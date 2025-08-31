Хороскопът на Алена: Стрелците да започнат ремонт, Козирозите да ограничат разходите си

ОВЕН

Ако вечерта ви предстои тържество заради семеен или ваш личен празник, не се натоварвайте с много работа през деня. Ще осъзнаете, че месецът е бил успешна за вас, но ви се струва, че трудностите и проблемите ви предстоят. Замислете се за дългосрочните си и за непосредствените цели. Преди да пристъпите към изясняване на отношенията с интимния си партньор, осъзнайте грешките в поведението си. Семейните могат да се отдадат без притеснение на интимни преживявания и сексуални удоволствия, защото са уверени в чувствата си.

ТЕЛЕЦ

Бързо и с лекота се справяте с обичайните си служебни задължения. Предстои ви успешна работа и заслужени бъдещи финансови постъпления. Не бъдете дистанцирани при общуването с вашите колеги. Не провокирайте загуби, само защото нещо друго, несвързано със служебните ви задължения, занимава мислите ви. Не се впускайте в любовни авантюри, само защото сте съжалили някого в неговата самота. Няма да бъдете щастливи. Дълго ще лекувате душевни рани. Непреценените сексуални отношения в този ден, особено ако са случайни, са гаранция за бъдещи проблеми и дълъг период на самота.

БЛИЗНАЦИ

Ако имате време сутринта се разходете в парка, за да се порадвате на красотата на природата, без значение какво времето. Не бързайте да попълвате финансови договори, ако не сте съгласни с вашия дял участие и бъдещите приходи. Бъдете гъвкави и ако трябва се откажете от планираната сделка, която имате желание да сключите в началото на другия месец. Вашата безпричинна чувствителност по отношение на любимите ви хора е повод да се съмнявате в тяхната вярност. Не ревнувайте. Не се опитвайте да мъстите с агресия в леглото, без да имате причина за това.

РАК

Не се надявайте на новина за очакваните с нетърпение финансови постъпления, защото блокажите идват и от ваши грешки. Нови предложения за работа ще ви изненадат приятно и ще погъделичкат самочувствието ви. Ако действате прибързано скоро може да съжалявате, че сте напуснали добре платената си работа. Новите запознанства са ви интересни, но не са подходящи за интимни отношения. Не си позволявайте романтични срещи и изневери. Сексуалните контакти няма да ви доставят наслада, дори и ако са любимите ви хора. Не насилвайте себе си.

ЛЪВ

Не бива да допускате финансови загуби заради проява на прекалена доверчивост. Планираните разговори може да се окажат ненужни, ако не сте готови за компромис в обмисляните начинания. Тези от вас, които са на ръководен пост, да не проявяват агресия към подчинените си и да не налагат точно сега нови правила на поведение. Днес очаквайте романтична среща. Импулсивността в интимните отношения е безпричинна. Не си позволявайте агресивен секс, ако имате до себе си партньор, роден в Риби. Ще го отблъснете.

ДЕВА

Имате чувството, че са ви натоварили нарочно с непосилни служебни задължения, но те част от ваши стари и незавършени задачи, които е време да приключите. Ако насочите силите в изпълнението на задачите си на работното си място, ще се справите. В разсеяността сте способни на грешки, които ще се отразят на авторитета ви като професионалисти. Избягвайте запознанствата. Бъдете сдържани, когато давате израз на чувствата си, защото ще събудите завистта на неприятели. Сексуалните ви отношения са в криза, за която не успявате да откриете причината. Може би е в неразположение на половинката ви.

ВЕЗНИ

Срещате сериозни трудности в общуването. Променете подхода си към вашите колеги. Причината е във вашата прибързаност и необмислените ви приказки, с които сте ги засегнали. Рискувате да се лишите от подкрепа. Не сте доволни, че ви възлагат задачи, които не са ви приятни, но трябва да ги приемете и завършите до края на работния ден. През целия ден бъдете със семейството си. Несемейните жени ще изживеят интересна и запомняща се романтична среща, която ще се превърне в интимна връзка. Създайте приятна обстановка, усамотете се с любимите си, не пропускайте сексуалните изживявания.

СКОРПИОН

Справяте се със успешно със служебните си задачи. Отдавна се надявате да разкриете нови възможности за професионална изява и очаквате пари, които дълго не ви превеждат. Овладейте емоцията си, защото може да ви попречи да вземете правилно решение и да предизвика неочаквано вместо успех, провалът ви. Важните разговори, целящи изясняване на отношенията, оставете за вечерта, но в романтична обстановка. Постигнете хармония в отношенията и се отдайте на сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Въпреки че сте готови да се изолирате от света, запознанства ще се превърнат в основата на бъдещи делови партньорства. Денят е благоприятен за начало на ремонт на офиса ви, но по-добре само купете нужното, а го започнете другата седмица. Предпазвайте се да не изпаднете във финансови затруднения. Ако се занимавате с частен бизнес, успехът ще бъде с вас. Радвате се на хармония в личните отношения, но сте обзети от ревност, което ваши неприятели разпалват с интриги. Ако интимния ви партньор няма желание за секс, разберете каква е причината, защото може да е свързана с вас самите.

КОЗИРОГ

Не взимайте заеми, а ограничете разходите си. Трудности по вашия път няма да липсват. Част от тях са свързани с новите ви познати. Бъдете готови да отхвърлите неотложните служебни задачи. Не се включвайте в инвестиции, които са ви предложени в този ден, защото късметът изобщо не е на ваша страна и ще се провалите. Ако сте влюбени и имате намерения да създадете семейство, слушайте сърцето си, а не странични съвети. Във ваша власт е да сте в хармония с интимния си партньор и да изживеете за пореден път незабравими сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Бъдете внимателни във всичко, което предприемате на работното си място и не разчитайте на късмета си. Не взимайте прибързани и необмислени решения в края на месеца. Получавате предложения, които не са във ваша полза, но ще се наложи да се примирите и да ги приемете. Не бива импулсивно да пристъпвате към решение за смяна на работата си. Ново романтично увлечение този ден ще завърши с раздяла и душевни рани. Бъдете предпазливи към новите си познати. Не се подвеждайте по миловидното изражение и нежният поглед на мъж, целящ да ви обсеби и изостави. Ако сте семейни, проблемите са ви гарантирани.

РИБИ

Може да ви изнудват да помогнете на ваши приятели с пари, без те да са ви ги поискали лично. В никакъв случай не давайте заеми! Начинанията са нежелателни. Не надскачайте вашите възможности и не отлагайте важните разговори, въпреки че ще са трудни и без шанс да постигнете компромис. Отидете на гости или си поканете приятели у дома, за да хармонизирате отношенията с любимите си. Самотните жени ще срещнат подходящ партньор. Не пропускайте да докажете на любимия си, че чувствата му са споделени и се отдайте на желани сексуални наслади.