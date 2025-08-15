Хороскопът на Алена: Трудности изнервят Овните, Телците да не рискуват с нови задачи

ОВЕН

Днес ви изнервят трудности, които са породени от ваши грешки и пропуски на колегите ви. Ще променят изцяло плановете ви за деня, но това е във ваша полза. Запазете спокойствие и разчитайте на себе си. Проверете всичко внимателно и не разпращайте документи, подписани от вас, без да сте ги прочели отново. Не допускайте бързо до себе си хората, с които се запознавате в този ден. Възможни са разочарования, ако решите да ги превърнете веднага в интимни партньори. Сексът няма да ви достави удоволствие, ако не е с хора, които ви обичат.

ТЕЛЕЦ

Не рискувайте с нови задачи, особено свързани с инвестиции, за да избегнете финансови загуби. Денят ви носи добри приходи, които сте в състояние да инвестирате в губещи сделки заради ласкателствата на колегите ви и податливостта ви на влияние, но в нечия полза. Опитите ви да спечелите сърцето на обекта на вашите чувства ще се окажат напразни. Не се опитвайте да го привлечете с подаръци или вечеря в скъп ресторант, въпреки че това не е типично за вас. След това ще страдате.

БЛИЗНАЦИ

Пригответе се за неприятни новини, които са свързани с финансови проблеми във вашата фирма. Бъдете търпеливи и въздържани и ще намерите бързо изход от ситуацията. Не обвинявайте вашия счетоводител и подчинените си. Писателите, художниците, актьорите и музикантите имат възможност за изява. Вечерта бъдете с близките си. Чувствата ви са споделени. Не изяснявайте без причина отношенията с любимите си хора, защото ще се изпокарате. Вечерта ще се лишите от сексуални наслади, заради невъзможност да премълчавате.

РАК

Ако се налага да подписвате финансови документи при възможност отложете тази задача за следващите дни. Не взимайте прибързани решения на работното място и не допускайте да ви манипулират. Предпазвайте се от влошаване на отношенията с колегите и деловите си партньори, като сте разумни и не им се противопоставяте. Ако не сте прекалили с претенциите си и не сте развалили докрай настроението си, очаквайте романтична среща. Сексуалните ви отношения трябва да са в пълен синхрон и да задоволяват желанията и на двама ви.

ЛЪВ

Очаквайте добри резултати в професионално отношение. Задълбочаването в работата и умението ви да разпределите правилно времето си, ще ви донесат успех и признание. Не е желателно да пътувате, защото мислите ви за заети с неотложни задачи и сте разсеяни. Ако сте решили да сключвате брак по сметка, можете да срещнете подходящия партньор. За да сте сигурни, че ще впечатлите сексуалните си партньори, се съобразявайте с желанията им в леглото.

ДЕВА

Не допускайте да ви оказват натиск на работното място и не изпадайте в противоречие с принципите си. Бъдете сдържани и хладнокръвни. Не реагирайте емоционално на това, което става около вас. Отрицателната нагласа би довела до финансови загуби, а от случващото се със сигурност можете да извлечете дългосрочна полза за себе си. Неочаквани промени в личния ви живот ще засегнат и интимните ви отношения. Прибързаността при вземане на решения ще съсипе любовта ви. Склонни сте да се отдадете на секс със случайни партньори, само за да докажете на себе си, че сте желани.

ВЕЗНИ

Денят е благоприятен за начинания. Направете инвестициите, които сте уговорили. От вас зависи да избегнете загубите. Възможен е конфликт с хората от обкръжението ви, заради нежеланието ви да се подчините на неписаните закони на работното място. Бъдете търпеливи и сдържани. Възможни са нови запознанства, които ще прераснат в сериозна връзка. Семейните жени да се пазят от изневяра. Несемейните имат шанс за романтично запознанство, но не ги съветвам да бързат със сексуалните удоволствия.

СКОРПИОН

Не проявявайте сервилност при делови разговори с вашите началници и колеги. Бъдете внимателни при работа с финансови документи и не ги подписвайте. Възможни са загуби. Поемете инициативата на работното си място. Ще се наложи да се натоварите с повече задължения, заради отсъствието на ваши колеги. Вечерта очаквайте сцени на ревност, която ще ви подразни и депресира. Причината е вашето поведение, което е дало повод за съмнения в чувствата ви. Лишени сте от възможността да изживеете сексуални удоволствия, но сте си виновни сами.

СТРЕЛЕЦ

Не бъдете прекалено доверчиви. Подгответе се както за положителни така и за негативни обрати на работното място. Не са изключени финансови загуби. Всяко ваше решение може да има неочаквани последици. Ако се наложи променете плановете си. Не търсете нова работа. Няма да постигнете желаното. Вечерта ще се радвате на романтична среща. Намесата на ваши приятели в личните ви отношения ще доведе до раздяла с интимния партньор, ако допуснете това. Не е необходимо да споделяте всичко за сексуалния си живот с тях.

КОЗИРОГ

Днес сте готови за нови подвизи, с цената на много трудности, които не сте предвидили. Не поставяйте прибързано ново начало и не предприемайте пътувания зад граница особено по време на отново властващата пандемия и увеличаващи се заразени по света. При запознанство не градете планове за съвместно делово сътрудничество, защото смесвате мечтите си с действителността. Не се сърдете на брачния си партньор, ако ви задава въпроси, свързани с непрекъснати анонимни позвънявания. Прекратете започнатия от вас флирт. Откажете се от съществуващата в момента емоционална връзка, в която липсват чувствата. Сексът не е достатъчен, за да сте щастливи.

ВОДОЛЕЙ

Бъдете тактични, мълчаливи и отговорни по отношение на служебните си задачи. Не очаквайте бързо и лесно разрешаване на финансови проблеми, ако сте ги създали сами или сте се поддали на нереални обещания. Спорни отношения с ваш бивш делови партньор изискват съдебно дирене, с добри адвокати, за да си върнете вложените пари, които ви дължи. Разправии с представител на противоположния пол, не са изключени. Приключили сте с интимна връзка, но сте оставили вратата незатворена с надеждата за нов шанс. Няма да се отървете лесно от старата си любов, защото все още се привличате в сексуално отношение.

РИБИ

Стабилизирайте отношенията си на работното място, дори и ако се налага да сведете глава, да смирите гордостта си и да се извините на колегите си, въпреки че не обичате да признавате вината си. Ще ви зарадват неочаквани материални успехи, но за да ги постигнете ви е нужна подкрепа, защото сами трудно ще се справите. Ако искате да спечелите човека до себе си и да създадете семейство, докажете му, че чувствата ви са искрени. Не бързайте да се отдадете на интимни мигове и сексуални удоволствия, за които все още не сте готови.