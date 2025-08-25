Хороскопът на Алена: Стрелците да проверят поднесена информация, Козирозите да не показват раздразнение

ОВЕН

Не се поддавайте на искания за промени, които не сте предвидили. По-добре изчакайте и обмислете всички свои идеи в детайли. Склонни сте към конфликти. Пътуванията, ако са наложителни, осъществете с обществения транспорт. Трудности няма да липсват, защото сте склонни да се откажете от работата си. Отдалечили сте любимите си хора и страдате, защото се чувствате самотни. Време е днес да намерите отново пътя към сърцата им. Сексуалните ви отношения естествено са проблемни. Нямате желание за интимна близост, заради нежеланието ви да се извините.

ТЕЛЕЦ

Не е изключен конфликт с ръководството и агресия от страна на непознати хора. Разсеяността ви може да доведе до финансови загуби заради погрешно решение за инвестиции. Не се опитвайте да свършите работата си за по-кратко от определеното време. Възможни са грешки, които трудно ще поправите. За вас любовта играе водеща роля през целия ден. Успехът е с вас, ако чувствата ви са споделени. Не се опитвайте да флиртувате. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия, но не проявявайте своята първична същност.

БЛИЗНАЦИ

Предстои ви ден позволяващ стабилизация. Всичко, което предприемате, трябва да е разумно. Подхождайте реалистично към действителността около вас, за да си спестите провалите при недоглеждане и разсеяност. Не пренебрегвайте обичайните си служебни задължения заради срещи и разговори, които не са свързани с работата ви. Обмислете промените, които са задължителни и свързани с вашия личен живот. Вечерта очаквайте романтична среща. Сексуалните удоволствия са ваша мечта за този ден, но се съобразете и с желанието на интимния си партньор.

РАК

На работното място ще ви възложат задачи, с които не сте сигурни, че ще се справите. Не са ви дали указания и този факт ви затруднява допълнително, но може да се окаже, че имате подкрепата на Съдбата. Тактът и търпението са ви от полза. Завършете до края на деня започнатото и отложете важните разговори за следобед. Вечерта се отдайте на семейството и на любимия човек. Разходете се. Порадвайте се на романтични мигове. Стабилизирайте отношенията у дома. Сексуалният ви живот е на ниво, но не трябва да проявявате агресия в леглото, дори и ако неистово ревнувате.

ЛЪВ

Разчитайте изцяло на съобразителността си и на възможността да намерите нестандартни начини за разрешаване на проблемите на работното място. Възможни са финансови успехи. Нежеланието ви да проявите разбиране към предложението на колегите си и да промените начинът си на работа е във ваша вреда. В интимен план ви очакват приятни изживявания. Не допускайте ревност или интриги да съсипят хармонията помежду ви. Въпреки, че сте уморени от напрегнатия работен ден, сексът ще ви помогне да се възстановите бързо.

ДЕВА

Ще ви е трудно да се примирите с обидните думи изречени от ваш колега, но не бива да се ядосвате. Не сте готови да простите и затова конфликтите с ръководството и колегите ви са реална опасност, която може да ви навреди. Деловите разговори са неуспешни. Отложете ги. Нереалността на плановете може да доведе до финансови загуби. В личните ви отношения отново ще настъпи хаос, заради недоразумения породени от ваши думи. Разрешете проблемите спокойно. Ако партньорът ви реши да ви допусне до себе си, не превръщайте сексуалните мигове в безкрайни разговори.

ВЕЗНИ

Не е изключено да пропилеете деня си в разрешаване на семейни проблеми и работата ви да изостане. Не допускайте провал след като сте пожънали небивал успех предишния ден. Гарантирате си го, ако сменяте тактиката си според обстоятелствата, но без прибързаност. Изпълнявайте преките си задължения на работното място. Самотните жени ще привлекат вниманието на противоположния пол, но запознанствата ще приключат с разочарование, ако се доверите на първата среща и допуснете новия си познат до себе си. Не бързайте със сексуални удоволствия, ако не сте уверени във възможността да изпитвате чувства и те да са споделени.

СКОРПИОН

Стараете се да общувате с различни хора, сякаш търсите нова среда. Завършете всички започнати занимания и обмислете новите, които може да не започвате веднага. Не се разсейвайте, за да не загубите напразно времето си. Не очаквайте новина за очаквани плащания. Ще закъснеят. Бъдете предпазливи при делови разговори и срещи. Ако сте се отдали на мисли за романтична среща, обадете се веднага и я уговорете, за да не ви изпреварят съперници. Вечерта можете да изживеете незабравими романтични мигове и сексуални удоволствия, ако имате до себе си родени в Овен или Лъв.

СТРЕЛЕЦ

Преди да се доверявате на поднесената ви информация, я проверете лично. Днес се пазете от прибързани действия. Конфликтите са заради промени на работното място, които не желаете да обсъдите. Очаквайте да получите известие за приходи, които ще ви зарадват защото идват навреме. Деловите срещи са успешни. Семейните проблеми или битови разправии ще повлекат след себе си допълнителни разходи и нервно напрежение. Не изневерявайте, само защото искате да си отмъстите. Сексът с непознат партньор няма да ви достави удоволствие.

КОЗИРОГ

В този ден сте в добро настроение и е във ваша полза да го запазите, вместо да се впечатлявате от нечия непочтеност, за която Съдбата ще се погрижи вместо вас. Не проявявайте агресия и не показвайте раздразнение без причина, а и да има такава преглътнете я. Начинанията са успешни. Не пропускайте добрите възможности, които ви дарява Съдбата. Романтичната среща, която сте уговорили, ви изпълва с радост, защото сте обикнали от пръв поглед обекта на чувствата си. Сексът с брачния партньор може да ви достави удоволствие, ако не закъснявате след работа и не допуснете разправия.

ВОДОЛЕЙ

Бъдете предпазливи към новите си познати и се предпазвайте от грешки. Страдате заради невъзможността ви да оцените реално характерите на хората, с които се срещате. Не създавайте предпоставка за скандал с ваш инатлив колега. Ако вечерта сте планирали гостуване не ви препоръчвам да пътувате, за да избегнете проблемите с пътната полиция. Личните ви отношенията са хармонични, но не трябва да ги съсипвате с отсъствието си от дома. Семейните жени ще бъдат щастливи в интимните мигове. Несемейните жени да не се впускат в инцидентни сексуални удоволствия.

РИБИ

Трудностите, които не сте очаквали, ще ви извадят от равновесие сутринта. Ще се наложи да промените намеренията си, за да се справите със задълженията си. Разговорите за финансова подкрепа ще бъдат удовлетворени, но забравете за начинанията. Стабилизирайте постигнатото до този момент. Омъжените жени да очакват лични проблеми, заради прояви на ревност от страна на партньора им, но причината може да е достигнала до него информация за флирт на работното място. Може да срещнете подходящия партньор, ако все още не са семейни и се чувстват самотни.