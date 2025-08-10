Християн Касабов на финал на 110 метра с препятствия в Тампере

Християн Касабов се класира за финала на 110 метра с препятствия в последния ден на Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

17-годишният българин, който в сериите вчера постави нов национален рекорд от 13.49 секунди, днес завърши втори във втора полуфинална серия с 13.52. Победител в серията стана британецът Тоби Райт с 13.51 секунди.

Касабов е с пето време сред всички полуфиналисти, но изостава от третото място само с една стотна от секундата. Финалът е тази вечер в 19:15 часа българско време.

При девойките Ива Деливерска отпадна на полуфиналите на 100 метра с препятствия, след като зае шесто място във втора серия с 13.81 секунди (-1.4 м/сек). В общото подреждане тя е 12-а, а за финала се класират първите осем.

Победителка в серията на българката стана Лаура Фърличкова (Словакия) с 13.35 секунди.

Деливерска е национална рекордьорка и балканска шампионка в дисциплината.

Касабов е петият български финалист на шампионата след Сияна Бръмбарова в скока на дължина, Натали Костова в скока на височина, Стилиян Орлинов в скока на дължина и Зинга Барбоза Фирмино на троен скок.

По-късно днес предстоят финалите на Зинга Барбоза Фирмино, Натали Костова, Християн Касабов и Сияна Бръмбарова.