани с гостуване, което ще ви разтовари. Ако сте във форма можете да се отдадете на интимни мигове и сексуални изживявания.

РИБИ

Не иронизирайте събеседниците си, дори и ако чуете неотговарящи на истината техни твърдения. Отложете взимането на важни решения. Ново запознанство ще изиграе неблагоприятна роля в живота ви. Начинанията са успешни, ако не сте прибързани. Бъдете внимателни и прозорливи. Избягвайте критичните изказвания. Стига да не сте уморени, след работа си поканете гости. Създайте уютна, романтична обстановка за себе си и за близките си. Обърнете внимание на децата си. Сексът може и да не ви достави удоволствието, което очаквате.