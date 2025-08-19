Хороскопът на Алена: Стрелците с шанс за възход, Козирозите ще получат добро заплащане

ОВЕН

Ще изпитате желание да се скриете, да се отдадете на себеанализ, за да прецените какво постигнахте през изминалата седмица. За съжаление служебните ви задачи не търпят отлагане. Не отказвайте предложение за допълнителна работа, защото ви гарантира добри приходи в началото на тази седмица, но само ако ще я завършите бързо. Прибързаността е забранена. Чувствате, че сте отдалечили от себе си любимите си, но причината е във вашето поведение, което ги е наранило. Не бързайте да се впускате в изневери и секс със случайни партньори, само за да задоволите нараненото си его.

ТЕЛЕЦ

Време е да планирате грижливо бюджета си за последните месеци на годината. Но проявявайте щедрост, защото скоро ще имате нужда от пари и ще съжалявате, че сте били неблагоразумни. Днес се срещнете и поговорете с ваши колеги извън работното място. Така някой няма да ви притеснява и ще получите желаната информация. Не се изкушавайте да се впускате в романтична връзка, ако сте семейни, защото скоро ще съжалявате, а връщането назад може да се окаже невъзможно. Сексуалните ви отношения не са хармонични и взаимно желани. Не винете любимите си.

БЛИЗНАЦИ

Ще се ядосате, защото ще получите отказ от ваш приятел на когото разчитате и сте помолили да ви помогне, но той е появил егоизма си и завистта си към вашите бъдещи успехи. И без него ще сте блестящи. Трудностите са причина да се справяте по-бавно със задачите си, но успехът няма да ви изостави. Бъдете отговорни към работата си! Ако имате запознанства, свързани с личния ви живот, мили жени, предпазливостта е задължителна, защото рискувате да се обвържете с неподходящ партньор. Знаете, че сексът ви доставя удоволствие, само ако той отговаря на темперамента ви или чувствата ви са така силни, че сте готови да се съобразите с неговите желания.

РАК

Работете активно и не отказвайте предложенията за помощ, стига да не са злонамерени. Ще се справите успешно с всичките си задължения. Промените и пътуванията са успешни. Обогатете се с нови знания. Не отказвайте изгодни предложения за работа, дори и да са свързани с промяна на работното място. Възможни са усложнения с близките ви хора, заради невъзможност да дадете израз на истинските си чувства. Вечерта ще се радвате на романтична среща. Направете без колебание крачката към изясняване на отношенията, зарадвайте любимия с подарък и се отдайте на приятни сексуални изживявания.

ЛЪВ

Днес сте заредени с оптимизъм и желание да изясните недоразуменията на работното място. Стабилните отношения ви гарантират подкрепа от страна на ваши делови партньори. Емоцията няма да ви позволи да сте обективни и ще стане причина за разправия с колегите ви, ако решите, че сте уверени в правотата си и спорите. Не се опитвайте да спечелите нечие сърце, ако сте семейни или пък сте сериозно обвързани. Ще сгрешите, ако се подадете на сексуалните си желания и се обвържете с малко познат партньор. Да не говорим, че може да забременеете и върху вас да се стовари лавина от проблеми.

ДЕВА

Действайте организирано и целенасочено. Днес сте в отлична форма. Въпреки този факт не отказвайте помощ, ако искате да се справите без проблем с работата си. От вашата упоритост зависят успехите ви на работното място и бъдещите ви професионални планове. Сексуалният ви живот изисква да сте по-активни, ако искате да се чувствате добре. Семейните жени ще изживеят краткотрайно романтично увлечение, но ако не сте семейни, то може да се окаже прелюдия към стабилна връзка.

ВЕЗНИ

Деня не е добър за преглед на документи. Не отказвайте пътуване, дори и ако се налага да ви заместят на работното място. Справяте се отлично с професионалните си задължения. Прибързаността е забранена. Увеличете приходите си. Не се колебайте и проведете важните служебни разговори. Влюбили сте се неочаквано и силно. От вас зависи да съхраните чувствата си и да спечелите сърцето на любимия човек. Не се поддавайте на желанието на ваши приятели, да ви накарат да прекратите връзката си.

СКОРПИОН

Постигнете стабилност на работното място. Имате възможност да завършите доходни задачи, но не и да започвате нови. Радвате се на успех и признание. Оценката, която ще получите днес е от значение за новите ви проекти и за материалното ви състояние. Не се поддавайте на ухажори, които искат да похарчите парите си за тях и ви омайват, че ви обичат. Изневярата заради внезапно обзели ви чувства, които са моментно състояние, ще ви отдалечи от създадената хармония в сексуалните отношения.

СТРЕЛЕЦ

Имате нужда от подкрепа на вашите планове, но и шанс за възход. Не предявявате прекалено високи изисквания към колегите си заради възможни проблеми в отношенията. Деловите разговори са успешни. Пазете се от прикрити недоброжелатели. Бъдете внимателни към новите делови запознанства. По-добре ги отменете. Разрешете още сутринта семейните си проблеми. Подарете сърцето си, ако сте се влюбили днес. Възможно е несемейните жените да изживеят краткотрайно увлечение. Сексуалните контакти може и да не ви доставят очакваното удоволствие, ако не сте изяснили недоразуменията с интимния си партньор.

КОЗИРОГ

Ще получите добро заплащане, след като работите активно, но бъдете умерени и спазете изискванията на Съдбата. Очаквайте промени и приятни новини, свързани с материални успехи. В лошо настроение сте във втората половина на деня, но ще го преодолеете. Отложете деловите срещи и разговори. В семейните отношения и в общуването с партньора си са възможни проблеми. Раздразнителността ви подтиква да нагрубявате и да дразните. Добре е да се въздържате. Въпреки че нямате желание за секс си помислете дали именно сексът няма да ви сдобри.

ВОДОЛЕЙ

Днес сте избухливи и заядливи, провокирани и от забраните. Въпреки намерението ви да не работите, се налага да се заемете с преките си професионалните задължения. На работното място завършете започнатото. Начинанията са нежелателни. Настроението ви е променливо и води до грешки. Личният ви живот е в криза, защото се чудите дали да останете с брачния си партньор или е по-добре да се разделите. Сексът няма да ви даде отговор на притесняващите ви въпроси.

РИБИ

Използвайте възможността да промените начина си на живот и да го направите по-добър. Рутинните занимания ще ви помогнат да се освободите от напрежението и да сте в хармония с правилата. Не планирайте срещи с приятели и не спорете с никого. Отложете деловите разговори и оставете начинанията за друг ден. Не проявявайте агресия. Вечерта очаквайте проблеми в семейството. Трябва да решите дали да продължите живота си с вашия партньор. В момента на истината преценете имате ли все още чувства към него. Не се отдавайте на сексуални удоволствия, защото след това ще съжалявате. Възможно е ако сте несемейни да се увлечете в нова романтична връзка.