Хороскопът на Алена: Солидни приходи за Овните, Телците търсят общуване

ОВЕН

Солидни приходи сутринта в този ден са стимулът ви за активна работа. След като приключите със служебните си задачи обмислете възможността за творчески изяви, които са ви предложили днес, но внимателно и с разума си, без емоция. Часовете въпреки заетостта ви текат за вас бавно и отчайващо досадно, а вие сте и раздразнителни. Всяка забележка ви изнервя. През целия ден изпитвате нужда от обич. Не се лишавайте от възможността да отидете на вечеря с любимия. Докажете му, че чувствата му са споделени.

ТЕЛЕЦ

Изцяло подвластни сте на желанието си да общувате. Прекалено емоционални сте и блокирате възможността да жънете успехи на работното си място. Не проявявайте агресия, ако сутринта възникнат професионални проблеми, с които ще се справите с повече усилия, но сами и без да създавате ненужно напрежение. Денят е идеален за създаване на семейство. Ако вече сте семейни, обърнете внимание на брачните си партньори и бъдете с тях вечерта. Сексуалните ви отношения са хармонични.

БЛИЗНАЦИ

Внимавайте когато подготвяте документи свързани с предстоящи финансови преводи. Избягвайте ненужните разходи. Вървете към своята цел упорито, без да се съобразявате с препятствията. Не се притеснявайте, ако колегите ви несъзнателно извършат пропуск и ви създадат неочаквани трудности на работното място. Денят е неблагоприятен за сключване на брак. Вечерта романтична среща ще ви помогне да си възвърнете чувствата на любимите ви хора. Отдайте се на сексуални преживявания, ако имате до себе си интимни партньори.

РАК

Запознанствата са разочароващи, а ретроградния Меркурий ви предпазва от задълбочаване на отношения с неподходящи хора. Подтиквани от ваши познати и делови партньори, сте склонни да се забъркате в поредната губеща инвестиция, въпреки чувството си за семосъхранение. Готови сте да дадете съгласие да участвате в нови проекти, само защото са ви накарали да повярвате в своята незаменимост. Заемете се и със семейните си задължения, дори и да сте уморени след работния ден. Не са изключени проблеми в личните отношения.

ЛЪВ

Трудностите ви изненадват неподготвени. Приемете промените във финансовото си положение като част от промените след замразяването на нормалния живот в началото на годината, засегнали всички, не само вас и се въоръжете с търпение. Конфликтите на работното ви място са непреодолими. Острият ви език, който, както създавате впечатление, че сте притеснителни, така ви е трудно да държите зад зъбите си, е причина за неочаквани проблеми. Чувствата ви личат от разстояние. Бъдете искрени и неподправени.

ДЕВА

За ваша изненада и въпреки притесненията, които ви преследват от сутринта, за всеобща изненада, въпреки че сте нервни и разсеяни, се справите и с най-трудните задачи. До този ден нямахте настроение и намерение да ги завършите, но осъзнаването, че са доходоносни е навременно. Не ви съветвам да пътувате. Ще се заредите с нови сили, заради неочакваните, но полезни промени. Любовта ще ви помогне да излекувате раните си от предишна връзка. Решите ли да избързате с разговори и изясняване на отношенията, ще си създадете сериозни проблеми.

ВЕЗНИ

Не падайте духом, дори и да ви се струва, че работата ви е прекалено натоварваща и нямате сили да се справите с всичките си задължения. Изненадващата ви среща със стари приятели и делови партньори, ще ви позволи да подобрите финансовото си състояние. Бъдете внимателни, ако искате да се предпазите от финансови загуби и пропуски на работното място. Чувствата ви са споделени, но съмнението, че ви изневеряват все още не е изчезнало напълно. По-добре повярвайте на партньорите си.

СКОРПИОН

Бъдете предпазливи в действията си на вашето работно място. Въпреки желанието ви да предприемете промени, не надхвърляйте собствените си възможности. Не се впечатлявайте от случайните критични забележки на близките ви, които са заядливи, но са подтикнати и от ретроградния Меркурий. Проявете такт и сдържаност, дори и ако сте засегнати от нечии думи. Само така успехът няма да ви изостави. Вечерта се усамотете и се вгледайте в себе си. Несемейните жени днес може да срещнат любовта на живота си.

СТРЕЛЕЦ

Осъществете промените, които сте си набелязали, стига да не са във ваша вреда. Изнервят ви непрекъснатите опити странични хора или ваши познати да ви съветват без да сте ги питали или молили. Пътуване, което сте планирали е успешно. Преди да се заемете с новите си служебни задачи завършете изостаналите. Ще си спестите упреците на вашите началници. Семейните жени да очакват приятни романтични изживявания. Несемейните жени могат да срещнат своята голяма любов и да бъде щастливи.

КОЗИРОГ

Търговците ще постигнат успех, ако не предприемат рисковани стъпки и не се опитват да печелят с измама. Имате възможност да разширите или обновите дейността си. Ако сте зад волана бъдете предпазливи. Напрегнати сте и се ядосвате на всички, които си позволяват да ви засичат по пътя. Не си струва да стигате до солени глоби и физическа саморазправа. Щастието е кацнало на рамото ви. Уловете мига, ако не сте семейни, защото любовта е до вас. Трябва само да протегнете ръка и ще забравите самотата.

ВОДОЛЕЙ

Не е във ваша полза да проявявате безпричинна щедрост и добронамереност към вашите колеги, които ви засипваха с подигравки сутринта, но нямат притеснение да ви искат пари след като сте получили заплатата си, а и те своите заплати. Преди време сте проявили небрежност и сега плащате висока цена. Не съжалявайте за изгубеното време, коригирайте пропуска и приключете с проблема. Нова любовна връзка ще ви създаде проблеми, ако не сте приключили със старата или сте семейни. Не се впускайте в изневери.

РИБИ

Не бързайте днес да се договаряте за финансиране от банка, без значение дали е за вас или участие в съдружие, ако не сте уверени, че ще инвестирате в нови проекти. Кредита ще връщате само вие. Не харчете напразно парите, спечелени в този ден. Забравете спомените за ваши минали успехи и градете новото си, смислено и по-добро бъдеще сега, с придобитите нови знания и скритите ви неизявени качества. Подвластни сте изцяло на емоцията. Без да искате можете да нараните интимния си партньор.