Хороскопът на Алена: Успехи за Везните, за Скорпионите - приходи

ОВЕН

Неочаквана разправия на работното място ще отнеме част от времето ви сутринта. Вместо да работите, ще изяснявате причината, която за пореден път е прозаична и именно поради това трудна за разкриване. Финансови постъпления са породили завист в колегите ви. Не давайте заеми, само защото се надявате да намалите напрежението. Вечерта се отдайте на семейството и на любимия си, на приятни емоции и спокойни разговори. Бързо и почти безпроблемно сложете край на подтискащите ви конфликти в семейството и се отдайте на сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Срещате трудности при договаряне за предстоящо подписване на сделка, но причината не е само във вас, а в хората, с които водите разговорите и които са неуверени. Странични занимания, породени от искания на ваши колеги, блокират възможността ви да приключите със задачите си в рамките на работния ден. Не са изключени закономерни усложнения в семейните отношения, заради нежеланието ви да отстъпите пред исканията на близките си. Не допускайте да ви изнудват за непланирани разходи.

БЛИЗНАЦИ

Съдбата ви закриля, но не ви позволява да сте прибързани и устремени към необмислени начинания, дори и ако са доходни. Чувствате се бодри и изпълнени с желание за активна работа. Успехът може да се отклони от пътя ви, ако прекалите със самоувереността си. Бъдете внимателни и задълбочени в служебните си задължения. Имате много обожатели, но сте влюбени до уши само в един, а днес имате възможност да споделите чувствата си. Бъдете искрени и не премълчавайте. Не избързвайте със сексуалните контакти.

РАК

Внимавайте настроението ви да не се превърне в причина за финансови загуби. Ако не ги избегнете се сърдете на себе си за загубата на доверие във вашите делови партньори. Напрегнати, агресивни, емоционални и раздразнителни сте въпреки че сте доволни от постигнатото през изминалите дни. Ваши роднини се опитват да ви създадат проблеми в брака. Не допускайте тяхната намеса, ако бракът ви е стабилен. Сексуалните ви отношения са хармонични. Вечерта отново ще летите в облаците на любовната омая.

ЛЪВ

Помислете дали да се натоварите с непосилни задачи, които може да блокират възможността ви за професионални успехи в почивния ден. Обсебени сте от желание да блеснете и да впечатлите колегите, но днес е деня. Започнете веднага, без бавене, изпълнението на преките си служебни задачи. Трудно ще избегнете проблемите в семейните отношения и разногласия с партньора си, ако пренесете лошото настроение и в дома си. Постарайте се да се заредите с оптимизъм. Сексът ще ви се отрази добре, ако не се ядосате на партньора си.

ДЕВА

Заредете се с нови сили и разширете познанията си. Не си позволявайте прибързаност, ако искате да завършите започнатите служебни задачи. Спестете си критиката към старите си колеги, с която сте се подготвили да впечатлите новопостъпилите за обучение при срещата ви днес. Няма да спечелите тяхното уважение. Рискувате да се провалите в личните отношения заради недоверие в чувствата си. Вечерта се отдайте на почивка сред любимите си хора. Ако сте уморени и не сте готови за секс, просто споделете деня и изживяванията с близките си.

ВЕЗНИ

В този ден успехът е с вас и в начинанията, които сте планирали. Възползвайте се без колебание от възможността да спечелите пари. Денят е неблагоприятен за командировки. По-добре е да не пътувате. Информация, която ще получите ще ви принуди да преосмислите действията си и да промените начинът си на работа. Бъдете умерени в критиката, ако след като се приберете заварите бъркотия в дома си. Не спорете с партньора си. Ежедневните ви задължения и недоволството на вашите близки не са причина да се лишавате от сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Очаквайте приходи, които идват навреме преди края на месеца. Ще блестите ярко в светлината на поредните си успехи. Защитете без колебание интересите си, но не забравяйте, че сте все още не сте поднесли извинение за вашето непростимо поведение, с което сте ги обидили и част от тях отказват да разговарят с вас. Не се надявайте на запознанство с подходящ партньор, въпреки опитите да ви оженят преди настъпването на Новата година. Няма да бъдете щастливи. Сексуалните ви отношения не са хармонични.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете уверени в професионалните си качества. Ще се справите даже и с неприятните задачи, които неочаквано се налага да приемете. Справяте се отлично със служебните си задължения. Деловите разговори са успешни, въпреки притеснението, което ви е обзело от сутринта. Следобед се очертават разправии с вашите близки, заради обещания, които не сте изпълнили и сте породили ревност в партньорите ви. Решили са, че сте им изневерили, заради закъснението ви. Трудно ще докажете невинността си.

КОЗИРОГ

Не е изключено в живота ви да се появят влиятелни хора, които ще ви предложат подкрепата си. Установяването на нови делови познанства ви отваря пътя за обмисляните начинания. Осъществете плановете си за деня и проведете срещите си. Не са изключени трудности в личните отношения, ако през целия ден сте извън дома си и пренебрегвате любимия си. Грозят ви не малко разногласия с партньорите ви. От вас зависи да избегнете краят на романтична връзка и липсата на сексуален живот за неопределено време.

ВОДОЛЕЙ

Бизнесмените да се откажат от увещанията за съдружие, което ще им наруши финансовата стабилност. Съдбата ви закриля, но не ви предпазва от необмислени постъпки. Постарайте се да мислите и да действате с разума си. Блокирайте авантюристичната си нагласа, за да не се провалите. Посветете вечерта на семейството си, на партньора и на децата си. Близките ви очакват от вас повече внимание, а също и са готови да ви създадат приятна емоция, ако отидете с тях на ресторант и се повеселите.

РИБИ

Стабилизирайте деловите си отношения. Проведете неотложните служебни разговори и срещи. Постигнете поредната финансова стабилност чрез активна работа. Чрез тях имате възможност да подготвите договори с банковите институции, ако се налага да финансирате нови проекти. Не са изключени неочаквани промени в личните ви отношения, заради изневяра, която сте разкрили неочаквано и ви е наранила дълбоко и непоправимо. Естествената ви реакция е отказът ви от интимни мигове и сексуални наслади, не само заради изневярата, а и заради нараненото ви его.