Хороскопът на Алена: Стрелците да не отказват помощ, Козирозите да не се поддават на емоции

ОВЕН

Бъдете оптимисти за крайния изход на финансова операция. Приемете трудностите като част от предстоящите промени, свързани с новите ви професионалните цели. Не сте ги споделили с никого, затова колегите ви може да вземат решения във ваша вреда. Начинанията днес са нежелателни. Обмислете промените, които са задължителни в личният ви живот, а също и тези, свързани с външният вид, ако сте се изоставили заради непрекъснатата си заетост. Не отказвайте поканата да посетите ваш приятел, който празнува рожден ден. Бъдете ослепителни.

ТЕЛЕЦ

Ако развивате собствен бизнес денят ви ще започне с активна работа по отстраняването на грешки, които вредят на всички. Избегнете конфликтите с колегите си. Днес напрежението може да провали деня ви. Подгответе за подпис финансовите документи. Не пропускайте да подготвите и договорите за назначаване на нови служители. Бъдете внимателни с хората, които обичате и на които държите, особено към близките си и по-възрастните си роднини. Не ги наранявайте без причина. Не е изключено да постигнете хармония в личните отношения, ако все още не сте семейни и да се отдадете на сексуални наслади.

БЛИЗНАЦИ

Вместо да си печелите врагове, проявете такт и не допускайте разправии заради ината си и желанието да отправяте хапливи забележки. Работете върху финансовата си стабилизация. Не се задълбочавайте без причина в ежедневните професионални проблеми. Не търсете несъществуващи грешки в работата на колегите си. Изпратете букет и бутилка вино на ваш приятел, който празнува годишнина от брака си. Вашите партньори очакват приятни мигове. Пригответе им вкусна вечеря и подредете романтична маса за двама, а те ще бъдат щастливи, ако не пропуснете и сексуалните мигове.

РАК

Вашите колеги ще ви дарят подкрепата си с удоволствие, ако им разкажете за новите си идеи. Те са не само интересни, но и увеличават възможностите за материални успехи. Не отказвайте допълнителна работа. Подгответе договорите, свързани с очаквани финансови инвестиции. Работете упорито и отхвърлете служебните си задачи. Не е изключено да разрешите важни семейни и лични проблеми, но условието за успех е да запазите спокойствие. Сексуалните ви отношения все още са проблемни и не сте активни, но е време да промените това положение, за да не подтикнете половинката си към изневяра.

ЛЪВ

Проведете разговори, свързани с бъдещи финансови инвестиции. Склонни сте да блестите с идеи, но не разчитайте, че ще ги възприемат лесно. Не пропускайте да докажете на колегите си, че цените тяхната помощ и професионалните им качества. Ще проявят разбиране към вашите намерения за промени на работното ви място. Проблемите ви в късния следобед са свързани със семейството, но и неприятните разговори носят полза и стабилизират отношенията ви, въпреки вашата упоритост и нежелание да се съгласите с тях. Не се гответе за сексуални изживявания, ако сте уморени, а по-добре се отдайте на почивка и сън.

ДЕВА

Бликащата емоция е причината да не сте съгласни с предложенията на колегите си, дори и ако са във ваша полза. Запазете спокойствие и се въоръжете с търпение, за да поправите допуснатите професионални грешки. Осъзнали сте, че ви пречат да постигнете целите си и сте отчайващо напрегнати и раздразнителни. Общуването с околните, дори и с най-близките ви е затруднено, заради желанието ви да спорите и да налагате мнението си чисто по женски, въпреки че не сте прави. От вас зависи дали ще изживеете романтични мигове и сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

От сутринта сте напрегнати и нервни, но причината е неясна. Вземете се в ръце и не проваляйте изпълнението на служебните си задачи заради обзелия ви гняв. Бъдете особено внимателни и предпазливи при общуване с колегите си. Късметът не е с вас. Вечерта избегнете сериозен конфликт с близките си. Не давайте информация за личния си живот, за да не се възползват от нея ваши неприятели от нея и да не навредят на отношенията ви. Сексуалният ви живот е причина да не сте във форма. Нередовният секс пък е причина да се комплексирате и да си мислите, че не сте достатъчно женствени.

СКОРПИОН

Гневите се с право на ваши колеги, които нагло се опитват да ви използват. Когато не постигнат целите си ви унижават. За съжаление вие сте допуснали поведението им до сега да остане ненаказано. Очакват ви срещи и разговори със стари делови партньори, които искат отново да работите заедно. Справяте се без проблеми със задачите си. Вечерта отидете на гости на ваши приятели. След като се приберете се отдайте на чувствата си и на интимни мигове с любимия си. Не пропускайте сексуалните удоволствия, които са желани от двама ви. Причина да ги избегнете е само ако сте прекалили с алкохола или не сте във форма.

СТРЕЛЕЦ

Осъществете служебно пътуване. Промяната на обстановката ще ви се отрази добре. Запознанствата от пътуването ще ви бъдат полезни, ако решите да създадете собствен бизнес. Не отказвайте помощ, ако са ви помолили за нея. Ще се натоварите с повече отговорности заради отсъствието на ваши колеги. Начинанията ви носят успех. Оправете възникналите недоразумения в семейството. Близките ви са разочаровани от вашето отсъствие от дома и безпричинно агресивно поведение вечерта. Назрява поредната разправия, заради съмнения във ваши прегрешения, които ще принудят брачния ви партньор да се откаже от интимните мигове и секса.

КОЗИРОГ

Не се поддавайте на емоцията. Заредете се с добро настроение и изгрейте в целия си блясък и в отлична форма на работното си място. Веднага се заемете с текущите си служебни задължения. Колегите ви са притеснени от вашето поведение. Няма да липсват провокативни действия, за да ви ядосат и принудят да се отклоните от задачите си. Не допускайте проблеми в семейството си, още повече, че за тях не съществува причина. Отношенията ви са идеални и не си струва заради служебни разправии да съсипвате и хармонията в дома си. От вас зависи да се въоръжите с оптимизъм и вечерта да се отдадете на романтични мигове и сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Отложете деловите разговори. Чувствителни и колебливи, днес сте обзети от крайности в поведението. От благодушие и отстъпчивост залитате към гневни изблици и нетактичност. Избягвайте запознанствата. Всяко ваше предложение ще бъде съпътствано с противопоставянето на колегите ви, за да ви развалят настроението ви. Личните ви отношения са проблемни и не са изключени скандали, които днес вечерта ще ескалират в решението на брачния или интимния ви партньор за раздяла. Изяснете недоразуменията, ако искате да съхраните връзката и брака си. Ако не успеете да се изясните не се надявайте на сексуални удоволствия.

РИБИ

Ако съществуват и най-незначителни професионални недоразумения, направете необходимите крачки за тяхното изясняване. Пътувайте или приемете предложение за задгранична командировка. Този път трудностите на работното ви място са породени от ваши грешки, които се налага да отстраните. Вечерта очаквайте сцени на ревност, ако не сте се прибрали навреме и сте пропуснали вечерята. Не мислете, че след като сте дали обещание да сте точни ще ви простят лесно закъснението, особено ако съпругът ви е приготвил вечерята, за да ви изненада.