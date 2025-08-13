Хороскопът на Алена: Финансови загуби ядосват Стрелците, Козирозите грешат заради инат и разсеяност

ОВЕН

Организирайте и проведете важни делови срещи. Не забравяйте да изслушвате мнението на другата страна и да не го оспорвате, особено ако сте с хора, които срещате за първи път. От вас зависи дали ще съумеете да спечелите от търговия, но въпреки изкушението не бива да рискувате. Бъдете сдържани и тактични, защото ще се сблъскате с проблеми в личните отношения. Ако сте семейни обърнете внимание на партньора и не се отдалечавайте от децата си. Несемейните жени, които са решили да създадат семейство и живеят с партньора си, могат да се отдадат на сексуални изживявания.

ТЕЛЕЦ

Заемете се с кореспонденцията си и си спестете проблеми, породени и от вашето недоглеждане и допуснати закъснели отговори. Ще имате разговори за записване на срещи и за нови задачи. На работното място не пропускайте възможността да се заемете само с най-неотложните си задължения. Способни сте да доказвате чувствата си с щедрост. Не прекалявайте, защото може да се окажете влюбени и използвани. Не се опитвайте да купувате сексуални удоволствия, защото със сигурност ще ви разочароват и то за дълго.

БЛИЗНАЦИ

От сутринта в този ден ще се радвате на отлични отношения с вашите колеги. Обсъдете интересните идеи и планове, които са обвързани с ваша обща цел и внимавайте с обещанията. Имате достатъчно сили, за да отхвърлите задачите си. Срокът за завършването им е до края на деня. Докажете, че сте отговорни. Стабилизирайте отношенията у дома. Не се впускайте в нови запознанства. Обърнете внимание на имуществото си. Несемейните жени да са особено предпазливи при нови запознанства. Сексът е желан и от двама ви, ако не сте импулсивни и изчакате подходящия момент вечерта.

РАК

Незавършени задачи от предишната седмица са причината за нервно напрежение и трудности. Не проявявайте агресия към вашите колеги и подчинени. От сутринта ще имате срещи и ще се занимавате с рутинни задължения. Очаквайте приходи, ако запазите спокойствие и не сте прибързани, но не бързайте да обещавате участие в чужди проекти. Чувствата, които ви даряват любимите ви не са повод непрекъснато да искате от тях някакви облаги за себе си. Бъдете толерантни. В личните отношение липсва взаимното разбирателство. Не използвайте сексуалните мигове, за да постигнете някакви свои цели.

ЛЪВ

Не е желателно да пътувате, защото сте разсеяни и ще си навлечете неприятности с пътната полиция, а при предстояща делова среща ще обречете и нея на провал. Отново сте във властта на емоцията, която трудно сдържате. Не проявявайте висока активност на работното място. Рискованите начинания са неуспешни Съдбата има различни планове за вас. В личният живот ще жънете успехи. Отдавна не сте били така щастливи и изпълнени с желание да обичате. Споделете чувствата си. Естествено е сексът тази вечер да ви дари с незабравими мигове.

ДЕВА

Не взимайте прибързано важни решения и не се изкушавайте от предложение за финансови инвестиции, за да избегнете загуби съгласно предупрежденията на Съдбата. Денят ви носи успешни начинания. Следобед се пазете от интриги или клюки, които разпространяват ваши съседи, заради завист към професионалните ви успехи. Възстановете хармонията в личния си живот. Знаете, че неразбирателството с любимия ви съсипва. Намерете компромис в отношенията си. Опитайте се след романтична вечеря да се сближите и да се отдадете на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Имате сили да се справите с трудностите, ако не забравяте да преценявате действията си. Работете спокойно и уверено. Денят ви обещава признание, ако си наложите търпение и умереност. Трудностите са породени и от ваши действия. Заетостта ви носи приходи, но сте застрашени от проблеми, заради склонността ви да спорите. Не се впускайте в изневяра, само защото сте срещнали обсебващ мъж, който е завладял съзнанието ви. Любовната омая е временна. Прибързания секс няма да ви зарадва, нито ще ви гарантира, че чувствата ви са споделени.

СКОРПИОН

Имате възможност да наложите идеите си. Следобед сте подтиснати и депресирани заради властващата емоция, породена от семейни и роднински проблеми. Не ви се работи. Не сядайте зад волана заради разсеяност и възможни глоби от пътната полиция. Промените на работното място са във ваша полза, затова не ви съветвам да им се противопоставяте. Новите запознанства са ви интересни, но не са подходящи за интимни отношения. Не си позволявайте романтични срещи и изневери. Сексуалните контакти няма да ви доставят наслада, дори и ако са любимите ви хора. Не насилвайте себе си.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете внимателни и поставете началото на нови занимания, без да избързвате. Ще ви ядосат финансови загуби, заради ваши грешки, породени от доверяване. Не навлизайте в безсмислени спорове при, които не ви помагат, нито ви правят по компетентни, а ви печелят неприятели. Следобед обстановката ще започне да се разведрява. Въоръжете се с търпение. Не създавайте предпоставка за скандал с любимия, заради ината си и неспазено обещание за вечеря в заведение. Създайте си добро настроение у дома, с романтична вечеря за двама, а след това не пропускайте сексуалните наслади.

КОЗИРОГ

Бъдете задълбочени в служебните си задължения. Ако допуснете грешки, заради инат и разсеяност, трудно ще ги поправите без странична помощ, която не сте заслужили. Деловите разговори са успешни. Денят ви обещава материални успехи, ако сте подготвили предварително договорите. Семейните жени да не изневеряват. Несемейните жени имат шанс да открият своята половинка. Сексът не е най-желаното удоволствие през този ден. Откажете се от него, за да не отблъснете с агресията си в леглото интимната си половинка.

ВОДОЛЕЙ

Денят ви изкушава да срещнете нови хора. Трудно преценявате новите си познати. Не рискувайте с начинания на работното място защото не бива да се противопоставяте на мнението на вашите колеги и началници. Препятствията ви помагат да се огледате. Обстановката, в която работите, не е особено благоприятна, но имате покровителството на ръководството. Дори и тактът в разговорите няма да ви помогне да си спестите ревността и взаимните обидите. Не се надявайте сексът да премахне проблемите ви с любимите ви, особено ако те нямат желание за това.

РИБИ

Идеите, които обмисляхте, няма ви донесат очакваните резултати, ако поставите началото им днес. В състояние сте да си създадете трудности, заради разрешаване на професионални проблеми. Предупреждавам ви да не взимате важни решения. В общуването с началниците и колегите съхранете спокойствието си. Хармонията в отношенията ви е задължителна, ако искате да сте в добра форма. Знаете, че любовта е вашето най-добро лекарство. Сексуалното удоволствие, което ви очаква вечерта, е компенсация за цялото напрежение през деня.