Хороскопът на Алена: Стрелците да не се притесняват от трудности, Козирозите да бъдат отговорни

ОВЕН

Рискувате да развалите отношенията си, затова ви съветвам да не бързате с начинанията още от рано сутринта. По-добре поставете началото им около обед. Безпощадни сте към подчинените си, но с право, след като съзнателно ви пречат. Колцина ли ще уволните до края на месеца? Вашите мисли и идеи ще достигнат до другите хора без особени усилия от ваша страна. Очертават се проблеми отново в личните отношения. Бъдете търпеливи и не питайте брачния си партньор за неща, за които не иска да ви отговори.

ТЕЛЕЦ

Начинанията са успешни. Изпълнени сте с желание да покровителствате околните, но не прекалявайте, за да не се окажете в центъра на конфликт. Прибързаността ви на работното място е забранена. Колегите ви ценят вашите възможности и знания, но е добре и вие да им докажете, че цените техните, за да не се почувстват употребени. Наясно сте, че ако са ви изневерили няма да простите и ще приключите веднага отношенията с интимния си партньор, но ако вие сте залитнали встрани ще търсите начин да получите прошка.

БЛИЗНАЦИ

Няма да ви липсват запознанства. Преценете ги добре, защото между хората, с които се срещате са ваши бъдещи делови партньори. Избягвайте разправиите на публични места, за да си спестите грубото отношение и физическа разправа от страна на непознати хора, които, без да знаят за какво сте се ядосали, няма да защитят вас, а виновните. Овладейте емоцията! Любимите ви хора са изпълнени с очакване за романтични мигове и приятни изживявания. Не ги лишавайте от тях. Вечерта си останете у дома.

РАК

Ще получите неочаквана, но важна подкрепа от влиятелни познати. Не е във ваша полза да сте прибързани, въпреки огромното ви изкушение да изпреварите времето. Жънете впечатляващи успехи в професионалният живот. Направете реална оценка на възможностите си, ако искате да осъществите успешно бъдещите си планове. Отношенията в семейството ви са хармонични. Не ги съсипвайте с ината си и нежеланието да сте в хармония с половинката си! Любимите ви хора се надяват, че вечерта ще се усамотите и ще се отдадете на сексуални изживявания.

ЛЪВ

Запознанствата ви може да не са подходящите, затова не споделяйте плановете си с непознати хора. След време ще съжалявате, че сте се доверили. Не е във ваша полза да противоречите на колегите си. Не допускайте влиянието на агресивни и настойчиви наставници, защото трудно ще се откъснете от тях, за да си извоювате самостоятелност. Семейството ви е недоволно от отсъствието ви вечерта, но ще се наложи да прояви разбиране, защото то е важно и за бъдещите ви професионални успехи.

ДЕВА

Бъдете разумни. Не е необходимо да давате пари на някой, спрял ви на улицата, или да харчите на обяд за случайни хора, прилепили се за вас, за да ви използват. Задълбочете се в задачите си на работното място, за да не станете причина за служебни проблеми. Затрудненията ви изнервят и ви пречат да постигнете целите си за деня. Не проявявайте лекомислие. Не пренасяйте лошото си настроение от работното място в семейството и на среща с партньора си. Вечерта се постарайте да не спорите с любимите си.

ВЕЗНИ

Заемете с ежедневните си служебни задължения. Не са желателни прекалено активни действия от ваша страна, ако усещате липса на компетентност, напротив, бъдете искрени, ако ви е необходима помощ. Емоцията е водеща и може да доведе до проблеми в отношенията ви, ако не я овладеете. Запазете спокойствие, което е гаранция и за доброто ви настроение, но надали ще успеете. Близките ви и брачния ви партньор очакват да сте заедно вечерта, мили жени. Отдайте се на чувствата си.

СКОРПИОН

Въпреки трудностите сте в професионален подем. Успехът е с вас, ако разчитате само на себе си и не се надявате на помощ от страни, която може да се окаже подвеждаща или хората, на които разчитате, да ви навредят. Съветвам ви след като завършите задачите си да се отдадете на почивка. Не се поддавайте на желанието да работите до късно вечерта, за да си спестите неприятности. Не допускайте агресията да премине и в отношенията с любимите ви, които не са заслужили с нищо лошото ви отношение.

СТРЕЛЕЦ

Приходите ви ще дойдат, ако сте дейни и отговорни и не сте прибързани. Трудностите са случайни и не заслужават вниманието и притесненията ви. Въпреки тях сте в състояние да се справите бързо със служебните си задължения. Бъдете уверени в качествата и знанията си. Не разчитайте на помощ, заради завистта на околните, които очакват да се провалите. Не се надявайте на среща с дългоочакваната голяма любов, ако сте изживели скорошна раздяла. Още не сте в състояние да преценявате правилно новите си познати.

КОЗИРОГ

Бъдете отговорни и внимателни. Не тръгвайте на път, ако сте заредени с агресия, подтикваща ви да шофирате с висока скорост. Планирайте действията си, свързани с постигането на новите ви професионални планове. Въпреки трудностите ще се справите със задачите си на работното място. Отдайте се на чувствата си и не пренебрегвайте романтичните мигове тази вечер. Може да пропуснете сексуалните удоволствия, единствено, ако те са насилие над волята ви, за да не разочаровате интимната си половинка.

ВОДОЛЕЙ

Не отказвайте предложенията за допълнителна работа, ако имате знанията и силите да я завършите в рамките на този ден. Ще ви изненада новина свързана с неочаквано високи финансови постъпления. Не давайте заеми, защото исканията на колеги и приятели не са недобронамерени. Отговорността към постъпките ви е задължителна. Брачната ви половинка се старае да се съобрази с вашите задължения, но сте длъжни да намерите време и за интимни мигове и разговори със семейството си.

РИБИ

Не допускайте загуба на пари заради необмислени и рисковани инвестиции, за които сте готови да дадете съгласие. Трудно ще възстановите финансовата си стабилност. Изнервени сте, а емоцията пречи на възможността да си наложите спокойствие. Не се доверявайте на хора, които целят да се заемете с осъществяване на техни проекти. Радвате се на успех в личните отношения, но се пазете да не предизвикате ревност заради неочаквано впечатляващо запознанство. От вас зависи дали ще изживеете незабравими сексуални мигове.