Хороскопът на Алена: Твърде много емоции за Близнаците, Раците да се уповават на знанията и интуицията си

ОВЕН

Всички, които точат зъби за ново професионално поле за изява, да не бързат, защото избора им може да се окаже погрешен, да се въоръжат с търпение и най-напред да проучат всички подробности. Днес сте амбицирани да заемете нова професионална позиция, но промените може да се окажат негативни. В личният живот постигате спокойствие. Обявете годежа си, ако сте сигурни, че сте срещнали подходящата половинка. Отдайте се на сексуални удоволствия, които ще ви доставят незабравими мигове.

ТЕЛЕЦ

Подгответе се за рутинни и досадни служебни задължения и липса на емоции в свободното време. Ще се изнервите, заради усещането, че сте лишени от личната си свобода. Деловите срещи и запознанствата на работното място изобщо не са очакваните, а и късметлии от разговорите, които провеждате няма да сте вие. Бъдете тактични, ако близките ви са допуснали грешка в поведението си. Не си струва да се стига до скандал. По-добре се отдайте на приятни разговори, вечеря и сексуални удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Вашата емоция надхвърля позволените граници и може да се наложи да изяснявате причината за съществуващите от месеци професионални проблеми. Не мислете, че ще се случи чудо и всичките ви притеснения на работното място ще изчезнат сами. Спорът с вашите началници в този ден ви гарантира понижение или уволнение. Няма да срещнете разбиране в семейството си заради днешното отсъствие от дома. Претенциите на близките ви ще доведат до скандал. Сексът няма да ви достави удоволствие.

РАК

Мечтаете да се захванете с нова дейност в следващите дни, а днес ще я обмислите до най-малките подробности. Направете крачката към ново начало, но като разчитате на своите знания и на интуицията си. Внимателно прочетете договорите, които искате да подпишете след две седмици, защото те са гаранция за бъдещата ви финансова стабилност, но поискайте клауза за преподписване, за да ги подпишете окончателно след края на меркуриевата регроградност. Очертават се проблеми в личните ви отношения заради любовните ви авантюри.

ЛЪВ

Във ваши ръце е възможността да направите крачката към осъществяване на вашите идеи и да поставите началото на нови задачи. Късметът е на ваша страна, а общуването е полезно за вас. Предстои ви изключително успешен ден. Не се изненадвайте, ако ваши стари познати внезапно се появят отново в живота ви. Не бързайте да им се доверявате. Изпълнени сте с желание да наложите мнението си на всяка цена, без да се съобразите с исканията на близките си. Отдалечавате ги от себе си и се лишавате от тяхната подкрепа и от полезния и зареждащ ви със сили секс.

ДЕВА

В деловата сфера разчитайте на рутината. Успехът е с вас. Бъдете внимателни при създаването на нови делови партньорства, за да избегнете бъдещите проблеми. Не е във ваша полза да разказвате за предстоящите си срещи и начинания, особено ако ще поставите началото им преди края на месеца. Споделете с близките деня си, а вечерта бъдете заедно в дома си, за да ви разберат и да не се сърдят, че сте отпуснати и без желание за разговори. Откажете се от секса, ако нямате желание. По-добре е да сте искрени.

ВЕЗНИ

Опитват се да ви подчинят на волята на вашите началници, но те няма как да властват над вас. Искате да постигнете важна цел и ще успеете, въпреки тяхното противопоставяне. Въпреки нахалството на вашите колеги и опитите да ви отклонят от избраната от вас посока, успехът е с вас и няма да ви изостави. Няма причина да не отидете на вечеря с любимите си хора, ако сте я обещали предварително, защото яда им може да ви дойде в повече в този ден. След като се приберете, ако имате настроение не пропускайте интимните мигове.

СКОРПИОН

Чувствате се уморени, но е добре да се трудите активно, да сте дейни поне до обед. Заемете с текущите си служебни задачи, но само ако сте отхвърлили спешните. На работното място ви изненадват с допълнителни задължения, които озадачават и вашите колеги. Не се ядосвайте, защото следобед ще си почивате в приятна компания. Постарайте се вечерта да прекарате повече време с любимите хора. Те страдат заради невъзможността да сте по-често заедно. Сексуалните удоволствия не са на първа позиция вечерта.

СТРЕЛЕЦ

Овладейте вашето нетърпение и се задълбочете в служебните си задължения. Денят ви носи успех, приходи и интересни срещи, а за мнозина и романтична вечеря. Днес имате възможност да получите подкрепа на идеите си не само от вашите колеги, а и при среща с влиятелни хора, които са оценили знанията ви. Възстановете хармония в отношенията си с вашите близки, а също и с възрастните си роднини, дори и ако заради годините им са заядливи и несговорчиви. Сексуалните удоволствия ще ви се отразят добре.

КОЗИРОГ

Странна отпадналост е причината да изостанете със задачите си днес, но сте в състояние да я надмогнете. Не се депресирайте, а осъзнайте, че ще се справите с всичко планирано заради добрите условия за работа. Начинанията са успешни. Когато провеждате делови разговор се постарайте да бъдете убедителни и да не противоречите. Докажете, че сте готови на примирие с половинката си и чувствата ви не са се променили. Справете се със семейните си задължения, за да не се лишите окончателно от сексуални наслади.

ВОДОЛЕЙ

Не проигравайте успешното стабилизиране на постигнатото от вас до момента. Трудностите са породени от новите ви делови партньори, които не искат да работят, както очаквате. Мамят ви, подиграват ви се на наивността и се опитват да ви отнемат част от вашите пари и договорени проекти. Защитите правата си без да позволявате на други хора да разговарят вместо вас. Не ви трябват такива партньори. За да се справите с проблемите в семейството е добре да си наложите спокойствие.

РИБИ

Тези от вас, които са натрапчиво активни на работното си място, ще си спечелят неприятели. Обмисляйте внимателно действията си, за да не обидите някой от вашите колеги. Не обиждайте никого и не проявявайте ината си към вашите делови партньори. Ако спазите това изискване, успехът е с вас. Не се изненадвайте, ако при промяна във вас самите отношението на близките ви също се е променило. Трудно им е да осъзнаят, че сте заели по-високо обществено положение и ще сте по-заети, но от друга страна ви уважават и ценят.