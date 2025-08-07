Хороскопът на Алена: Трудности очакват Стрелците, Козирозите да изслушват другите

ОВЕН

Искате да отложите служебни задачи, за да пътувате. По-добре е да се откажете, защото ще пропуснете важни срещи, които ви носят бъдещи материални успехи. Не е изключено точно днес да ви направят предложение за изгодна инвестиция, но бъдете внимателни с решението си. Не пренасяйте лошото си настроение в семейството или при среща с интимния партньор, за да не съсипете хармонията в отношенията си. Проблемите в сексуално отношение се дължат на липсата на самочувствие в този ден.

ТЕЛЕЦ

Емоцията властва над вас и не ви позволява да се справите с деловите с задължения. Бъдете по-упорити и ще я надмогнете. Помощ може да ви окаже неочаквано появил се ваш делови партньор, с когото сте работили в недалечното минало и сте съхранили добрите си отношения. Не я отказвайте. Семейните жени да очакват приятни романтични изживявания. Несемейните могат да срещнат своята голяма любов и да бъде щастливи, но няма как да се случи, ако си стоят по цел ден у дома или на работното място.

БЛИЗНАЦИ

Ще вземете активно участие в дейност, свързана с членството ви в международна организация. Въпреки доброто ви желание да сте полезни,? ? преценете дали не прекалявате с щедростта си и дали няма да бъде възприета със злостни подмятания вместо с благодарност. Начинанията са успешни, ако не се изхвърляте с големи обещания, които няма да изпълните. Не допускайте проблеми в семейството си. Очертава се възможността за краткотрайно увлечение. Любовта на интимния ви партньор със сигурност ще ви зареди с нови сили.

РАК

Заниманията с фотография или друго ваше хоби, в сферата на изкуството ще ви доставят удоволствие. За да се справите със задълженията си на работното място не спорете инатливо с колегите си дори и ако ви правят забележки. Приемете, че се заяждат заради техни вътрешни конфликти, които не могат да споделят, но и вие не бива да любопитствате. Обсебени сте от мисълта за любимите си хора и искате час по-скоро да бъдете с тях. Вечерта ви очакват незабравими интимни мигове.

ЛЪВ

Срещите с деловите ви партньори са приятни и полезни, а този ден ще ви зарадва с отлични резултати и постигнати споразумения. На работното място се справяте отлично, особено ако не пропуснете да завършите задълженията си без странична намеса. Отложете инцидентните срещи и разговори, които не само ще ви притеснят, но и нямате полза от тях. Новите запознанства в личен план прерастват в дълготрайна връзка. Ако сте семейни се пазете от изневяра, мили жени.

ДЕВА

Не се занимавайте с натоварващи ви задачи, от които полза няма, а и не са ваше задължение. Не съсипвайте отношенията си с ваши партньори, които могат да са ви полезни в бъдеще. Осъществете делово пътуване, ако сте сигурни, че ще ви донесе добри приходи през следващите седмици. Очакват ви? успех и признание, въпреки трудностите на работното място. Самотните ще се радват на романтична среща. Няма да постигнете нищо, ако решите да сте агресивни по време на секса с любимия си, особено ако не сте семейни.

ВЕЗНИ

Отхвърлете ежедневните си задължения. Вашата проницателност продължава да учудва хората от деловото ви обкръжение, въпреки че сте се доказали като отлични анализатори. Очаквайте успешни разговори. Отговорността към служебните ви задължения е гаранцията за успех на вашите начинания. Не рискувайте. Партньорските отношения с представителите на противоположния пол ще са успешни и ще ви донесат взаимно удовлетворение. Несемейните жени ще изживеят незабравими романтични мигове.

СКОРПИОН

Денят е добър за творческа дейност, ако сте хора на изкуството, защото ви позволява да създадете впечатляващи творби, каквито до сега не сте творили и показвали. Ще се сблъскате с проблеми при запознанствата. На работното място се справяте успешно. Имате възможност да подобрите материалното си състояние. Днес е добре несемейните жени да се замислят за създаване на семейство, да не отказват покани за развлечения? ? и да се огледат за подходящия партньор. Семейните жени да се отдадат на интимни мигове.

СТРЕЛЕЦ

Трудности неочаквано ще наложат да промените плановете си за деня, но от една страна са преодолими, от друга ви позволяват да докажете че умеете да ги надмогвате. Проявете мъдрост и въздържаност. В състояние сте да разрешите делови проблеми. Следобед сте във форма, въпреки препятствията по пътя си. Работата ви спори, независимо от напрежението. Вечерта се пригответе за приятни романтични изживявания. Любовта на партньорите ви липсва, затова се постарайте да си възвърнете хармонията както в чувствата.

КОЗИРОГ

Не бива да изпреварвате събитията, ако искате успехът да бъде с вас. При делови срещи и провеждане на разговори се опитайте да не прекъсвате събеседника си. Промените са полезни. Очаквайте известие за печалба. Не давайте съгласие за големи капиталовложения, за да не си създадете неприятности. Несемейните жени са пред своя звезден миг на среща с любовта. Очаква ви ново любовно увлечение. Сексът ще ви достави удоволствие, ако чувствата ви са споделени. Ще изживеете незабравими интимни мигове.

ВОДОЛЕЙ

Не допускайте бързо до плановете си делови партньори, с които се запознавате днес, защото може да се окажете предадени и измамени с пари. Стабилизирайте постигнатото. Прекъснете всички ненужни партньорства. Ако се занимавате със собствено производство, успехът е с вас, но при крайна предпазливост. Не е желателно да пътувате. Време е да се вгледате в себе си и да осъзнаете какви чувства изпитвате. Ако не сте семейни жени и целта ви е съвместно бъдеще без чувства, няма да сте щастливи.

РИБИ

Не допускайте стари грешки да вгорчат живота ви. Неочаквано ще се променят отношенията ви със стари делови партньори. Отложете деловите срещи и разговори, за да си спестите неуспехите и разочарованията. Трудно ви е да се концентрирате, затова се отдайте на рутинните си задължения на работното си място. Не изневерявайте на партньора си, само защото сте се усъмнили в неговата вярност. Сами ще предизвикате реакция, която няма да ви хареса и ще ви отдалечи. Не разчитайте на хармонични сексуални отношения.