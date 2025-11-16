Хороскопът на Алена: Трудности за Близнаците, Раците да съхранят добрия тон в работата

ОВЕН

Прибързаните делови решения ви носят проблеми. Не се захващайте с нови служебни задачи, дори и да са ви помолили или разпоредили. По-добре ги откажете или отложете. Запознанствата ви носят бъдеща полза. Откажете и предложената ви допълнителна работа, след като сте сигурни, че няма да я отхвърлите в срок и ще си изпросите критика и подигравките на вашите колеги, които ви нараняват. Ново запознанство или среща със стари познати, ще остави у вас спомена за разочарования и тъга и ще обтегне отношенията.

ТЕЛЕЦ

След като сте предизвикали проблеми заради ваши пропуски ще се наложи да проведете разговори с ръководството, за да ги разрешите. Не очаквайте успехът да ви споходи, ако не сте си свършили работата. Въпреки, че няма да ви е лесно, за ваша изненада ще се справите с неприятностите, които възникват не по ваша вина и ще получите похвала, стига да сте търпеливи. Стабилизирайте постигнатото в личните отношения и съхранете брака си, дори и ако преживявате поредната криза.

БЛИЗНАЦИ

От сутринта в почивния ден трудностите ви преследват както в личните така и в деловите отношения. Не си нанасяйте сами вреда с ненужни притеснения, а се заемете със задълженията си като се вслушате и в своя вътрешен глас. Успехът е с вас през целия ден, ако не допуснете притесненията, често без основателна причина да навредят на самочувствието ви. Отделете време за себе си и да си починете, подредете дома си.

РАК

Привидно се радвате на успех и признание, но сте длъжни да съхраните добрия тон при делови срещи, да не се поддавате на ласкатели, да избягвате рискованите начинания, само защото са ви помолили многократно да се включите и да помогнете на приятели. Не се надявайте на мечтания резултат, ако провеждате разговори с ваши бъдещи делови партньори в този почивен ден. Не забравяйте, че създадената хармония в семейството ви е гаранция за доброто ви самочувствие.

ЛЪВ

Успехът е с вас, но го заслужете като докажете, че сте отговорни. Планирайте задачите си и срещите си до края на месеца. Колкото и да ви е трудно премълчавайте и не критикувайте близки, приятели, колеги. Всички делови разговори днес, в почивния ден, са успешни, дори и виртуалните. Вечерта ще ви зарадва романтична среща. Не се впускайте импулсивно в нова романтична връзка. Не си позволявайте сексуални забежки извън семейството.

ДЕВА

Не е във ваша полза да си внушавате проблеми, защото те са само във вашите мисли, въпреки че можете да ги проектирате в реалността на вашето ежедневие и след това сами да сте виновни за неудачите си. Заредени сте със сили и желание за работа и успехът в начинанията ви е гарантиран. Денят е почивен и ще се чувствате добре, ако го използвате по предназначение. Вечерта отидете на ресторант. Ще се освободите от напрежението, а и ще зарадвате близките си с тази промяна след напрегнатия ден.

ВЕЗНИ

Променете отношението си към ваши колеги и не бъдете добронамерени към завистливите, въпреки че ги съжалявате заради невъзможност да осъзнаят вредата от завистта, вместо да се поучат от вас. Така ще си спестите опитите да ви натоварят и с техните задължения. Днес, в почивния ден, не е във ваша полза да разговаряте по делови въпроси. Заемете се само с рутинните си задължения. Жените да очакват нови интересни запознанства.

СКОРПИОН

Впечатляващо общителни, чаровни и успяващи, будите завистта на околните, особено роднини - алчни и мераклии за парите ви, които не са заслужили, но искат на всяка цена да ги имат. Обмислете предпазливо промените. Не разчитайте само на късмета си. На работното място не се ядосвайте, че сте длъжни да се занимавате със спешни служебни задачи в почивния ден. Успехът е с вас. Освободете се от песимистичните мисли, които ви преследват от сутринта. Не ги пренасяйте в дома си.

СТРЕЛЕЦ

Заемете се със служебните си задължения. Във ваша полза е да избегнете деловите разговори и запознанствата. Ще ви донесат бъдещи проблеми, не защото сте били разсеяни, а защото подписването на договори няма да ви носи очакваните приходи, а и Меркурий е ретрограден и съботира качественото изпълнение на договорите. Срещите с непознати, които постоянно кръжат около вас и упорито търсят начин да се приобщят към професионалното ви обкръжение, не са във ваша полза.

КОЗИРОГ

Трудно ви е да общувате, вглъбени в мисли за работата, която имате намерение да отхвърлите до края на работния ден, но ваши колеги, които искат да обсъдят важни проекти ви агитират да включат и вас, като ви примамват с отлично възнаграждение. Бъдете предпазливи и се доверете на интуицията си. Заетите със спешни служебни задачи да бъдат по-дейни, но и отговорни. Постарайте се да не предизвиквате гнева на близките си заради прояви на нервност от ваша страна.

ВОДОЛЕЙ

Няма да сте доволни от запознанствата, но пък работата ви спори. Вечерта ще ви зарадва гостуване на ваши приятели и неочаквано поднесена ви добра новина, която ви дарява оптимизъм. Късметът във финансово отношение не е с вас, ако в този почивен ден решите да давате обещания за участието си в инвестиционни проекти, които не сте планирали. В личните ви отношения ще настъпи криза. По-добре откажете вечерята с ваши колеги, но съхранете мира в семейството си. Не се отказвайте от романтичните мигове.

РИБИ

Не е във ваша полза да се обвързвате без детайлен анализ с участие в рисковани начинания, въпреки че изкушението е огромно, но мисълта за възможни загуби не е за пренебрегване. Предпазливостта ви носи успех. Няма да липсват и запознанства. На вашето работно място бъдете изключително дейни, защото имате възможност да постигнете финансов успех. Разкажете на вашите близки как е минал денят ви и обсъдете предстоящите празници.