Хороскопът на Алена: Стрелците да не се инатят на колегите си, възможности за изява за Козирозите

ОВЕН

Не пътувайте, за да не пропуснете важни обсъждания на работното място. Задълбочете се в задачите си, за да ги приключите в рамките на работния ден. Ако не се справите ви очакват трудности в следващите дни. При възможност и финансова стабилност помогнете с малка сума пари на ваш приятел, който има финансови затруднения. Възможни са усложнения в личния живот или любовни разочарования. Не се впускайте импулсивно в нова романтична връзка. Не си позволявайте сексуални забежки извън семейството.

ТЕЛЕЦ

На работното си място се заемете с непрекъснато отлагани спешни задачи, които сте длъжни да завършите преди края на месеца. Не пътувайте, дори и ако имате нужда от промяна на обстановката! Предстоят ви неочаквани професионални обрати, които не трябва да ви заварят неподготвени. В личният живот може да настъпи охлаждане на чувствата, заради недоразумения с интимната ви половинка и да попречи да бъдете щастливи в любовта. Имате възможност да си създадете условия за спокойни интимни мигове и здравословен секс.

БЛИЗНАЦИ

Новина за неочаквано не много голямо повишение на заплатите ще зарадва не малко от родените в знака в днешния ден. Не проявявайте недоволство, защото малкото повишение води до по-голямо в скоро време. Въпреки трудностите, с които ще се сблъскате на работното място, успехът е с вас. Ревността ви е надхвърлила позволените граници и ви пречи да прецените правилно чувствата си. Не сте единствените, които се отдават на сексуални изживявания със случайни партньори, но днес те ви гарантират инфекции и болести.

РАК

Трудностите, заради неочаквани промени, ще ви амбицират да докажете на какво сте способни. Не бягайте от запознанства, защото този път ще ви донесат неочаквана полза. Появата на ваши покровители, които ценят уменията ви и искат да ви помогнат, е приятната ви изненада за деня. Влюбени сте, но и сте неуверени в чувствата си. Отново рискувате да изневерите, за да изпитате силата им, но ще си навредите, мили жени. Ако изневярата се състои само в обяд или вечеря, не е фатално, но не си позволявайте сексуален контакт.

ЛЪВ

Поставете ясна и конкретна цел и се заемете със служебните си задължения без повече отлагане. Обсъдете договорите за бъдещо сътрудничество и разрастване на дейността си. Пътуване с ваши близки е нежелателно, дори и да е неотложно, заради провеждането на делови разговори, които сте уговорили отдавна. Очаквайте нови запознанства и неочаквани и незабравими романтични приключения. Семейните жени да не изневеряват. Желанието за сексуални наслади с друг партньор е повод за неразрешими проблеми с брачния партньор.

ДЕВА

Стремежът ви към постигането на професионалните цели ще изкуши някои от вас да използват непочтени похвати. Не е изключено, подвластни на желанието да сте в първите редици, да прибегнете до измама, която ще ви навреди, защото бързо ще бъде разкрита. Бъдете честни в отношенията си, за да не затрудните придвижването си по пътя към успеха. В интимните отношения се радвате на приятни изживявания. Не допускайте ревност или интриги да съсипят хармонията помежду ви.

ВЕЗНИ

Променете отношението си към хората от вашето професионално обкръжение. Трудностите на работното място са преодолими, ако не затъвате в неприятностите на колегите си при положение, че няма как да сте им полезни. Неочаквани новини, които засягат ваш колега, може да променят плановете ви и да ви провалят целия ден. Не споделяйте с околните любовта си, за да не изживеете разочарование. Не пропускайте да докажете на любимия си, че сексуалният ви живот е удоволствие за вас.

СКОРПИОН

Трудностите в този ден са предизвикани и от ваши прибързани действия. Станали сте причина за финансови загуби, които вашите делови партньори, както и близките ви трудно ще простят. Не обиждайте и не се оправдавайте за грешката си. Успехът на работното ви място може се смени с разочарование. Денят е благоприятен за вас, скъпи жени. Съдбата им обещава нови романтични запознанства. Опитайте се да изгладите отношенията си с любимите си хора, особено ако снощи сте получили отказ за сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Не се противопоставяйте на предложенията на колегите си. Убедени сте, че са във ваша полза, но не изневерявате на нрава си и предпочитате да се инатите, защото не са хрумнали на вас. Не обещавайте заем на роднини, които ви молят за помощ, защото завистта им ще ви нарани. Няма да си получите парите обратно, а обидите им ще помните дълго. Ако сте решили да сключвате брак по сметка, днес можете да срещнете подходящия партньор. Помислете си дали това е мечтаното от вас щастие.

КОЗИРОГ

Денят ви носи отлични възможности за изява. Възползвайте се от всичко, което получите като предложение, дори и да не ви е ясно в началото, каква ще е ползата. Прочетете внимателно договорите за съдружие и финансова помощ, за да сте сигурни, че няма да претърпите бъдещи загуби заради нещо пропуснато. Прибързаността в разговорите с любимите ви хора е причина за неразбирателство. Не са уверени в чувствата ви и искат да се разделите. Няма да сте готови за сексуални удоволствия вечерта, а това е още един повод за разправия.

ВОДОЛЕЙ

Ще се справите със служебните си задачи, с които са ви натоварили сутринта. Съхранете в тайна своите планове, за да не допуснете ваши неприятели да ви попречат нарочно с неочакваната си намеса. Начинанията са нежелателни, късметът не е с вас. Съветвам ви вечерта да прекарате в дома си, а не на заведение. Пазете се от влиянието на ваши близки, които искат на всяка цена да ви подтикнат към нови запознанства. Не одобряват интимната ви връзка. Опитите им да ви обвържат с нежелан от вас партньор ви депресират.

РИБИ

Ваш близък ви засипва с мнение по различни въпроси и ви натоварва от сутринта в този ден, като си мисли, че ви прави добро. Запазете намеренията си и професионалните си планове в тайна. Споделете ги в деня, в който пристъпите към тяхното осъществяване, за да си спестите измами и опити да ви провалят. В разговорите с любимите ви хора не трябва да се прокрадват и най-малките съмнения за изневяра. Не ревнувайте без причина. Не се колебайте да докажете колко сте всеотдайни в чувствата си.