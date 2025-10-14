Хороскопът на Алена: Финансова стабилност за Стрелците, Козирозите да бъдат толерантни

ОВЕН

С лекота ще постигнете успех, когато ваши партньори чуят мнението ви. Дали ще ви подкрепят зависи от тяхната печалба. Заемете се с оформянето на финансови документи, свързани с бъдещи инвестиции. Очакват ви полезни делови срещи, на работен обяд. Ако вие плащате сметката не бъдете прекалено разточителни. Не позволявайте на вашата женска мнителност и обидчивост да усложнят отношенията с близките ви. Несемейните жени ще изживеят неочаквани романтични мигове и сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Работете активно, за да си гарантирате постоянни финансови постъпления. Цената, която трябва да платите е упорит труд. Завършете до края на деня поставените ви служебни задачи. Обстановката на работното ви място е спокойна. Колегите ви подкрепят, затова не спорете с тях и не ги критикувайте. Освободете се от напрежението в семейството, мили дами и отношенията ви ще станат нормални. Докажете на любимите си хора, че чувствата ви са непроменени. Липсата на взаимно разбирателство е причина за нежеланието ви за сексуални удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Намерете верният подход към хората около вас. На работното ви място цари напрежение, за което всички имате принос. Преценявайте думите си и бъдете предвидливи. Емоцията ви пречи и блокира желанието ви да работите активно. Бъдете отговорни към служебните си задачи, ако са ви поставили срок за тяхното приключване. Възможно е влошаване на отношенията с вашите най-близки роднини. Не променяйте убежденията си, въпреки че вредите на себе си. Не проявявайте агресия в леглото, защото не дарява сексуална наслада на партньорите ви.

РАК

За ваша радост трудностите ви заобикалят. Очаквайте заслужени и впечатляващи с размера си приходи, които са повод за завист. Не бързайте с обещанията за инвестиции, ако развивате собствен бизнес. Не подписвайте договори за финансово съдружите. Предстои ви успешна делова и творческа дейност. През целия ден изпитвате нужда от обич. Не се лишавайте от възможността да отидете на вечеря с любимите си хора. В сексуалните си отношения не сте склонни да се съобразявате с партньора си. Променете поведението си.

ЛЪВ

Предпазвайте се от измама и кражба на интелектуален труд. Емоционалните ви реакции са във ваша вреда. Саморазправата няма да ви помогне. Късметът не е с вас. На работното си място се постарайте да се задълбочите в задачите си, защото грешките са трудно поправими. Не си създавайте повод за ненужни конфликти с вашите колеги. Няма да ви липсват семейни проблеми заради импулсивността ви. Бъдете откровени и кажете какво не ви харесва в интимните ви партньори.

ДЕВА

Бъдете внимателни в думите си. Прибързаните изказвания ще ви спечелят врагове. Поставете началото на нови проекти, които ще ви създадат име на добри и успяващи професионалисти. И до този момент ви уважаваха, но днес печелите още заслужена слава. Служебни задачи следобед ви дават шанс да подобрите материалното си състояние. В личния си живот сте в състояние да си създадете проблеми, заради ревност. Ако сте избегнали проблемите, вечерта имате възможност да се отдадете на сексуални удоволствия и романтични мигове.

ВЕЗНИ

Поставете началото на вашите нови проекти. Осъществете идеите си, ако са свързани с професионалните ви планове. Вашите мечти, които до момента всички възприемаха като нереални, ще се окажат приемливи и осъществими и гарантиращи ви бъдещи финансови постъпления. Семейните жени да очакват приятни романтични изживявания. Несемейните жени могат да срещнат своята голяма любов и да бъдат щастливи. Несемейните, които са срещнали своята половинка, да не избързват с интимните мигове.

СКОРПИОН

Начинанията са успешни. Въпреки това не всички ваши планове се реализират според очакванията ви. Не се ядосвайте, за да не блокирате мисълта си и да не отклоните успеха от пътя си. Задачите ви доставят удоволствие. Избегнете финансовите загуби и професионалният успех със сигурност няма да ви изостави. В личният ви живот е възможен разрив в отношенията, защото сте прекалено ревниви и не прикривате непрекъснатите съмнения в половинката си. Естествено е след разправиите да нямате желание за интимни мигове. Все пак си помислете дали именно сексът няма да ви сдобри.

СТРЕЛЕЦ

Завършете отговорно служебните си задачи. С изненада ще установите, че вместо загуби, сте постигнали стабилност на финансовото си състояние. Признанието, което ще получите е отлична компенсация за напрежението. Информацията за трудности ще ви помогне да ги избегнете с предвидливост и внимателно обмислени действия. Внимавайте с романтичните запознанства, защото сте във властта на емоцията и нямате реална преценка за хората около себе си. Не изневерявайте.

КОЗИРОГ

Толерантното отношение към всички ви помага да се справите добре с работата си и да избегнете проблеми с ръководството. Проблемите на работното място не са сериозни и не заслужават вашето внимание. Оставете колегите ви да се справят сами след като им помогнете да изяснят недоразуменията помежду си. За вас любовта играе водеща роля през целия ден. Успехът е с вас, ако чувствата ви са споделени. Не се опитвайте да флиртувате. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия, но не проявявайте своята първична същност.

ВОДОЛЕЙ

В живота ви се вмъкват влиятелни личности, които целят да ви използват, като ви предлагат подкрепа и помощ, която може и никога да не получите, но те ще вземат от вас това, което целят. Преценете дали да запазите отношенията си с тях. Активността на работното ви място е гаранция, че ще осъществите целите си. Ще са необходими повече от очакваните усилия. Деловите запознанства ви носят бъдещи ползи. Романтичното настроение ще ви подтикне към флиртове, които могат да прераснат още в деня в сериозна връзка. Можете да се отдадете на сексуални удоволствия при взаимно желание.

РИБИ

Търговците и днес са орисани да успяват и да събират завистливите погледи на околните. Удовлетворени сте от работата си и получавате в изобилие напълно заслужени похвали. Задължително стабилизирайте отношенията с колегите си. Оценете подкрепата им и постигнете разбирателство за съвместните задачи, които трябва да завършите. Възможна е среща с ваш стар любим, когото отдавна не сте виждали и дори сте го забравили. Ако сте семейни ще си създадете сериозни проблеми.