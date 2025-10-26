Хороскопът на Алена: Спорна работа за Стрелците, Козирозите да не правят ненужни разходи

ОВЕН

Ако за вас неделният ден е работен имате възможността да приключите изостанали служебни задачи. Бъдете организирани и дисциплинирани. Ако не се заемете с преките си отговорности ще си създадете проблеми. Преценете добре възможностите си и не се опитвайте да надскачате себе си. Вредите си като се натоварвате с непосилни задължения. Интрига предизвикала ревността ви, ще се превърне в причина за проблеми в семейството и с интимния партньор.

ТЕЛЕЦ

При възможност за среща проведете разговори, свързани с постъпването ви на нова работа. От значение е да сте сигурни в обещаното заплащане. Ако останете измамени от някого няма как да се върнете обратно и да заемете изоставената позиция. Предстои ви обсъждане на нов проект. Ако личният ви живот е свързан с разочарования, съществува възможност да го хармонизирате и да се радвате на взаимност в чувствата. Не сте намерили верния път към сърцето на интимния си партньор. Не се лишавайте от романтичните мигове и мечтания секс.

БЛИЗНАЦИ

Подгответе заключителните документи по финализиране на започнати проекти, които завършвате в срок. Горди сте с постиженията си. Приключете спокойно задачите си. Оценката за работата ви ще бъде отличното заплащане. Избегнете разправиите, за които няма видима причина. Отдайте се на почивка, която ще ви зареди със сили, особено ако сте с любимия си. Ако изпитвате желание да се отдадете на сексуални изживявания, не се колебайте. Ще се почувствате ободрени.

РАК

Бъдете разумни и търпеливи, за да се справите до обед без нерви с работата си, ако сте на работа в този неделен ден. Бъдете предпазливи при изпълнение на служебните си задачи. Приключете с проблемите на вашето работно място, които изискват незабавно решение, защото ако отложите и днес тази задача, трудно ще избегнете бъдещите притеснения. Ще се наложи да разрешавате лични и семейни проблеми, които ще отхвърлят на заден план всички други задачи.

ЛЪВ

Не спорете инатливо и пренебрежително с колегите си, само защото ви се е паднало да работите в неделния ден. Избягвайте запознанствата, въпреки че досадници и днес няма да липсват. Спокойният тон при недоразуменията, които се налага да изясните, ще ви помогне повече от проявата на агресия. Успехът изисква да сте тактични и да не критикувате. Не допускайте проблеми в семейството си. Любовта на интимния партньор със сигурност ще ви зареди с нови сили. Не бъдете дистанцирани.

ДЕВА

Имате срещи, за които сте забравили и сякаш умишлено не сте ги вписали в програмата си за деня. Съветвам ви да си спазете обещанието, вместо да се изпокарате с колегите си в почивния, но работен за мнозина ден, които нямат представа от планираните разговори. Трудностите по пътя ви са преодолими, ако не сте прекалено прибързани и инатливи. Личните ви отношения са проблемни. Изяснете недоразуменията. Семейни проблеми могат да съсипят намерението ви да сте си у дома и с любимите си хора.

ВЕЗНИ

Ако ви поставят нови задачи работете без напрежение. Ще се справите добре със задълженията си. Не отказвайте допълнителна работа, която за немалко от вас идва точно навреме, за да покриете закъснели плащания. Нови идеи, хрумнали ви ненадейно, ще ви помогнат да постигнете професионалните си цели. Прибързаността е абсолютно забранена. Очаквайте сцени на ревност, ако не сте се прибрали навреме и не сте изпълнили обещанието си за пътуване със семейството. Сексуалните удоволствия ще ви доставят взаимна наслада.

СКОРПИОН

Не отказвайте предложеното ви полезно сътрудничество, ако сте проверили надеждността на хората, които ви го отправят. Помощта на познати с високо обществено положение няма да ви е излишна както днес така и през следващата седмица. Задълженията на работното място в неделния ден изискват да сте отговорни. Предпазвайте се от грешки. Обмислете промените, които са задължителни в личният ви живот. Вечерта очаквайте романтична среща. Сексуалните удоволствия са ваша мечта за този ден.

СТРЕЛЕЦ

Въпреки лошото настроение, което ви е обзело сутринта, работата ви спори. Причината не е във вас, а в обстановката, която не позволява да реагирате и да промените плановете за деня си. Не мразете себе си. Разочаровани сте от злата орисия, която за пореден път играе срещу вас, но всъщност ви носи полза. Звездите ви дават възможност да изразите любовта си и да създадете хармония в семейните отношения. Сексът ще ви зареди с добро настроение и ще ви освободи от напрежението на работното място.

КОЗИРОГ

Не забравяйте да стабилизирате постигнатите резултати при изпълнение на служебните задължения. Откажете се от планираните покупки за дома или офиса. Не допускайте загуби, заради ненужни разходи. На вашето работно място, ако за вас денят е работен, се предпазвайте от разногласия с началниците и колегите си. Уловете мига, защото любовта е до вас. От вас зависи да забравите самотата. Ако сте сигурни в чувствата си, не пропускайте сексуалните удоволствия с любимите си.

ВОДОЛЕЙ

Отхвърляте с лекота задачите си, въпреки че сте доста напрегнати. Осъществете плановете си за деня, дори и ако са ви натоварили с други задачи. Бъдете гъвкави, за да се справите бързо с проблемите между колегите ви, предизвикани от разправия заради допуснатите от тях грешки. Не изяснявайте отношенията с любимите си хора, защото ще сте причина за разправия, която ще ви нарани. Трудно ще намерите отново пътя към сърцата им. Вечерта ще се лишите от сексуални наслади, заради невъзможността да премълчавате.

РИБИ

Посъветвайте се с хора, които искат да ви помогнат да разрешите проблемите си. Трудностите по пътя ви не пречат да запазите спокойствие. Успехът не ви е изоставил. Появата на влиятелна личност ще ви зареди с необходимата ви сигурност и ще почувствате стабилна закрила. Несемейните жени да очакват предложение за брак. Ако са сигурни в чувствата си и в тези на партньора си, денят позволява да обявите годеж. Сексът ще ви зареди с добро настроение, ако не изпитвате ревност, която блокира желанието ви за интимност.