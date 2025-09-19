Хороскопът на Алена: Стрелците да не приемат нови задачи, Козирозите да се пазят от неприятели

ОВЕН

Очертават се неподозирани възможности за разширяване на дейността ви, които не са за пренебрегване. Не отменяйте деловите срещи, а ги проведете рано сутринта. Ще ви изненадат с интересни предложения, които може да обмислите и обсъдите с близките си и с вашите колеги и да осъществите в следващите дни. Време е да постигнете яснота за бъдещите си лични отношения. Тези от вас, които не са щастливи в брака може да се разведат. Ако обмисляте раздяла няма причина да се отдавате на сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Задължително се обогатете с информация, която е полезна за работата ви и е от значение за вашия успех. Запознанства ви носят професионална полза, ако съумеете да ги съхраните и не побързате да се дистанцирате. В този случай вашата гордост и недостъпност ви вредят. Осъзнали сте, че е добре да промените нещо личния си живот, за да съхраните брака си. Точно какво сякаш все още не ви е ясно. Започнете от външния си вид и впечатлете партньора си. Сексуалните удоволствия не са гаранция за хармония в отношенията ви.

БЛИЗНАЦИ

Няма да ви липсват делови предложения. Успешно завършете служебните си задачи, за да избегнете загубите. Нови познати навлизат неочаквано в живота ви, като се домогват и до информация за бизнеса ви. Бъдете внимателни, за да не се превърнат в причина за бъдещи неприятности. Отнасяте се към близките си с любов и радост и знаете, че няма от какво да се притеснявате. Хармонията в сексуалния ви живот е причината да сте щастливи и доволни.

РАК

Избягвайте запознанствата, въпреки че общувате с лекота. В материално отношение очаквайте успехи, ако не проявите наивността си на работното място. Следобед ви липсва настроение, заради грешки на ваши колеги, които са ви принудили да работите и днес. Избягвайте агресивната критика. Рискувате да усложните отношенията с роднините си заради тяхното отношение към брачния ви или интимен партньор, което не одобрявате. От вас зависи да съхраните хармонията в интимните мигове.

ЛЪВ

Пътувайте и се подгответе за приятни емоции и запознанства. Преди това може да разговаряте за предстояща инвестиция, на която отдавате голямо значение преди края на месеца. Не се притеснявайте от трудностите, за да не съсипете постигнатото до момента.? ? Предложение за нова работа може да преобърне изцяло в негативна насока личния ви живот, ако бракът ви е нестабилен или домакинската работа е само ваше задължение. Сексуалните ви отношения са проблемни заради проява на ревност от страна на партньора ви.

ДЕВА

Добре обмислените действия са гаранцията за бъдещите ви успехи. Бъдете умерени в работата си и думите си и не показвайте на всички колко сте доволни от започнатото. Спестете си хвалбите за добрите финансови постъпления, за да не предизвикате завистта на колегите си. Не предприемайте промени, ако не сте подготвени за тях. Вредите си с проявата на прекалена доверчивост. Личните ви отношения не са стабилни. Прекалили сте с отсъствието от дома си. Вечерта се изненадайте партньора си с романтична вечеря.

ВЕЗНИ

От сутринта сте емоционални, но не сте агресивни. Очаквайте допълнителна работа, която ще ви донесе стабилни приходи. Анализът на грешките ви е във ваша полза. Обърнете внимание на Съдбовните предупреждения. Знаете, че трудностите ви предпазват от проблеми и ги преодолявайте с благодарност. Блокирайте опитите на ваши приятелки, пристигнали от чужбина, където работят и живеят, да ви отнемат днес времето, което принадлежи на близките ви. Бъдете откровени, ако сте с тях и споделете с партньора си причината за закъснението си.

СКОРПИОН

Не проявявайте амбиции да се доказвате пред колегите си, ако са ви засегнали, като се решите на цялостна промяна на работното си място. Рискувате да останете без работа. Когато изтрезнеете от обидата и осъзнаете, какво сте сторили, може да се окажете в безизходица, която да продължи и през следващия месец.Посетете със семейството си ваш болен приятел или роднина, който има нужда от внимание, за да се възстанови по-бързо и не бързайте да тръгвате. Вечерта бъдете с любимите си хора и се отдайте на интимни мигове.

СТРЕЛЕЦ

Справяте се блестящо, отговорно и компетентно със задачите си на работното място. Стабилизирайте постигнатите резултати и не се изкушавайте веднага да започнете новите си задачи. Още веднъж огледайте плановете си, за да избегнете разпиляването, захващайки се ту с едно, то с друго. Личните ви отношения са стабилни, но не оставайте следобед на работното място, за да не ядосате близките си. След като се приберете почистете дома си, а след това отидете на ресторант или вечеряйте с добро настроение в къщи и не пропускайте интимните мигове.

КОЗИРОГ

Не споделяйте плановете си. Рискувате да привлечете вниманието на неприятели, които със сигурност ще ви навредят. Нови идеи, които споделяте, ви обещават бързи финансови постъпления. Обмислете ги още веднъж, преди да поставите началото на тяхната реализация. При необходимост проведете неотложните разговори и срещи. Съветите на вашите близки ще ви помогнат да се справите с притесненията си. Създайте хармония и в личните си отношения. Не се надявайте на интимни мигове и секс, ако сте обидили неволно партньора.

ВОДОЛЕЙ

Необмислено и прибързано съгласие за инвестиция, примамваща ви с обещания за бърза печалба, ще ви лиши от спестяванията ви. Орисани сте да постигнете поредния материален успех, но сте застрашени от провал заради собствената си непредпазливост. Предпазвайте се от неподходящи запознанства, дори и ако ви ги налагат. Следобед не са изключени разправии на близките ви с ваши съседи, с които не общувате. Не се впечатлявайте, а успокойте семейството си. Съхранете стабилните си отношения.

РИБИ

Позволено ви е да се отдадете на активна работа и да спечелите неочаквано много пари, за които дори не сте мечтали, а срокът на изпълнение е до края на деня и е във вашите възможности. Радва ви възцарилата се хармония във вашето семейство, която е допълнителен стимул за вашия успех. Имате възможност да дадете изява на интелекта си. Съпругът ви е на мнение, че му изневерявате. Докажете му, че сте верни в любовта и брака. Несемейните да не се отдават на секс с непознати или нови партньори.